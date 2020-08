Pose est l’une des rares émissions restantes de FX à arriver sur Netflix chaque année en grande partie grâce à la connexion avec Ryan Murphy. La pose de la saison trois a été confirmée, mais quand sera-t-elle diffusée sur Netflix? Voici un aperçu du calendrier de sortie de Netflix pour la saison 3 de Pose pour 2021.

Créée par Ryan Murphy, Brad Falchuk et Steven Canals, la riche série s’est étendue sur plusieurs décennies en examinant le monde de la culture du ballon afro-américain et latino avec la saison deux se déroulant des années après la première.

Comme nous l’avons mentionné, il fait partie d’un groupe rare d’émissions FX qui existent encore sur Netflix aux États-Unis, la plupart de la production de FX allant désormais exclusivement à Hulu (dont la société mère de FX, Disney possède).

La série a été renouvelée pour la troisième saison en juin 2019, date à laquelle la saison deux a commencé à être diffusée aux États-Unis sur FX.

Quand Pose la saison 3 sera-t-elle sur FX?

Dans des circonstances ordinaires, nous nous attendions à ce que la saison trois soit diffusée en juin 2020, mais cela n’allait jamais être le cas car les dates de tournage originales de la saison trois se situaient entre janvier 2020 et juin 2020.

Comme vous pouvez sans doute le deviner, cette production n’a pas pu démarrer en raison de la pandémie de coronavirus et de sa perturbation des productions de toutes tailles. Dans le cas de Pose, ils n’étaient qu’à huit jours de tournage lorsqu’ils ont dû débrancher la fiche.

Malheureusement, aucune nouvelle date de tournage n’a encore été annoncée et, à ce titre, aucune date de sortie n’est connue non plus.

Quand Pose la saison trois sera-t-elle sur Netflix aux États-Unis et dans le monde?

La première saison de Pose a frappé Netflix en mai 2019, tandis que la deuxième saison a atterri sur Netflix en juin 2020.

Étant donné que les nouvelles saisons tombent toujours avant que la nouvelle n’ait commencé, la première saison à laquelle nous pouvons nous attendre sur Netflix est en mai-juin 2021. Cela dit, si la production ne peut toujours pas démarrer, cela pourrait un an après les débuts de la série. Cela dit, nous ne pouvons pas encore donner de prédiction précise compte tenu de l’épidémie de coronavirus.

En attendant, gardez un œil sur les aperçus de la saison trois et une fois que nous aurons connaissance des dates de production et / ou de sortie, nous mettrons à jour ce post en reflétant les nouvelles informations.

Bien sûr, il y a beaucoup d’autres choses à attendre de Ryan Murphy sur Netflix. Il a toute une gamme d’émissions et de films en développement pour Netflix, y compris plus d’épisodes de Ratched, une série sur le créateur de mode Halston et beaucoup d’autres choses intéressantes aussi.

Avez-vous hâte de voir plus d’épisodes de Pose sur Netflix? Faites le nous savoir dans les commentaires.