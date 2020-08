Supergirl fait partie de toute l’ardoise DC de The CW qui manquera son créneau d’octobre pour la saison six. Cela signifiera que la plupart des régions Netflix verront la nouvelle saison beaucoup plus tard que la normale. Voici le calendrier de sortie complet de la saison 6 de Supergirl sur Netflix.

Comme vous le savez probablement, Supergirl est l’une des nombreuses émissions de The CW sur Netflix dans le soi-disant DC Arrowverse. L’émission a commencé sur CBS avant de passer à The CW à partir de la saison deux.

Selon Unogs, les saisons 1 à 5 de Supergirl sont diffusées dans 24 régions Netflix au total.

Quand la saison six de Supergirl sera-t-elle sur The CW?

Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, Supergirl ne sera pas diffusé dans son créneau habituel d’octobre 2020 pour des raisons dont vous devriez tous être parfaitement conscients. Le tournage de Supergirl n’a pas encore été officiellement lancé, mais sa diffusion est actuellement prévue sur The CW à partir de ce qu’elle appelle la mi-saison. Cela pourrait signifier n’importe où entre janvier et avril 2021.

Quand la saison six de Supergirl sera-t-elle sur Netflix aux États-Unis?

Aux États-Unis, de nouveaux épisodes arrivent environ une semaine après sa date de diffusion finale aux États-Unis. Cela signifie que nous avons vu toute la cinquième saison chuter le 25 mai après la finale diffusée sur The CW le 17 mai 2020.

Ce sera à nouveau le cas pour la saison six, mais étant donné la date de diffusion beaucoup plus tardive (peut-être 3-6 mois), cela signifie que nous ne verrons pas la saison six de Supergirl sur Netflix avant août 2021 au plus tôt et même éventuellement novembre ou décembre 2021 à le dernier. Cela s’applique également à toutes les séries DC telles que The Flash saison sept.

Supergirl Saison 6 Calendrier de sortie original de Netflix

Dans les régions que nous avons mentionnées ci-dessus, ce ne sont pas les États-Unis. Supergirl est considéré comme un Netflix Original et reçoit des épisodes hebdomadaires à la place. L’année dernière, par exemple, les épisodes seraient diffusés le dimanche avant d’arriver sur Netflix le mardi suivant.

Cela se reproduira donc nous mettrons à jour ce post avec un tableau de calendrier de diffusion au fur et à mesure que nous saurons quand les épisodes commenceront réellement à être diffusés.

Est-ce que Supergirl quittera Netflix?

Si vous vous demandez si Supergirl quittera bientôt Netflix, vous n’avez rien à craindre, du moins pendant un moment.

Supergirl reste sur Netflix dans le cadre de l’accord de sortie important que Netflix a conclu avec The CW jusqu’en 2019. Toutes les émissions produites avant cette date et qui continuent d’obtenir de nouvelles saisons viendront sur Netflix.

Cependant, une fois que Supergirl termine et ajoute sa dernière saison à Netflix, cela démarre alors le chronomètre pour le moment où il quitte Netflix (quatre ans après). C’est pourquoi nous nous attendons actuellement à ce que tout Arrow quitte Netflix en 2024, par exemple.

Avez-vous hâte de voir plus de Supergirl sur Netflix? Faites le nous savoir dans les commentaires.