Toutes les bonnes choses doivent prendre fin, même Stranger Things de Netflix.

Au cours des quatre dernières années, les téléspectateurs ont été émerveillés par la série d’horreur de science-fiction à succès, attendant patiemment chaque sortie. Mais au fur et à mesure que le temps passe et que l’histoire avance, les fans commencent à s’interroger sur la dernière saison de Stranger Things. Et apparemment, la fin est en vue.

Les Duffer Brothers disent que ‘Stranger Things’ sera renouvelé au-delà de la saison 4

CONNEXES: Le teaser de la saison 4 de «Stranger Things» révèle ce qui est arrivé à Hopper

Bien que Netflix n’ait pas encore annoncé la saison 5 de Stranger Things, les co-créateurs Matt et Ross Duffer sont convaincus que la série populaire reviendra après la quatrième saison.

« La saison quatre ne sera pas la fin », a déclaré Ross au Hollywood Reporter en août 2020.

Il a également révélé que l’équipe savait comment – et quand – Stranger Things se terminerait.

«Nous savons quelle est la fin, et nous savons quand c’est le cas», a déclaré Ross. « [The pandemic] nous a donné le temps de regarder vers l’avenir, de déterminer ce qui est le mieux pour le spectacle. Commencer à le remplir nous a donné une meilleure idée du temps dont nous avons besoin pour raconter cette histoire. »

Joe Keery sur la fin de «Stranger Things»

Maya Hawke comme Robin Buckley, Joe Keery comme Steve Harrington et Gaten Matarazzo comme Dustin Henderson dans «Stranger Things» | Netflix

CONNEXES: Cette théorie des fans sur la saison 4 de Stranger Things a tellement de sens

Dans une interview avec NME publiée en août 2020, Joe Keery, qui joue Steve Harrington, a vaguement parlé de Stranger Things Saison 4. L’acteur a félicité les Duffer Brothers pour leur travail sur la nouvelle saison. Il a également taquiné que Steve pourrait faire des «trucs amusants».

Pendant ce temps, Keery a laissé entendre que la saison 4 de Stranger Things pourrait sembler un peu différente parce que les Duffer Brothers ont une fin en tête.

« Qu’est-ce qui est différent? Euh, je pense juste que la fin est en vue pour ces gars », a déclaré Keery. « Et il y a de très bons fils qui s’unissent cette saison. »

Quand la saison 4 de «Stranger Things» reviendra-t-elle sur Netflix?

CONNEXES: David Harbour a ses propres théories sur le sacrifice des «choses étranges» de Hopper et il en remonte à la saison 1

Pour l’instant, les fans devront simplement attendre et voir si Netflix renouvellera Stranger Things au-delà de sa quatrième saison. Mais les acteurs et l’équipe semblent confiants que la série atteindra la finale de la série désormais prévue.

Cela dit, nous devons encore traverser la saison 4 de Stranger Things, qui a été retardée. La pandémie de coronavirus (COVID-19) a interrompu la production au milieu de la saison, et personne ne sait quand le tournage reprendra.

« Je n’ai aucune idée de ce qui se passe avec Stranger Things, pour être honnête avec vous », a déclaré Keery dans l’interview ci-dessus avec NME. «Je pense que tout le monde veut se remettre au travail, tout le monde veut continuer à tourner… Les créateurs sont évidemment très impatients de se remettre au travail. Mais au cœur de l’esprit de tout le monde, vous devez assurer la sécurité de tout le monde. »

CONNEXES: La star de «Stranger Things», Millie Bobby Brown, admet que la saison 3 était trop «brute et fiable»

Même ainsi, il est probable que Stranger Things 4 vaudra la peine d’attendre.

« La saison 4 s’annonce comme la saison la plus grande et la plus effrayante à ce jour, et nous sommes impatients que tout le monde en voie plus », ont déclaré les Duffer Brothers dans un communiqué, par TVLine.

Alors que les fans de Stranger Things doivent rester patients, il y a encore beaucoup de raisons d’être enthousiasmés. Les Duffer Brothers semblent avoir un plan solide pour la fin de la série Netflix, ce qui signifie que les prochaines saisons auront une direction et ne seront pas traînées. Alors restez à l’écoute.

Découvrez Showbiz Cheat Sheet sur Facebook!