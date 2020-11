13.20 / Cinéma Ñ

Pagayer dans le vent

Espagne, 1987 (91 minutes). Directeur: Gonzalo Suárez. Int.: Hugh Grant, Lizzy McInnerny, Valentine Pelka.

Gonzalo Suárez recrée la naissance du mythe littéraire de Frankenstein lors de la soirée légendaire à la Villa Diodati de Mary Shelley, Percy Bysshe Shelley, Byron et Polidori, il y a deux siècles maintenant. Le cinéaste réalise un superbe mélodrame à la fois précieux visuel et puissance narrative.

15.05 / #Venez

Rendez-vous avec les huit meilleures raquettes

Les finales Nitto ATP réunissent les huit meilleurs joueurs de tennis du monde en deux groupes, dans lesquels ils joueront tous contre tous jusqu’à atteindre la finale qui se jouera le dimanche 22. Le groupe de Tokyo comprend Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Alexander Zverev et le Argentine Diego Schwartzman. Le groupe londonien est composé de Rafael Nadal, Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas et Andrey Rublev.

15,50 / TCM

Avoir et ne pas avoir

Avoir et ne pas avoir. États-Unis, 1944 (100 minutes). Directeur: Howard Hawks. Interprètes: Humphrey Bogart, Lauren Bacall, Walter Brennan.

S’il n’est pas le meilleur réalisateur de l’histoire du cinéma américain, Howard Hawks est très proche de l’être. Pour vérifier cela, il suffit de jeter un œil à des œuvres aussi diverses que New Moon, My Girl’s Beast, Eldorado, The Eternal Dream ou Avoir et ne pas avoir. En Martinique française, Bogart et Bacall se regardent et s’aiment avec la hâte de ceux qui ne connaissent pas leur avenir. Avoir et ne pas avoir explore l’amertume et le désenchantement de certains anti-héros malgré eux qui tentent de survivre, au moins, sans se trahir. Une histoire qui repose sur des piliers irréprochables: un roman original d’Ernest Hemingway et un scénario de William Faulkner et Jules Furthmen. Et le travail en coulisses de Howard Hawks.

16.15 / Neox

Onze de l’océan

États-Unis, 2001 (116 minutes). Directeur: Steven Soderbergh. Interprétation: George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Matt Damon.

Steven Soderbergh refait un vieux film de Lewis Milestone, The Gang of Eleven, soutenu par un casting volumineux et excellent, pour se plonger dans le braquage d’un casino qui accumule d’énormes mesures de sécurité. Et il réalise, en plus d’un film solide et impressionnant, au rythme diabolique, un exercice de style remarquable.

22.00 / Le 2

Douleur et gloire

Espagne, 2019 (108 minutes). Directeur: Pedro Almodóvar. Interprètes: Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Penélope Cruz, Leonardo Sbaraglia, Julieta Serrano, Nora Navas.

Almodóvar voyage dans le passé pour raconter l’existence d’un cinéaste en crise qui revoit qui il était pour comprendre qui il est devenu. Une œuvre douloureuse, filmée presque ouverte, qui extrait la sensibilité de chaque séquence et aboutit à l’un des résultats les plus émotionnels du cinéma de l’auteur.

22.00 / Drame Movistar

Dans le nom du père

Au nom du Père. Royaume-Uni, 1994 (127 minutes). Directeur: Jim Sheridan. Interprètes: Daniel Day-Lewis, Pete Postlethwaite, Emma Thompson.

L’Irlandais Jim Sheridan a choqué les fans avec ce film déchirant qui voyage dans le Belfast des années 1970 pour raconter la terrible histoire des «quatre de Guilford», contraints d’avouer sous la torture leur participation à une attaque à laquelle ils n’avaient pas participé. Au nom du père, il retourne à ses personnages une thèse tragique sur le complexe de culpabilité et les relations humaines, dans une histoire douloureuse et bouleversante, magnifiée par un Daniel Day-Lewis monumental.

22h30 / Le Sixième

‘La cible’ regarde le roi émérite

Les scandales qui entourent Juan Carlos I, 100 jours après son départ d’Espagne, concentrent l’objectif sur une table d’analyse avec José Manuel García-Margallo, ancien ministre des Affaires étrangères, Carmen Enríquez, écrivain, journaliste et correspondant à la Chambre Réel depuis 17 ans, José María Olmo, journaliste d’investigation pour El Confidencial, et Ignacio Escolar, directeur d’eldiario.es.

23.00 / FONCE

Première de la série d’horreur canadienne ‘Darknet’

DARK crée cette série anthologique composée de six épisodes, chacun réalisé par un auteur différent. Chaque épisode contient jusqu’à quatre histoires individuelles qui se recoupent parfois. L’un des concepts clés de la série est de savoir comment la technologie et Internet