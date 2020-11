15,35 / # 0

Plan caché

Inside Man. USA, 2006 (130 minutes). Directeur: Spike Lee. Interprètes: Denzel Washington, Clive Owen, Jodie Foster.

Spike Lee signe un puissant épisode du cinéma policier classique, soutenu par un scénario qui fonctionne comme un puzzle pour raconter le vol d’une grande banque à New York. Bien sûr, rien ne sera ce qu’il semble, encore plus lorsque la police procédera à l’interrogatoire d’un groupe d’otages, y compris des voleurs. Un film aussi dur qu’efficace, dans lequel Lee montre son pouls narratif.

16h00 / La 1 et Eurosport

Dernière étape de la Vuelta 2020

Les adieux à la Vuelta 2020 arrivent avec une dernière étape diffusée en direct par La 1 et Eurosport. Le dix-huitième rendez-vous avec la course a lieu à Madrid et a prolongé son itinéraire prévu de 125 kilomètres à 139 kilomètres. L’étape maintient le départ de l’hippodrome de la Zarzuela et l’arrivée traditionnelle à Madrid après avoir traversé des villes de Madrid telles que Boadilla del Monte, Brunete, Villaviciosa de Odón ou Getafe, mais dans le circuit dit de La Castellana, vous n’aurez qu’à faire cinq tours au lieu des six éditions précédentes. De plus, il fera un détour au kilomètre 81 de l’itinéraire qui le mènera à travers la ville de Paracuellos del Jarama.

21.25 / Le Sixième

Retourne “ sauvé ”, avec Gonzo devant

La nouvelle saison Salvados s’ouvre sur un épisode qui analyse la gestion sanitaire, économique et sociale de la pandémie. Gonzo interviewe l’ancienne présidente de la Communauté de Madrid, Esperanza Aguirre, qui défendra le modèle de gestion madrilène dans une conversation quelque peu tendue. D’autre part, les patients et le personnel de santé raconteront à Gonzo leur expérience et rapporteront aux caméras les graves déficiences du système et le manque de ressources en santé publique.

21h30 / Comédie Movistar

Le sens de la vie

Le sens de la vie. Royaume-Uni, 1983 (103 minutes). Directeurs: Terry Jones et Terry Gilliam. Interprètes: Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam.

Le dernier film du groupe Monty Python plonge dans des motifs philosophiques mais avec des intentions folles. Après le légendaire La Vie de Brian, les comédiens désolés accumulent une succession d’épisodes déjantés, tous animés par un esprit des plus voyous. Trois d’entre eux embrassent le génie: l’inauguration mémorable du film, qui rend hommage aux films de pirates aux dépens du monde de la finance, le segment musical de la famille catholique qui culmine avec le commentaire d’un mariage protestant, et le banquet inouï et gargantuesque. cela a des conséquences désastreuses. De plus, les Pythons ont remporté le prix spécial du jury à Cannes. Presque rien.

21h30 / Le 2

Les 40 ans de carrière de Tricicle

Le documentaire Tricicle 40 sert l’espace Essentials pour rendre hommage à Carles Sans, Joan Gràcia et Paco Mir, les membres de Tricicle. Une œuvre qui retrace l’histoire de trois jeunes acteurs barcelonais qui sont montés sur scène au début des années 1980 et qui ont révolutionné le théâtre comique. 40 ans plus tard, Tricicle prépare ses adieux et raconte son travail de création à la première personne, dans lequel des jalons tels que Manicomic, Exit et Slastic sont comptés et sa performance à la clôture des Jeux Olympiques de Barcelone en 1992.

21h30 / DMAX

Un regard sur le travail des agents routiers

Un nouveau rendez-vous avec la série documentaire Road Control, qui suit le travail quotidien des agents de la Garde civile qui surveillent la sécurité des routes et autoroutes espagnoles. A cette occasion, il montrera comment ils arrêtent un conducteur qui conduit une moto fabriquée par ses soins sans les permis requis. Aussi comment ils assistent à une voiture qui a été heurtée par un camion et à l’arrestation d’un chauffeur soupçonné de violence sexiste.

22.00 / TCM

La belle et la Bête

La belle et la bête. France, 1946 (89 minutes). Directeur: Jean Cocteau. Interprètes: Jean Marais, Josette Day, Mila Parély.

Dessinateur, romancier, poète et parfois aussi cinéaste, la passionnante figure de Jean Cocteau est une référence incontournable dans la masse salariale de toutes les avant-gardes. Après avoir fait ses débuts en tant que réalisateur avec l’incomparable Blood of a Poet en 1930, il a fallu 16 ans pour profiter de son prochain film, La Belle et la Bête. Une œuvre qui jette des rafales de fantaisie, d’imagination et de beauté, qui joue avec les codes du surréalisme pour gaspiller un souffle poétique. L’histoire de Léprince de Beaumont devient un chant romantique sauvage aux mains de Cocteau, ainsi qu’une diatribe féroce contre l’égoïsme et le matérialisme. Jean Marais est le prince Avenant, derrière dont la beauté cache une âme noire. C’est aussi la bête, à l’intérieur de laquelle la belle Josette Day découvrira un être généreux et pur. Tourné avec un petit budget, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, La Belle et la Bête reste vivante comme un repère du cinéma moderne et comme la plus belle approche du monde fantastique.

22.00 / COSMO

Au revoir à la deuxième saison de ‘Fleabag’

La série Fleabag dit au revoir à COSMO avec la diffusion des deux derniers opus de sa deuxième saison. Dans le premier, la protagoniste devra s’occuper de Claire après avoir subi une crise, en même temps qu’elle devra y faire face. Le mariage de son père est maintenant au bord du gouffre. Le deuxième épisode raconte comment les secrets familiaux et personnels sont révélés, ce qui sera décisif lorsque Fleabag pourra trouver le bonheur qu’il a tant recherché.

22h30 / Le Sixième

Le ministre Alberto Garzón assiste à “ l’objectif ”

Ana Pastor interviewe le ministre de la Consommation, Alberto Garzón, en direct après une semaine au cours de laquelle le décret sur les mesures visant à mettre un terme au secteur des jeux a été approuvé. Garzón répondra également aux questions d’un groupe de femmes et d’hommes de toute l’Espagne, représentants de différents secteurs de la société et de différentes idéologies politiques. En outre, l’objectif continuera d’attendre les élections américaines et mettra en vedette le journaliste de Newtral.es Emilio Doménech, qui passera en revue la dernière heure de la course à la Maison Blanche.

23.45 / Le 1

Le protégé

L’Incassable. États-Unis, 2000 (99 minutes). Directeur: M. Night Shyamalan. Interprètes: Bruce Willis, Samuel L. Jackson.

Vingt ans après leur tournage, vous voudrez peut-être revoir des films comme The Protege pour vous rappeler pourquoi Shyamalan était un réalisateur quasi culte et pour reconnaître la qualité visionnaire proche du réalisateur. Un hommage audacieux et passionnant au monde de la bande dessinée, créant des matchs réels pour les héros de la bande dessinée. Le résultat est un superbe thriller, mais aussi une intrigue dense qui évolue entre des chocs électriques, enveloppée dans une mise en scène d’esprit classique indéniable. La séquence dans laquelle le personnage de Bruce Willis teste sa force devant le regard de son fils, qui entre les mains de tout parvenu serait devenu un tourbillon de plans sans aucun ordre, révèle un cinéaste d’une immense sagesse, un magicien du rythme, du montage et de la gestion de l’espace cinématographique.

0,55 / Cinéma Ñ

Crack 2

Espagne, 1983 (120 minutes). Directeur: José Luis Garci. Interprètes: Alfredo Landa, María Casanova, Arturo Fernández.

Après avoir bousculé le cinéma espagnol avec El crack, José Luis Garci a repris le personnage du détective Germán Areta deux ans plus tard avec la même solvabilité et la même conviction. Le réalisateur replonge dans les codes du film noir américain et les transfère dans un Madrid des plus inquiétants, magnifiquement photographié par Manuel Rojas.