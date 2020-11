9h00 / HBO

‘Industrie’, haute finance

Avec Myha’la Herrold (Le cœur tatoué) et Marisa Abela (Cobra) vient la nouvelle série HBO. L’industrie offre un regard d’initié sur la boîte noire de la haute finance à travers les yeux d’un étranger, Harper Stern, une jeune femme talentueuse du nord de l’État de New York. A travers les yeux de ces jeunes diplômés animés par l’ambition, la romance et la drogue. La La série examine les questions de genre, de race et de classe sur le lieu de travail alors que de nouvelles recrues impressionnables commencent à se forger une identité dans l’environnement d’autocuiseur de Pierpoint & Co.

15.00 / Drame Movistar

«LA Confidential»

États-Unis, 1997 (138 minutes). Directeur: Curtis Hanson. Interprètes: Kevin Spacey, Russell Crowe, Guy Pearce, James Cromwell, Kim Basinger.

Agents corrompus, trafic de drogue, prostituées opérées qui ressemblent à des stars de cinéma, presse tabloïd et un grand nombre de meurtres composent le large éventail de possibilités qu’offre ce brillant thriller. Curtis Hanson a adapté, avec l’aide du scénariste Brian Helgeland, le célèbre roman de James Ellory dans cette histoire au rythme effréné, qui a atteint deux des neuf Oscars pour lesquels il a été choisi et qui a su retrouver la saveur des classiques du genre.

15.08 / MTC

«Barry Lyndon»

Royaume-Uni, 1975 (184 minutes). Directeur: Stanley Kubrick. Interprétation: Ryan O’Neal, Marisa Berenson, Hardy Krüger.

Stanley Kubrick a atteint le chiffre non négligeable de quatre Oscars, dont celui de la meilleure photographie et de la meilleure bande son, avec ce film exceptionnel basé sur le roman de William Makepeace Thackeray, et qui montre les vicissitudes d’un jeune irlandais naïf. qu’une déception amoureuse le conduira à entreprendre un long voyage plein de difficultés qui finira par faire de lui un être cynique et calculateur. Amour, désenchantement et triomphes qui se terminent en tragédie avec le cachet indéniable de Kubrick.

16.25 / Movistar CineÑ

‘La langue des papillons’

Espagne, 1999 (91 minutes). Directeur: José Luis Cuerda. Interprètes: Fernando Fernán-Gómez, Manuel Lozano, Uxía Blanco.

José Luis Cuerda est revenu à la production avec ce drame basé sur trois histoires de Manuel Rivas. La relation entre un ancien professeur républicain et un jeune étudiant au milieu de la guerre civile espagnole sert de base à ce film intense, qui présentait l’excellent scénario d’Azcona, la musique d’Amenábar et le travail impeccable de Fernando Fernán-Gómez et Manuel Lozano.

17.19 / Drame Movistar

‘L’ombre du pouvoir’

État des lieux. États-Unis, 2009 (122 minutes). Directeur: Kevin Macdonald. Interprètes: Russell Crowe, Ben Affleck.

Le réalisateur de The Last King of Scotland adapte l’intéressante série BBC du même nom pour le grand écran. Et il le fait avec une liste équilibrée (avec des partisans aussi solvables que Helen Mirren, Robin Wright Penn, Jeff Daniels) et une saveur agréable et nécessaire de film noir pour entrer dans le monde de la corruption politique et des enquêtes journalistiques. Film noir, relations de pouvoir complexes et secrets révélés pour une intrigue dramatique complexe et efficace.

19.47 / Movistar CineÑ

«Fanny Pelopaja»

Espagne, 1984 (96 minutes). Directeur: Vicente Aranda. Interprètes: Bruno Cremer, Fanny Cottencon, Francisco Algora.

Un ancien policier, connu sous le nom d’El Gallego, qui a été expulsé du corps pour ses méthodes irrégulières et dures, et une jeune femme, Fanny Pelopaja, qui utilise la violence comme seul moyen de survivre, jouent dans ce thriller attrayant réalisé par Vicente Aranda basé sur le roman. par Andreu Martin Prosthesis. Haine, vengeance, jalousie et amours impossibles coïncident dans ce film intense et dur qui fut la meilleure œuvre de la française Fanny Cottencon. Il convient également de noter l’image particulière que le réalisateur offre de son Barcelone natale.

20.00 / Le 2

Entretien “ page deux ” avec Manel Loureiro

Ce mardi, Página deux se rendra à Pontevedra pour interroger Manel Loureiro sur ce qui se cache derrière The Door. Ce roman combine des éléments d’un roman policier avec le genre fantastique lié au folklore galicien. Ce sera un spectacle de meigas, et pour cette raison, Miguelanxo Prado révélera plusieurs mystères de son roman graphique El Pacto del Letargo. De plus, vous partirez, sans aller trop loin, à la connaissance de la Galice de Ramón del Valle-Inclán à travers sa vie et son œuvre. Enfin, l’agent littéraire Antonia Kerrigan et l’écrivain Paul Pen découvriront comment réussir aux États-Unis en tant qu’écrivain espagnol.

20.10 / TCM

‘Le président et Mlle Wade’

Le président américain. États-Unis, 1995 (108 minutes). Directeur: Rob Reiner. Interprètes: Michael Douglas, Annette Bening, Richard Dreyfuss, Michael J. Fox.

Désormais, Michael Douglas se met dans la peau du président des États-Unis et Annette Bening dans celle d’un écologiste dont le président tombe amoureux. C’est l’intrigue d’une comédie romantique sympathique, habilement dirigée par Rob Reiner (A Few Good Men and Misery). Très agréable.

21.45 / Antenne 3

Luis Tosar revient à ‘El hormiguero’

Cette nuit El hormiguero reçoit la visite d’une vieille connaissance du programme, l’acteur Luis Tosar, qui présentera sa nouvelle série, Les favoris de Midas, qui sera présentée en première vendredi prochain. Il s’agit d’une mini-série en six parties dans laquelle Tosar joue un grand homme d’affaires qui subit du chantage: s’il n’accepte pas de payer une grosse somme d’argent, les favoris Midas autoproclamés tueront une personne au hasard à la date spécifiée et ajouteront périodiquement une nouvelle victime jusqu’à ce qu’il atteigne son objectif.

22.00 / Le 2

‘Attraper un voleur’

Pour attraper un voleur. États-Unis, 1955 (106 minutes). Directeur: Alfred Hitchcock. Interprètes: Cary Grant, Grace Kelly, Brigitte Auber.

Des enquêtes menées par un voleur à la retraite, connu sous le surnom d’El Gato, pour découvrir un criminel qui se fait passer pour lui composent l’intrigue de cette intrigue séduisante, dirigée par Alfred Hitchcock et avec Cary Grant et Grace Kelly comme protagonistes. Bien que n’étant pas parmi les meilleures œuvres du maître du suspense, il conserve des scènes de qualité et une fin surprenante.

22.00 / Le 1

‘MasterChef Celebrity 5’ cuisine à Ribadesella

La ville asturienne de Ribadesella assistera à un nouvel événement d’équipe à MasterChef Celebrity 5. En outre, les portes du programme s’ouvriront pour recevoir la visite d’El Langui et Jesús Vidal, présentateurs de Where Two Travels, et Saúl Craviotto, lauréat de la deuxième édition de «MasterChef Celebrity», et Santiago Segura, exaspirante de la troisième édition. Ils auront également l’aide de Pedro et Marcos Morán, du restaurant Casa Gerardo avec une étoile Michelin. Les chefs, père et fils, concevront deux menus avec des fruits de mer et des poissons grillés comme produits vedettes, auxquels les aspirants devront faire face.

22.00 / Hollywood

‘Section’

États-Unis, 1987 (120 minutes). Directeur: Oliver Stone. Interprétation: Willem Dafoe, Tom Berenger, Charlie Sheen.

Oliver Stone retourne son regard sur la guerre du Vietnam dans cette histoire de solitude et d’injustice vue à travers les expériences d’un jeune homme qui découvre très vite la dureté du conflit. Un succès commercial qui a remporté quatre Oscars et l’Ours d’argent du meilleur réalisateur de Berlin.

22.00 / SYFY

Troisième saison de ‘The Outpost’

La chaîne SYFY lance la troisième saison de The Outpost, une série fantastique et d’aventure dans laquelle Jessica Green (Empire romain, Ash vs Evil Dead) joue Talon, une femme forte et le seul survivant d’une race appelée Blackbloods. Il y a des années, un groupe de mercenaires impitoyables s’est déchaîné dans son village et maintenant Talon se rend dans une forteresse sans loi en marge du monde civilisé à la recherche des meurtriers de sa famille. Sur le chemin du poste frontière, la protagoniste découvre qu’elle possède un mystérieux pouvoir surnaturel qu’elle doit apprendre à maîtriser pour se sauver et défendre le monde.

22.05 / AXN

Nouveaux cas pour ‘The Good Doctor’

Quelques jours après sa première aux États-Unis, le Dr Shaun Murphy revient avec la quatrième saison de The Good Doctor. Dans cette nouvelle étape, l’équipe devra faire face à une situation qui affecte toute la planète, la pandémie actuelle. Dans le même temps, tout le groupe tentera de récupérer après la fin tragique de la saison précédente. La série David Shore comprend également de nouveaux visages: Dr. Olivia Jackson (Summer Brown), Dr. Jordan Allen (Bria Samoné Henderson), Dr. Asher Wolke (Noah Galvin) et Dr. Enrique «Ricky» Guerin ( Brian Marc) se joindre à l’équipe de l’Hôpital Saint-Bonaventure en tant que nouveaux médecins résidents en herbe.

22h30 / Le Sixième

«Lucy»

France, 2014 (90 minutes). Directeur: Luc Besson. Interprétation: Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Choi Min-sik.

Comme dans Nikita, le réalisateur et scénariste Luc Besson revient pour donner le rôle-titre d’un épisode d’action mouvementé à une femme, en l’occurrence l’efficace Scarlett Johansson. L’actrice pénètre dans la peau d’une jeune femme qui travaille comme mulet pour certains trafiquants de drogue et qui acquiert des capacités spéciales après avoir brisé l’un des sacs de drogue qu’elle transporte. Bien que dans sa dernière partie elle délire un peu, les 40 premières minutes sont dévastatrices.

22.35 / Neox

‘Torrente 3: Le protecteur’

Espagne, 2005 (98 minutes). Directeur: Santiago Segura. Interprètes: Santiago Segura, José Mota, Javier Gutiérrez, Yvonne Sciò.

Plus de la même chose avec Segura et son personnage à succès. Maintenant, avec plus de camées, le flic coriace devra protéger un député européen attrayant. Le cinéma brille par son absence, mais il ne fait aucun doute que Santiago Segura a atteint une légion d’adeptes avec Torrente.

22.45 / Antenne 3

‘Femme’, la fin est proche

Ce nouvel épisode de Femme commence avec la possibilité que Bahar, qui n’est pas au courant de la rencontre secrète entre Sarp et Enver, puisse être plus proche de son mari qu’elle ne le pense. Le protagoniste se rendra à l’hôpital après avoir entendu les mauvaises nouvelles sur la santé du tailleur, sentant une grande panique. Au centre médical, tout le monde a plus que jamais besoin de se retrouver, même si Sirin tente de créer une mauvaise ambiance en ces temps difficiles. Pendant ce temps, Hatice a en tête qui est le grand coupable de tout ce qui s’est passé et n’hésitera pas à lui faire des reproches en face. Et enfin, l’engagement et le soutien d’Arif à Bahar augmentent de jour en jour. Bahar se rapproche de lui après sa déclaration, tout comme Nisan et Doruk.

23.47 / TCM

‘Je m’appelle Harvey Milk’

Lait. États-Unis, 2008 (128 minutes). Directeur: Gus van Sant. Interprétation: Sean Penn, James Franco, Josh Brolin.

Biopic réalisé dans lequel Gus van Sant (The Indomitable Will Hunting) aborde la figure de Harvey Bernard Milk, un conseiller de San Francisco devenu l’emblème de l’activisme gay. Bien que le décor manque de quelques doses nécessaires de critique sociale, il contient la grande performance d’un Sean Penn qui devient son personnage (Oscar du meilleur acteur principal et un autre pour le scénario adapté, attribué à Dustin Lance Black).

23.55 / COSMO

‘Une vie à venir’

Une vie inachevée. États-Unis, 2005 (117 minutes). Directeur: Lasse Hallström. Interprétation: Robert Redford, Jennifer López, Morgan Freeman.

Drame correct, réalisé avec sa sobriété habituelle par Lasse Hallström (Les règles de la maison du cidre et du Chocolat), dans lequel une femme battue (Jennifer López) s’enfuit avec sa fille dans sa ville natale, où ils seront accueillis par son beau-père ( Robert Redford). Le troisième en question est Morgan Freeman, un vieil ami, qui vit prostré par une attaque brutale d’un ours. Ainsi, une belle histoire sur les relations familiales, l’amitié et le pardon. Le titre laisse présager l’espoir derrière le drame, mais la véritable colonne vertébrale de l’intrigue est le pardon.