15.01 / Movistar CineÑ

‘Jours numérotés’

Espagne, 1994 (93 minutes). Directeur: Imanol Uribe. Interprètes: Carmelo Gómez, Ruth Gabriel, Candela Peña, Javier Bardem.

D’abord Saint-Sébastien puis les Goya Awards, dont il a remporté huit, film et réalisation compris, garantissent la qualité de cette adaptation d’un récit de Juan Madrid qu’Uribe a dépeint avec effet et cruauté. Amour, violence et tout un monde marginal pour un film de personnages forts plein d’amour et de haine envers eux-mêmes et envers la société.

15h30 / AMC

‘Gangs de New-York’

États-Unis, 2002 (166 minutes). Directeur: Martin Scorsese. Interprétation: Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis, Cameron Díaz, Liam Neeson.

Martin Scorsese rend l’hommage ultime à son cher New York. Et il le fait avec un gros budget qui lui a permis, entre autres, de recréer parfaitement l’ambiance de l’époque (1860) et d’avoir une grande distribution. Une brillante étude de l’identité historique de New York mettant en lumière le travail impressionnant de Daniel Day-Lewis, qui incarne le rôle du chef de la mafia sanguinaire Bill, The Butcher. Incompréhensiblement, il n’a remporté aucun des 10 Oscars pour lesquels il était candidat.

16.50 / Drame Movistar

‘Un cœur brave’

États-Unis, 1995 (170 m.). Directeur: Mel Gibson. Interprètes: Mel Gibson, Sophie Marceau, Catherine McCormack.

Mel Gibson a remporté jusqu’à cinq Oscars (film, réalisation, effets sonores, maquillage et photographie) avec ce drame épique extrêmement intéressant qui raconte la vie du leader écossais William Wallace et sa rébellion. Une douzaine de chevaux hydrauliques, 150 chevaux royaux, 300 volontaires des forces irlandaises dans la réserve, 600 costumes d’époque et tout un arsenal de flèches, de lances et d’épées ont été nécessaires pour façonner cette aventure qui a consacré Gibson comme l’un des réalisateurs les plus populaires du moment.

18.04 / TCM

‘Sept jours de mai’

Sept jours en mai. États-Unis, 1964 (118 minutes). Directeur: John Frankenheimer. Interprètes: Burt Lancaster, Kirk Douglas.

John Frankenheimer (L’homme d’Alcatraz) répète les arguments qui lui ont donné de si bons résultats dans Le messager de la peur pour tourner cette brillante intrigue politique. Une conspiration contre le président des États-Unis aide le célèbre réalisateur à tourner un film sobre et émotionnel, qui a eu l’aide d’une équipe artistique vraiment luxueuse.

18.50 / Drame Movistar

‘L’année où nous vivons dangereusement’

Année de vivre dangereusement. Australie, 1983 (109 minutes). Directeur: Peter Weir. Interprète: Sigourney Weaver, Mel Gibson, Linda Hunt.

Joli tournage à Jakarta (Indonésie) qui oscille entre le drame politique et le drame purement amoureux, avec lequel Peter Weir a réalisé, avec The Truman Show, l’un de ses succès les plus parlés. Oscar mérité pour Linda Hunt et superbe bande originale de Maurice Jarre.

18.55 / Movistar LaLiga

Duel européen pour le Real Madrid et l’Atlético

Cette troisième journée de Ligue des champions débute (18h55) pour les équipes espagnoles avec la visite de l’Atlético de Madrid au Lokomotiv de Moscou. L’équipe dirigée par Simeone, qui pourra compter sur Saúl et Luis Suárez, cherchera la victoire contre leur grand rival dans la lutte pour la deuxième place du groupe A. Plus tard (21h00), un classique du football européen, le Real Madrid-Inter de Milan. Madrid traverse un bon moment de jeu après avoir battu Barcelone dans la classique, nul contre le Borussia et marqué Huesca, mais ils ne peuvent pas attribuer un échec car ils sont les derniers de leur groupe, avec une défaite et un nul. De leur côté, les hommes de Conte n’ont remporté qu’un seul match sur les six derniers matchs disputés.

19,38 / Hollywood

‘Mange prie aime’

Mange prie aime. États-Unis, 2010 (140 minutes). Directeur: Ryan Murphy. Interprètes: Julia Roberts, James Franco, Javier Bardem.

Comme s’il s’agissait d’une grande carte postale touristique, Julia Roberts, après une crise d’identité, se consacre à parcourir le monde. Au cours de ses voyages exotiques, il éprouve le plaisir de manger en Italie, le pouvoir de la prière en Inde et l’équilibre de l’amour à Bali. Un peu écrasant, mais cela peut être divertissant.

20.40 / Le 2

‘Page deux’ célèbre Halloween

La page deux ajoute à la célébration d’Halloween avec une littérature d’horreur spéciale. Le plat principal est servi par la critique de cinéma Desirée de Fez avec son livre Scream Queen, dans lequel elle explore ses peurs personnelles et comment les films d’horreur l’ont aidée à les endurer. Dirigé par les écrivains Jesús Palacios et Gemma Solsona, le programme mettra en valeur les meilleurs titres, classiques et actuels, de la littérature d’horreur. De plus, Daniel Ausente et Artur Laperla se plongeront dans la terrifiante bande dessinée. Et Jaume Copons donnera une master class sur les peurs de l’enfance dans la littérature jeunesse.

21.45 / Antenne 3

Carmen Machi visite “ La fourmilière ”

L’actrice Carmen Machi présentera son nouveau film, Nieva en Benidorm, qui sortira en salles le 13 novembre. C’est le nouveau film de la célèbre réalisatrice Isabel Coixet sur une histoire d’amour atypique. Dans le film, Machi joue Marta, une flic obsédée par Sylvia Plath, une poète et romancière de Boston.

22.00 / Le 2

‘Fenêtre arrière’

Fenêtre arrière. États-Unis, 1954 (106 minutes). Directeur: Alfred Hitchcock. Interprétation: James Stewart, Grace Kelly, Thelma Ritter.

L’un des films les plus célèbres d’Hitchcock, basé sur l’histoire homonyme de William Irish, raconte l’histoire d’un photographe (travail impressionnant de James Stewart) qui profite de sa convalescence à la suite d’un accident dans lequel il s’est cassé la jambe pour espionner le quartier avec un téléobjectif. Après s’être familiarisé avec les coutumes et la vie de ses voisins, il en vient à la conclusion que l’homme mystérieux de la maison d’en face (Raymond Burr) a assassiné sa femme. L’action se situe à mi-chemin entre l’appartement du protagoniste et la cour des immeubles. Toute une leçon cinématographique du grand maître.

22.00 / Le 1

Repêchage à ‘MasterChef Celebrity’

Alors que les candidats de la cinquième édition de MasterChef Celebrity seront en charge des plats principaux ce soir sous la supervision d’Anabel Alonso et Bibiana Fernández, les ex-apprentis prépareront les entrées, en compétition les uns avec les autres au repêchage pour réintégrer le programme cuisines. . Pour l’épreuve en plein air, le chef Mario Sandoval, du restaurant Coque aux deux étoiles Michelin, ouvre les portes de sa ferme dans une cuisine qui fait honneur aux toilettes qui ont mis et continuent de mettre leur santé et leur vie en danger pour se battre. contre le coronavirus. Dans le dernier défi de la nuit, Ana Iglesias, lauréate de MasterChef 8, revient donner aux apprentis tous les détails et le pas à pas de sa recette de pigeon.

22.00 / TNT

‘Le président et Mlle Wade’

Le président américain. États-Unis, 1995 (108 minutes). Directeur: Rob Reiner. Interprètes: Michael Douglas, Annette Bening, Richard Dreyfuss, Michael J. Fox.

Désormais, Michael Douglas se met dans la peau du président des États-Unis et Annette Bening dans celle d’une écologiste dont le président tombe amoureux. Voici l’intrigue d’une jolie comédie romantique, habilement dirigée par Rob Reiner (A Few Good Men and Misery). Très agréable.

22.00 / Hollywood

‘Le coup’

La piqûre. États-Unis, 1973 (124 minutes). Directeur: George Roy Hill. Interprètes: Paul Newman, Robert Redford, Robert Shaw.

Deux des plus grands acteurs de l’histoire du cinéma, Paul Newman et Robert Redford, jouent deux petits gangsters qui planifient le succès parfait dans ce film à succès populaire. Une bande-son inoubliable de Scott Joplin, un décor méticuleux pour Chicago dans les années trente, une mise en scène méticuleuse et des performances magnifiques pour un film qui a atteint un chiffre non négligeable de sept Oscars, dont celui du meilleur film.

22h30 / Le Sixième

Jordi Évole et son ‘Mr. Trump, désolé pour la gêne occasionnée.

Produit et animé par Jordi Évole, ce programme spécial qui a reçu une nomination aux Emmy Awards dans la catégorie Meilleur reportage en espagnol, voyage dans des villes comme El Paso, Ciudad Juárez, Miami, Tucson ou Washington avec un objectif clair: dépeindre la réalité de la communauté latino-américaine contre le gouvernement de l’une des figures les plus controversées de la politique mondiale. Les journalistes José Díaz-Balart et Jorge Ramos, le candidat démocrate Bernie Sanders, l’actrice Kate del Castillo et le célèbre chef espagnol José Andrés, entre autres, aideront Évole à analyser la situation.

22.45 / Antenne 3

Plus de pressions sur ‘Woman’

Le secret et les plans avec Sarp accablent Enver de telle manière que la tension est palpable dans l’environnement et qu’il est à bout de nerfs dans ce nouvel opus de la série Woman. De plus, quelque chose ne va pas et Ceyda et Yeliz n’hésiteront pas à lui demander, comment le tailleur va-t-il répondre? Pendant ce temps, convaincue qu’elle pourrait réussir, Ceyda fait pression sur Arif: son temps est venu de se battre et de déclarer ses sentiments à Bahar, à un rendez-vous, absent et inconscient de tout. Comment Bahar pourrait-il réagir?

22,50 / Quatre

Fin de ‘The Hot Zone’

Deuxième et dernière nuit consacrée à The Hot Zone, une intrigue scientifique mettant en vedette Julianna Margulies, Noah Emmerich, Liam Cunningham et James D’Arc, basée sur le best-seller homonyme de l’écrivain et journaliste américain Richard Preston et se déroulant en 1989, lorsque le virus Ebola, pour lequel il n’y avait pas de remède connu, apparaît soudainement chez des primates dans un laboratoire scientifique de la banlieue de Washington DC et une héroïque vétérinaire de l’armée américaine travaillant avec une équipe militaire secrète risque sa vie pour essayer d’arrêter l’épidémie avant qu’elle. propagation à la population.

23.48 / TCM

‘La nuit la plus sombre’

Zero Dark Thirty. États-Unis, 2012 (150 minutes). Directeur: Kathryn Bigelow. Acteurs: Jessica Chastain, Jason Clarke, Reda Kateb, Jennifer Ehle.

La lauréate d’un Oscar Kathryn Bigelow démontre une fois de plus ses talents de réalisateur d’histoires aussi difficiles qu’inconfortables dans ce mélange intense et obsédant de drame et d’action. Désormais, il enquête, avec un curieux ton semi-documentaire, sur les expériences d’un jeune agent américain inexpérimenté qui, après les attaques contre les Twin Towers, se rend au Pakistan pour collaborer à la recherche et à la capture de l’ennemi numéro un de son pays: Osama Bin Chargé.

23,58 / TNT

‘Air Force One (l’avion du président)’

Air Force One, États-Unis, 1997 (115 minutes). Directeur: Wolfgang Petersen. Interprètes: Harrison Ford, Gary Oldman, Glenn Close.

Les terroristes détournent l’avion du président américain et, après des efforts diplomatiques infructueux, le farouche président est chargé de mettre fin au complot et de mettre les autres passagers en sécurité. La personne chargée de donner vie au protagoniste est, dans un rôle qu’il domine avec aisance, Harrison Ford. Sinon, un exercice conventionnel d’intrigue et d’action.

1.00 / TVE, Antena 3 et La Sexta

Élections aux États-Unis

Les États-Unis ont rendez-vous avec les bureaux de vote qui décideront de la continuité de Donald Trump à la présidence ou de l’élection de Joe Biden comme prochain locataire de la Maison Blanche. Et la Televisión Española et le groupe Atesmedia seront très conscients de tout ce qui se passe. Xabier Fortes dirigera (La 1, 1.00) le spécial informatif sur TVE. A 6h00, le journal télévisé du matin prendra le relais et l’information se poursuivra via Channel 24 Horas et La Hora de La 1. Antena 3 Noticias a également lancé une large couverture pour suivre son développement et offrir une information continue sur tout ce qui se passe. . De 1h00 à 8h00, Antena 3 diffusera une émission spéciale informative présentée par Lorena García. De son côté, Al Rojo Vivo, à La Sexta, réalisera une édition spéciale pour suivre en direct les élections américaines. Réalisé et présenté par Antonio García Ferreras, il commencera à être diffusé à 23h30 et se poursuivra jusqu’à 14h00 le lendemain.