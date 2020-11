14.55 / Série Movistar

Huitième saison de ‘The Blacklist’

Après la finale originale de la septième saison, un épisode hybride entre animation et live action, The Blacklist revient, un jour après sa première aux États-Unis, plus sombre et plus dramatique que jamais. Dans ce nouvel épisode de la série mettant en vedette James Spader, Liz (Megan Boone) a décidé de placer définitivement sa loyauté dans sa mère, Katarina Rostova, et de s’allier à elle pour faire face à la menace posée par le conseil d’administration de Townsend. Le seul qui a pu arrêter cette opération est bien entendu Raymond Reddington, qui doit faire face à certains problèmes de santé aggravés par cette nouvelle trahison. Liz a-t-elle choisi correctement ses alliances?

15.02 / TCM

‘Dette de sang’

Travail du sang. États-Unis, 2002 (105 minutes). Directeur: Clint Eastwood. Interprétation: Clint Eastwood, Jeff Daniels, Anjelica Huston.

Avec sa solidité habituelle devant et derrière la caméra, Clint Eastwood se met dans la peau d’un agent du FBI à la retraite, après une transplantation cardiaque, qui décide d’attraper le meurtrier de son donneur pour rembourser la dette morale qu’il lui doit. Basé sur un roman de Michael Connelly, adapté par Brian Helgeland (Oscar pour LA Confidential), cet amalgame obsédant et puissant de thriller et de drame a forgé une partie de son efficacité dans une direction sobre et transparente et un travail d’acteur vraiment louable.

15.45 / Le Sixième

“ Ocean’s Twelve: un de plus entre en jeu ”

Ocean’s Twelve. États-Unis, 2005 (125 minutes). Directeur: Steven Soderbergh. Interprétation: George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts.

Cela fait trois ans que Danny Ocean et son équipe ont vidé le coffre de Terry Benedict. Maintenant, quelqu’un trahit l’homme d’affaires, qui menace de le tuer s’il ne rend pas tout volé plus les intérêts. Deuxième volet de cette saga efficace, qui réunit un casting aussi glamour qu’efficace.

16.53 / Comédie Movistar

‘Charlie et la chocolaterie’

Charlie et la chocolaterie. États-Unis, 2005 (115 minutes). Directeur: Tim Burton. Interprètes: Johnny Depp, Freddie Highmore, Helena Bonham-Carter.

Avec l’originalité et la pointe d’humour noir qui caractérisent son cinéma, Tim Burton a réalisé cette merveilleuse recréation de l’imaginaire surréaliste de l’écrivain britannique Roald Dahl, auteur d’histoires comme James and the Giant Peach et Matilda. Si dans la version 1971 c’est Gene Wilder qui a donné vie au protagoniste de ce fantasme, Willy Wonka, c’est maintenant au tour de Johnny Depp, qui évolue avec une grande facilité dans ce type de personnages excentriques. Cela mérite un examen.

18.48 / Versions de Movistar

‘Joker’

États-Unis, 2019 (121 minutes). Directeur: Todd Phillips. Interprètes: Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz.

C’était à son tour de devenir le protagoniste absolu de la fonction. Avec la direction extrêmement puissante de Todd Phillips (Gun Game), l’histoire suit de près la vie d’Arthur Fleck, un homme dont une série d’événements fera de lui l’un des grands méchants de DC Comics. Le responsable de la vie de ce personnage sombre est un Joaquin Phoenix inestimable, parfaitement soutenu par Robert De Niro et lauréat de l’Oscar et du Golden Globe, qui devient la chose la plus proche de ce que le spectateur exige. Ne le manquez pas.

20.19 / TCM

‘Maison Blanche’

États-Unis, 1943 (98 minutes). Directeur: Michael Curtiz. Interprètes: Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Claude Rains, Paul Henreid.

Tout un recueil de bon cinéma montré par l’artisan Michael Curtiz dans ce merveilleux film, dans lequel une pléthore de Humphrey Bogart donne vie au propriétaire d’une boîte de nuit au Maroc qui retrouve la femme qu’il aimait à Paris il y a deux ans, a joué par la grande Ingrid Bergman (pour son rôle et celui de Bogart les noms de Ronald Reagan et Ann Sheridan ont été mélangés). La passion n’a pas disparu, mais elle est mariée et lui demande de l’aide pour fuir avec son mari, persécuté par les nazis. Des amours impossibles pour l’un des meilleurs films de l’histoire du cinéma, même si, inexplicablement, il n’a reçu que trois Oscars.

20h30 / Le 1

L’Espagne se rend en Suisse

Après le match nul face aux Pays-Bas (1-1) en match amical, l’Espagne se rend en Suisse pour son prochain match en Ligue des Nations. Ceux de Luis Enrique, leader de leur groupe avec sept points, sont mesurés en bas au St.Jakob-Park de Bâle (au match aller, l’Espagne a gagné par le minimum avec un but de Oyarzabal. Une défaite pour les Suisses, une équipe qui coûte cher à marquer, signifierait leur relégation en Ligue B. Au même moment, l’Allemagne, l’autre rivale en lutte pour la première place du groupe, reçoit l’Ukraine au Red Bull Arena de Leipzig.

21.00 / Le Sixième

Margarita Robles visite ‘laSexta noche’

Dans ce nouvel opus, laSexta noche reçoit la visite de la ministre de la Défense, Margarita Robles, qui s’entretiendra avec Iñaki López sur les questions d’actualité. Fernando González «Gonzo», Los Morancos, Santiago Niño Becerra et Luis Enjuanes avec Boticaria García et l’immunologiste Alfredo Corell seront également au programme. Comme chaque samedi, «laSexta Noche» aura son panel d’experts composé de médecins et de diffuseurs tels que César Carballo, José Antonio López, Olga Mediano, Julio Mayol, Juan Torres, Mario Viciosa et Graziella Almendral.

22.00 / Drame Movistar

‘Chocolat’

Royaume-Uni, 2000 (121 minutes). Directeur: Lasse Hallström. Interprètes: Juliette Binoche, Johnny Depp, Lena Olin, Judi Dench, Alfred Molina.

Cinéma et gastronomie vont de nouveau de pair. Lasse Hallström est parti du roman homonyme de Joanne Harris pour raconter cette comédie romantique se déroulant au milieu du XXe siècle dans une petite ville française aux croyances religieuses profondes. Deux inconnus y arriveront (une mère célibataire et sa petite fille), qui ouvriront une chocolaterie pleine de bonbons capables d’éveiller les désirs les plus profonds. A la tête du casting, Juliette Binoche – nominée pour son rôle à l’Oscar de la meilleure actrice principale – qui devient l’axe solide autour duquel évolue un casting de personnages divers (dont le toujours efficace Johnny Depp).

22,00 / DMAX

Nouvel épisode de ‘Barbares, l’éveil’

Dans ce troisième épisode, Rome est déjà la puissance dominante de l’Antiquité, s’étendant à travers l’Italie, l’Afrique du Nord, l’Hispanie et la Gaule. L’esclavage des Romains envers les barbares augmentait. Spartacus en raison de son énorme force physique, a été choisi pour devenir un gladiateur, et il a été transféré sur un terrain d’entraînement d’élite à Capoue, en Italie. Les conditions pour les gladiateurs n’étaient jamais bonnes, mais Capoue était particulièrement brutale. Ceux qui ont survécu à l’arène ont été harcelés et maltraités par les gardes. Spartacus a conspiré avec 70 de ses collègues gladiateurs (y compris Crixus de Gaule) pour s’échapper.

22.00 / Telecinco

Kiko Rivera, star de ‘Saturday Deluxe’

Nouveau rendez-vous avec Sábado Deluxe, le programme vétéran animé par Jorge Javier Vázquez. Cette semaine, il analysera en profondeur les déclarations de Kiko Rivera dans le spécial Cantora. L’héritage empoisonné a été diffusé sur cette même chaîne vendredi. La journaliste Pilar Eyre, qui vient de publier son nouveau livre, Yo, el Rey, sera également présente sur le plateau, dans lequel elle propose une critique de la biographie de Juan Carlos I.

24.00 / Le 2

Trop d’alcool dans la “ nuit thématique ”

Le geste de boire est un acte social et culturel qui comporte des risques. Malgré ses effets dévastateurs, presque personne ne l’appelle une drogue. 140 millions de personnes dans le monde sont dépendantes de l’alcool et environ trois millions meurent chaque année. C’est le sujet qui aborde cette semaine La soirée thématique au cours de laquelle il s’interroge sur l’influence de l’industrie sur la consommation et pourquoi elle continue de triompher. Pour éclairer ce thème compliqué, La Nuit Thématique proposera deux documentaires, le premier intitulé Alcohol, the Magic Potion, et le second, Destroyed by Drink.

0,28 / # 0

“ Mensonges risqués ”

Vrais mensonges. États-Unis, 1994 (135 minutes). Directeur: James Cameron. Interprétation: Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis.

Le tandem Cameron-Schwarzenegger revient dans un film qui oscille entre action, aventure et comédie, le tout agrémenté d’effets visuels pour lesquels il a été nominé aux Oscars. Le blockbuster typique, avec un casting plein de stars et un grand affichage des médias, qui, sans être une œuvre d’art, est très agréable.