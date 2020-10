14h00 / Movistar LaLiga

Quatre nominations à la première division

Les fans de football pourront assister à quatre matchs de première division aujourd’hui à Movistar LaLiga. Les premiers à sauter sur le terrain (14h00) seront le Real Madrid, à un point de la tête, et Huesca, qui peine à sortir du bas du classement. Plus tard (16h15), l’Athletic Bilbao et Séville se retrouveront à San Mamés. Puis (18h30), Osasuna accueillera l’Atlético de Madrid. Et pour clore la journée (21h00), Barcelone visite Alavés à Mendizorroza.

15.45 / Quatre

‘Hansel et Gretel chasseurs de Sorcières’

Hansel et Gretel: chasseurs de sorcières. États-Unis-Allemagne, 2013 (88 minutes). Directeur: Tommy Wirkola. Interprètes: Jeremy Renner, Gemma Arterton, Famke Janssen.

Film d’action violent qui montre le côté le plus sombre des enfants gourmands populaires (devenus adultes, ils sont passés de victimes à bourreaux de sorcières.) De l’histoire des frères Grimm. A la tête du casting, quelques corrects Jeremy Renner et Gemma Arterton et Tommy Wirkola (responsable de la dystopique Seven Sisters) dans la direction que j’ai donnée pour plus.

15.45 / Le Sixième

‘Le Seigneur des anneaux: la communauté de l’anneau’

Le Seigneur des Anneaux: La Communauté de l’Anneau. États-Unis-Australie, 2001 (165 minutes). Directeur: Peter Jackson. Interprètes: Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen.

Splendide et spectaculaire adaptation de l’oeuvre mythique de JRR Tolkien, en trois versements commerciaux (c’est le premier), par un Peter Jackson (King Kong) qui respecte pas à pas l’esprit du roman immortel et retrouve l’arôme de l’ancien films d’aventure. Le tout agrémenté d’effets spéciaux vraiment impressionnants.

17.15 / Le 1

‘Message dans une bouteille’

Message dans une bouteille. États-Unis, 1999 (125 minutes). Directeur: Luis Mandoki. Interprètes: Kevin Costner, Paul Newman, Robin Wright Penn.

Drame réalisé par un habitué des larmes faciles et des excès dramatiques, Luis Mandoki, qui raconte l’histoire d’un homme et d’une femme abandonnés par amour et qui, grâce à un message en bouteille, se connaissent des années plus tard. Une adaptation divertissante, sinon brillante, d’un best-seller de Nicholas Sparks qui présente au moins une bonne photographie et une musique très romantique.

17.20 / Quatre

‘Van Helsing’

États-Unis, 2004 (126 minutes). Directeur: Stephen Sommers. Interprétation: Hugh Jackman, Kate Beckinsale, Richard Roxburgh.

Les aventures de Van Helsing (un rôle joué par Hugh Jackman), un chasseur de monstres chargé de détruire le comte Dracula lui-même, ont servi au cinéaste Stephen Sommers (La Momie) pour tourner ce film divertissant, pas brillant, qui suit dans le sillage de films commerciaux tels que The League of Extraordinary Gentlemen.

18.25 / Movistar CineÑ

‘La passion turque’

Espagne, 1994 (112 minutes.). Directeur: Vicente Aranda. Interprètes: Ana Belén, George Corraface, Silvia Munt, Loles León.

Ana Belén occupe le devant de la scène dans cette adaptation controversée de l’homonyme littéraire signé par Antonio Gala, très mécontent du traitement qu’Aranda a donné à son roman. Les souhaits d’une femme mariée amoureuse d’un Turc ne sont jamais crédibles en raison du manque de passion que les protagonistes, en particulier George Corraface, transmettent au spectateur. Pour les fans d’Ana Belén.

18.49 / TCM

‘Je suis tombé amoureux d’une sorcière’

Cloche, livre et bougie. États-Unis, 1958 (98 minutes). Directeur: Richard Quine. Interprètes: James Stewart, Kim Novak, Jack Lemmon.

C’était d’abord une pièce de théâtre de John van Druten. Plus tard, son personnage féminin a inspiré une série télévisée, Bewitched. C’est désormais l’irrésistible Kim Novak (accompagné de deux génies comme James Stewart et Jack Lemmon) qui devient une sorcière séduisante sous les ordres de l’artisan Richard Quine (La Mystérieuse Dame en Noir). Une comédie hilarante et élégante d’enchevêtrements surnaturels.

21.00 / Le Sixième

‘laSexta noche’ reçoit le ministre de la Justice

En plus d’être très conscient de l’évolution de la pandémie, laSexta noche reçoit la visite du ministre de la Justice, Juan Carlos Campo. Ils visiteront également le programme Arturo Valls, animateur de Mask Singer: devinez qui chante, le nouveau grand format qu’Antena 3 sortira mercredi prochain. De plus, Iñaki López discutera avec des personnages tels que Miguel Ríos, Gonzalo Bernardos, Juan Ramón Rallo, Boticaria García et l’immunologiste Alfredo Corell. Et à sa table d’experts seront les médecins César Carballo, Julián Ezquerra, José Antonio López, ainsi que les spécialistes Graziella Almendral et Mario Viciosa.

21h30 / Le 1

‘Aujourd’hui je travaille à la maison’, dans ‘Rapport hebdomadaire’

Ce soir, le rapport hebdomadaire analyse comment la pandémie a changé nos vies, notre façon de communiquer et aussi notre façon de travailler. Jusqu’en mars, les personnes en Espagne qui effectuaient leurs heures de travail à domicile n’étaient que de 5 pour cent. Mais l’enfermement a forcé la mise en place, sans essais préalables, de systèmes de télétravail pour près de 10 millions de personnes. Le programme a analysé les résultats de cette situation avec des experts de divers domaines. L’essentiel est que le télétravail est là pour rester, mais d’une manière différente. De plus, dans les autres murs de Trump, il analysera l’impact des politiques d’immigration de Trump à peine trois jours avant les élections présidentielles aux États-Unis.

21h30 / Comédie Movistar

‘Balles sur Broadway’

Balles sur Broadway. États-Unis, 1994 (99 minutes). Directeur: Woody Allen. Interprètes: John Cusack, Chazz Palminteri, Dianne Wiest.

Le grand acteur et metteur en scène Woody Allen revient à la charge, cette fois uniquement dans des fonctions de mise en scène, avec une comédie ronde qui focalise son attention sur un metteur en scène et son étrange relation avec son producteur, un gangster qui impose la présence de sa petite amie en tant qu’actrice principale pour financer la pièce. Un film délirant, aussi décomplexé et amusant qu’amer et sincère, qui exploite la qualité de son scénario impressionnant et ses interprétations plus que soignées. Oscar pour Dianne Wiest, le deuxième de sa carrière.

23,00 / # 0

Donald Trump et Joe Biden, les candidats

Au milieu d’une pandémie historique, d’une crise économique mondiale sans précédent et d’une population mobilisée contre le racisme, le républicain Donald Trump et le démocrate Joe Biden s’affrontent aux urnes dans une société totalement polarisée. Trump vs Biden est un documentaire sur le réseau public PBS qui explore les biographies des deux candidats appelés à occuper la Maison Blanche. Dans un moment de désinformation et de partisanerie, cette émission spéciale de deux heures réalisée par le cinéaste vétéran Michael Kirk montre des aspects inconnus de sa vie quotidienne., les moments qui ont marqué leur vie et analyse leurs futurs projets pour un pays qui traverse une situation très difficile.

23,56 / TCM

‘Les sorcières d’Eastwick’

États-Unis, 1987 (114 minutes). Directeur: George Miller. Interprétation: Jack Nicholson, Cher, Michelle Pfeiffer, Susan Sarandon.

Un casting de stars, avec des actrices aussi diverses que Michelle Pfeiffer, Cher et Susan Sarandon, n’a pas pu lever la mauvaise direction que George Miller a apportée à cette adaptation du roman de John Updike. Trop fou et exagéré, comme avoir un Jack Nicholson foutu dans le rôle du diable érotique. Malgré tout, il a travaillé au box-office et aura son public.

24.00 / Le 1

‘Calme total’

Silence mortuaire. États-Unis, 1988 (92 minutes). Directeur: Phillip Noyce. Interprétation: Sam Neill, Nicole Kidman, Billy Zane, Liz Mullinar.

Intrigue psychologique populaire qui se concentre sur la situation tendue créée quand un couple de voile tranquille ramasse un naufragé énigmatique. Bien réalisé par Phillip Noyce d’après le roman de Charles Williams et avec quelques performances très réussies, notamment celles de Sam Neill et Nicole Kidman.

0,05 / Hollywood

‘L’Exorciste’

L’Exorciste. États-Unis, 1973 (116 minutes). Directeur: William Friedkin. Interprétation: Ellen Burstyn, Linda Blair, Jason Miller.

Bien que sans être un bijou, ce film a été classé parmi les films d’horreur les plus rentables et les plus connus. Possessions démoniaques élevées à la septième puissance pour un film qui reposait une grande partie de sa qualité sur une prolifération d’effets spéciaux vraiment aboutis. Les amateurs du genre apprécieront les voix de l’au-delà et leurs terrifiantes convulsions. Un film oscarisé qui avait deux suites insupportables.