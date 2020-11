14h00 / Movistar LaLiga

Quatre matchs dans le match de championnat

Le neuvième jour de la compétition dans la ligue de football comprend quatre matchs, tous diffusés par Movistar LaLiga, qui débutera à 14h00 avec le duel entre Huesca et Eibar. A 16h15 ce sera au tour de l’affrontement entre Barcelone et le Betis. Puis, à 18h30, Séville et Osasuna mesureront leurs forces. Enfin, à 21h00, le match se jouera entre l’Atlético de Madrid et Cadix.

15.00 / TCM

La veste en métal

Full Metal Jacket. États-Unis, 1987 (116 minutes). Directeur: Stanley Kubrick. Interprètes: Matthew Modine, R. Lee Ermey, Vincent d’Onofrio.

En 1957, Stanley Kubrik tournait Paths of Glory, l’une des œuvres les plus viscéralement antimilitaristes de l’histoire du cinéma, un cri de colère contre la guerre et la déraison militaire. Trente ans plus tard, Kubrick a de nouveau montré ses convictions pessimistes et sombres sur l’être humain dans The Metal Jacket: la première partie du film montre comment un homme est transformé en machine meurtrière; le second, comment il met en pratique ce qu’il a appris. Un chef-d’œuvre sombre.

15.45 / Quatre

Île de Nim

États-Unis, 2008 (96 minutes). Directeurs: Jennifer Flackett et Mark Levin. Interprètes: Jodie Foster, Abigail Breslin, Gerard Butler.

L’île de Nim est un film à l’ambiance hétérodoxe, qui joue avec certaines conventions du cinéma d’aventure pour proposer un fantasme qui ne fuit pas certaines zones sombres. Nim est une fille qui vit avec son père comme les seuls habitants d’une île; la jeune fille idolâtre un aventurier littéraire, le protagoniste de ses romans préférés. Un jour, l’étrange disparition de son père l’amènera à demander de l’aide à l’auteur de ces romans, mais le problème est qu’Alexandra, l’écrivain, est une femme agoraphobe et maniaque, et son sens de l’aventure ne vit que lorsqu’elle se tient devant le écran d’ordinateur. Ainsi, L’île de Nim tresse une histoire émouvante et véridique, soutenue par un scénario foisonnant de clins d’œil complices et le travail d’un excellent casting.

19.00 / Canal de cuisine

Le meilleur de la gastronomie internationale

Dirigée par la journaliste Verónica Zumalacárregui, la nouvelle saison de Je vais manger le monde fait le tour de la cuisine internationale. Comme point de départ, Zumalacárregui traversera l’Uruguay pour découvrir ses saveurs les plus authentiques et se perdre dans le trafic incessant de ses marchés traditionnels. Dans les tranches suivantes, la journaliste arrive en Estonie, où elle participera à l’une de ses traditions les plus originales, le Kodukohvik. Aussi en République Tchèque pour devenir un maître du classique Steak Tartare et en Provence, où elle découvrira le secret de la fabrication de la fameuse daube avignonnaise.

21.00 / Le Sixième

Salvador Illa, dans ‘laSexta Noche’

L’espace que dirige Iñakí Lopez reçoit cette semaine sur le plateau le ministre de la Santé, Salvador Illa, qui parlera de la situation actuelle de la pandémie en Espagne. Tout au long de la nuit, Guillermo Fesser, Irene Villa, l’actrice Rosario Pardo, l’économiste et homme politique Miguel Sebastián et l’immunologiste Alfredo Corell seront également présents au programme.

21.15 / # 0

‘Songs from the rooftop’ rend hommage à Leonard Cohen

Le 7 novembre 2016, Leonard Cohen est décédé. Les chansons des combles se souviennent de lui avec l’aide de l’auteur-compositeur-interprète Vega, qui monte sur un toit à Madrid pour rendre hommage au génie canadien. Participeront également au programme Alberto Manzano, traducteur et biographe de Leonard Cohen, les journalistes Fernando Neira, Juanjo Ordás et Virginia Díaz et des artistes tels qu’Alondra Bentley, León Benavente, Niños Mutantes et Nacho Vegas, entre autres.

21h30 / Le 1

Analyse des élections aux USA

Une équipe du Weekly Report a suivi les votes et les réactions aux résultats des élections américaines dans le Wisconsin, l’un des États clés de ces élections, qui est précisé dans le rapport When Every Vote Counts. Le programme analysera les mécanismes de dépouillement électoral dans le pays et les réactions de Donald Trump et Joe Biden et de leurs partisans.

21h30 / Cinéma Ñ

Boîte 507

Espagne, 2002 (104 minutes). Directeur: Enrique Urbizu. Interprètes: Antonio Resines, Jose Coronado, Goya Toledo.

Jusqu’au succès de Il n’y aura pas de paix pour les méchants, en 2011, le cinéma espagnol avait laissé Enrique Urbizu de côté pendant trop d’années. Le pouvoir narratif de l’auteur avait déjà été mis en évidence dans des films comme le surprenant Todo por la pasta. Toujours dans ce thriller dévastateur dans lequel certains personnages vivent à la limite et dont l’intrigue dessine les vies parallèles d’un banquier en quête de justice et d’un tueur à gages impitoyable. Urbizu revendique une mise en scène chargée de verve et de nerf narratif, et parmi ses images se détache la présence de Jose Coronado, remplissant l’écran dès sa première apparition.

22,00 / DMAX

Un voyage dans le monde des barbares

La série Barbarians, Awakening voyage dans le passé pour rencontrer ceux qui ont osé défier l’ancien Empire romain. Atila, Genserico et Aníbal, entre autres, sont les vedettes de cette série documentaire qui commence centrée sur la figure d’Aníbal, un barbare né dans la ville de Cartago et qui grandirait dans le but d’établir des alliances avec des groupes ethniques disparates afin d’attaquer son ennemi. Rome, malgré le fait que ses alliés possibles ne voyaient aucune différence entre Carthage et Rome et détestaient les deux également.

22h30 / Sundance

Habemus Papam

Italie, 2011 (102 minutes). Directeur: Nanni Moretti. Interprètes: Michel Piccoli, Nanni Moretti, Renato Scarpa. Jerzy Stuhr.

Dans le sillage de la mémorable Son’s Room, certains ont affirmé que Nanni Moretti «était devenu sérieux». Et est-ce que la chambre du fils était un drame. Les œuvres et les capitales antérieures, du calibre d’Ecce bombo, Palombella rosa et Caro Diario étaient des comédies et n’étaient pas considérées comme «sérieuses», malgré le fait que Moretti distribuait des patrons à toutes les classes sociales, réfléchissait sur la politique et la société italiennes et offrait des leçons de brillance thématique et de profondeur esthétique. Avant Habemus Papam, il y a aussi eu confusion: beaucoup s’attendaient à un film qui s’attaquerait violemment à l’Église et ont trouvé une œuvre humaniste, presque délicate, qui proclame sa thèse sans élever la voix. Le cardinal qui, récemment élu grand pontife, subit une crise de panique et s’échappe dans les rues de Rome, est regardé par Moretti avec affection, ce qui n’empêche pas le cinéaste de faire son truc dans des séquences aussi exemplaires que la séance de psychanalyse contemplant des prélats stupéfaits. Un chef-d’œuvre, un de plus, de Nanni Moretti.

23.40 / Le 2

Une “ nuit thématique ” porte sur l’énergie propre

La face cachée des énergies renouvelables et Le thermostat mondial sont les deux documentaires qui façonnent La Nuit thématique. La première analyse comment, à l’heure actuelle, les énergies renouvelables ne représentent que 7% de la production électrique de la planète. Grâce à la transition énergétique, l’énergie solaire et éolienne fournira plus de la moitié de cette électricité d’ici 2050. La seconde est proche des travaux de scientifiques testant de nouvelles technologies de géo-ingénierie (modification à grande échelle du climat terrestre) , qui selon eux peuvent limiter les effets du réchauffement climatique ou même parvenir à son refroidissement.