15h30 / Action Movistar

‘Conducteur de taxi’

États-Unis, 1976 (109 minutes). Directeur: Martin Scorsese. Interprètes: Robert de Niro, Cybill Shepherd, Jodie Foster, Harvey Keitel.

Martin Scorsese a mis toutes ses connaissances cinématographiques au service de ce drame controversé d’angoisse collective et de traumatisme impossible, qui a propulsé une jeune Jodie Foster vers la célébrité. Ce film mythique était la deuxième collaboration – la première était dans Bad Streets – du grand réalisateur et Robert de Niro.

17h00 / Action Movistar

«Troie»

Troy. États-Unis, 2004 (163 minutes). Directeur: Wolfgang Petersen. Interprétation: Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom.

Avec un casting de stars, dirigé par Brad Pitt et un budget généreux, Wolfgang Petersen a réalisé cette nouvelle adaptation d’un classique durable: Homer Iliad. Ce qui le différencie des versions précédentes, c’est qu’il se concentre, avant tout, sur le côté plus humain de l’épopée.

17.29 / Comédie Movistar

‘Une thérapie dangereuse’

Analyses ça. États-Unis, 1999 (106 minutes). Directeur: Harold Ramis. Interprètes: Robert De Niro, Billy Crystal, Lisa Kudrow.

Harold Ramis avait des personnages de premier plan et un scénario exceptionnel pour façonner cette comédie très intéressante d’enchevêtrements de gangsters, coupée par des motifs classiques et dans laquelle il parodie et rend hommage au cinéma de gangsters. Une idée géniale – un gangster se détend et a besoin de l’aide d’un psychologue – qui, entre les mains de Ramis, a remporté un succès retentissant.

19.38 / Drame Movistar

‘Citoyen Kane’

Citoyen Kane. États-Unis, 1940 (115 minutes). Directeur: Orson Welles. Interprètes: Orson Welles, Joseph Cotten, Dorothy Comingore.

Sur l’impact de War of the Worlds, le RKO a engagé Orson Welles pour réaliser plusieurs films en toute liberté. Le citoyen Kane a été le premier. Welles a raconté, à sa manière, la biographie de l’entrepreneur de presse William Randolph Hearst, et a donné au film une force surprenante. Chef-d’œuvre.

20.07 / Fox Life

‘Pendant que tu dormais’

Pendant que tu dormais. États-Unis, 1995 (99 minutes). Directeur: Jon Turteltaub. Interprètes: Sandra Bullock, Bill Pullman

La recherche d’une famille stable qui répond aux besoins d’une jeune femme est le moteur de cette comédie romantique sympathique avec Sandra Bullock. Sympathie, ingéniosité et simplicité sont quelques-uns des qualificatifs qui ornent ce film commercial, qui présente des interprètes vraiment convaincants.

20h30 / Le 2

Les “ journées du cinéma ” se rendent à Huelva

Cette semaine, et avec le cinéaste David Ilundai (Un pour tous) comme parrain, Cinema Days approche de la 46e édition du Festival du film de Huelva, cette année avec une fréquentation réduite et pratiquement en ligne, et fait écho aux premières de des titres comme le drame historique De Gaulle ou Mank, le nouveau film de David Fincher. La note nationale recevra des titres tels que Hil Kanpaiak, le deuxième film d’Imanol Rayo, La reine des lézards, écrit et réalisé par Burnin ‘Barnacles, Nando Martínez et Juan González, le documentaire sur Francisco Umbral Anatomy of a dandy, de Charlie Arnaiz et Alberto Ortega et le nouveau film de Javier Fesser, Lamentable Stories.

21h30 / Le Sixième

“ la sixième colonne ”, tuez Franco

45 ans se sont écoulés depuis la mort de Franco. Une mort au lit, exactement ce que beaucoup ont tenté d’éviter en assassinant le dictateur. Ce soir, la sixième colonne raconte certaines des tentatives pour mettre fin à la vie du chef de l’Etat et interroge l’homme qui l’a essayé à trois reprises, Octavio Alberola, un militant anarchiste, qui était peut-être celui qui a été le plus proche de changer l’histoire de l’Espagne. . Mais ce qui n’allait pas, cela valait tellement de sacrifices. La réponse à ces questions et à d’autres, dans Matar a Franco: l’homme qui a essayé trois fois.

22.00 / Premières Movistar

‘L’homme invisible’

L’homme invisible.États-Unis, 2020 (124 minutes). Directeur: Leigh Whannell. Interprètes: mElisabeth Moss, Storm Reid, Harriet Dye.

Nouvelle version du classique de l’horreur écrit par HG Wells, dans lequel l’homme invisible utilise désormais son pouvoir pour continuer à contrôler la femme qui l’a abandonné. Cette femme, c’est Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale), la protagoniste de ce thriller mesuré et intense dont le centre de l’intrigue n’est cette fois pas dans le monstre, mais dans sa victime. Une production intéressante de Blumhouse, la société de production la plus en forme dans le cinéma d’horreur actuel (Ma’s sous-sol, Let me out, Happy death day The Purge ou Insidious.

22,00 / 0 #

Double tranche de ‘Nasdrovia’

Ce soir, Nasdrovia, la nouvelle comédie originale mettant en vedette Leonor Watling, Hugo Silva et Luis Bermejo, lance ses deux derniers épisodes. Désormais, Julián et Edurne vont vivre une nuit terrifiante avec leurs nouveaux «amis» russes au cours de laquelle ils réaliseront à quel point ils sont dangereux. Pour lisser les aspérités et en grand désespoir, Edurne convainc Boris de célébrer un dîner important au Nasdrovia. Ce sera tout ou rien pour ses protagonistes.

22.00 / Canal Paramount

‘Monstre’

États-Unis-Allemagne, 2003 (110 minutes). Directeur: Patty Jenkins. Acteurs: Charlize Theron, Christina Ricci, Bruce Dern.

L’histoire vraie du premier tueur en série américain, Ailenne Wuornos – une prostituée lesbienne désespérée qui a fait face à l’adversité avec une violence extrême jusqu’à ce qu’elle soit condamnée à la peine de mort pour le meurtre de six hommes – a servi Patty Jenkins pour ses débuts dans le monde du cinéma. La personne chargée de donner vie à cette femme était Charlize Theron, qui avec une performance nuancée a remporté l’Oscar, l’Ours d’argent de Berlin et le Golden Globe.

22.00 / Quatre

‘Moineau rouge’

Moineau rouge. États-Unis, 2018 (139 minutes). Directeur: Francis Lawrence. Interprétation: Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Jeremy Irons.

La lauréate d’un Oscar Jennifer Lawrence et l’acteur australien Joel Edgerton sont les protagonistes les plus corrects de cette intrigue d’espionnage intense et captivante dirigée d’une main ferme par Francis Lawrence. Le tout agrémenté d’une intrigue chargée de mensonges, de beaucoup de suspense et d’abondantes doses de sensualité.

22.10 / Antenne 3

‘La voix’ entre dans sa phase finale

Il reste peu de chose à savoir qui sera le vainqueur de La voz et tout le monde se prépare pour ses dernières élections. Ce soir, une nouvelle phase commence, la dernière. Au début du gala, chaque entraîneur (Laura Pausini, Alejandro Sanz, Pablo López et Antonio Orozco) chantera avec son équipe puis, seul, chaque concurrent défendra son thème. Après leurs performances, le public choisira un demi-finaliste et l’entraîneur lui-même devra rester avec un autre membre de son équipe. À la fin de la soirée, seuls huit candidats resteront dans l’émission.

22.10 / Le 1

«Hancock»

États-Unis, 2008 (88 minutes). Directeur: Peter Berg. Interprétation: Will Smith, Charlize Theron, Jason Bateman.

Produit par le célèbre réalisateur et scénariste Michael Mann (Heat) et réalisé par Peter Berg (The Lone Survivor), ce mélange d’action et de comédie est présenté dans lequel le vendeur au box-office Will Smith assume le rôle d’un super-héros fini et alcoolisé. . Tout change quand un jour il sauve la vie d’un idéaliste des relations publiques, qui décide de lui rendre la pareille en lavant son image malmenée. Un bon début qui petit à petit perd de la force à cause d’un script qui n’est pas entièrement rond. Bien sûr, le divertissement est assuré.

22.15 / Le 2

‘Attends-moi au paradis’

Espagne, 1987 (106 minutes). Directeur: Antonio Mercero. Int.: José Soriano, José Sazatornil, Chus Lampreave.

L’histoire d’un homme qui, en raison de sa grande ressemblance physique avec Franco, est emmené à El Pardo sert de base à cette comédie divertissante mais gaspillée d’Antonio Mercero. Pour souligner l’effort d’interprétation de sa distribution bien connue, dirigée par l’Argentin José Soriano.

22h30 / Le Sixième

Une “ équipe de recherche ” visite le Pazo de Meirás

Le 10 décembre, la famille Franco doit restituer le Pazo de Meirás à l’État. Cela ne leur appartient pas. Voilà à quel point la phrase est retentissante qui les oblige à quitter le manoir galicien, qu’ils exploitent et utilisent comme domaine privé depuis 1938. Les héritiers résistent cependant. Ils ont fait appel de la sentence. Cette semaine, l’équipe d’enquête documente cette histoire dans le rapport El Pazo: El Último Symbol de Los Franco et se demande comment le Pazo de Meirás est arrivé aux mains du dictateur ou pourquoi les écrits ont disparu.

22.50 / FONCE

Troisième saison de ‘Hemlock Grove’

La chaîne de télévision dédiée à la terreur, DARK, lance la troisième saison de Hemlock Grove. Deux nouveaux épisodes de ce thriller basé sur le roman de Brian McGreevy et produit par le cinéaste et acteur Eli Roth (réalisateur de la saga Hostels) seront présentés en première tous les vendredis. Dans la dernière saison de la série, Roman Godfrey (Skarsgård) et Peter Rumancek (Landon Liboiron) commence la recherche de Miranda et Nadia, après avoir été kidnappée par le Dr Spivak (JC MacKenzie). Alors qu’une femme mystérieuse éveille l’attention de Roman, Olivia (Janssen), déterminée à rester en vie à tout prix, vous découvrirez quelque chose de très dérangeant.

23.35 / Le 1

Terminator 3. Rise of the Machines

États-Unis, 2003 (103 minutes). Directeur: Jonathan Mostow. Acteurs: Arnold Schwarzenegger, Nick Stahl, Claire Danes.

Quelques heures avant la fin du monde, John Connor, avec l’aide d’une réplique désuète du Terminator, affronte une fois de plus une machine meurtrière, envoyée du futur pour l’achever. Avec cet argument et sans la direction de James Cameron (il a refusé de participer à cet épisode) une continuation inutile commence qui tente de réfléchir sur la puissance de la volonté humaine face à la domination technologique.

23,50 / MTC

«Tootsie»

États-Unis, 1982 (112 minutes). Directeur: Sydney Pollack. Interprétation: Dustin Hoffman, Jessica Lange, Teri Garr, Bill Murray.

Un acteur au chômage, fatigué de chercher du travail, se déguise en femme pour décrocher un rôle qui le rendra bientôt très populaire. Mais les problèmes commencent quand il tombe amoureux d’une co-star. C’est la base d’une astucieuse comédie de Sydney Pollack, qui a trouvé une grande partie de son charme sur l’œuvre de Dustin Hoffman, accompagnée à la perfection par Jessica Lange, oscarisée.

24.00 / Le 2

‘Dragon Rapide’

Espagne, 1986 (96 minutes). Directeur: Jaime Camino. Interprètes: Juan Diego, Victoria Peña, Francisco Casares.

Pour la première fois Franco et sa femme prennent vie au cinéma. Juan Diego et Victoria Peña ont été les acteurs choisis pour rappeler les événements qui ont conduit à l’insurrection militaire du 18 juillet. Peu de moyens pour un film ambitieux qui n’a pas décollé en force.

1,15 / 1

‘La forêt (le village)’

Le village. États-Unis, 2004 (103 minutes). Directeur: M. Night Shyamalan. Interprètes: Joaquin Phoenix, Adrien Brody, Bryce D. Howard.

Comme d’habitude dans ses films, M. Night Shyamalan (Le sixième sens) réfléchit sur la condition humaine et les relations sociales. Créateur d’atmosphères enveloppantes inquiétantes, il montre dans ce thriller inquiétant le grand pouvoir manipulateur que la peur peut exercer sur une société riche. Attention aux travaux de Bryce D. Howard.