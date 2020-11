Mexique.- Malgré le fait que plusieurs mois se sont écoulés Depuis l’apparition du coronavirus, nous avons encore beaucoup à apprendre sur celui-ci et les conséquences qu’il laisse dans le corps, y compris comment il affecte les poumons.

Nous savons que le COVID-19 est une maladie des voies respiratoires supérieures et que les personnes infectées peuvent facilement le propager en respirant, en parlant ou en toussant autour d’une autre personne, même si elles ne savent pas qu’elles en sont atteintes.

Par conséquent, nous devrions tous nous distancer socialement et porter des masques faciaux à l’extérieur de notre maison. «Après être entré par le nez ou la bouche, le virus se propage vers la poitrine et commence à endommager le système respiratoire. L’étendue de ces dommages varie d’une personne à l’autre, certaines personnes ne subissant que de légers dommages aux voies respiratoires. D’autres, cependant, souffrent de dommages beaucoup plus graves, parfois même mortels », selon le pneumologue Tim Connolly du Houston Methodist Hospital.

Qu’arrive-t-il aux poumons lors d’un cas bénin de COVID-19?

Une fois dans la poitrine, le virus commence à affecter les voies respiratoires d’une personne et à provoquer une inflammation.

À mesure que l’inflammation augmente, une toux sèche se développe et ressemble à de l’asthme. En outre, cela peut provoquer une oppression thoracique ou une douleur profonde lors de la respiration.

Bien que généralement bénins pour certaines personnes, le gonflement et l’étanchéité qui résultent de l’inflammation des voies respiratoires sont essentiellement comme avoir une trachée tordue. Pensez-y comme si vous aviez une entorse à la cheville, mais les effets et l’inconfort d’une entorse se font sentir dans la poitrine.

Qu’arrive-t-il aux poumons lors d’un cas plus grave de COVID-19?

Pour certaines personnes, l’infection devient plus grave et le tissu pulmonaire lui-même gonfle et se remplit de débris liquides et de cellules mortes, cliniquement connues sous le nom de pneumonie. Cette accumulation de liquide peut affecter les niveaux d’oxygène d’une personne et la pneumonie peut être légère, modérée, grave ou même mortelle, selon la façon dont le transfert de gaz devient altéré et la difficulté à respirer.

Si le transfert d’oxygène vers la circulation sanguine est réduit, une personne aura souvent besoin d’un supplément d’oxygène et d’une surveillance très étroite dans un hôpital.

Que doit savoir une personne atteinte d’une maladie pulmonaire préexistante sur le COVID-19?

Une personne atteinte de maladies pulmonaires préexistantes, comme l’asthme ou la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), a généralement une réserve respiratoire inférieure à une personne sans problèmes pulmonaires.

Pour cette raison, ils sont plus vulnérables et ont généralement plus de difficulté si les poumons sont affectés par une infection aiguë.

Cependant, alors que nous avons initialement supposé que les personnes atteintes d’une maladie pulmonaire seraient affectées de manière disproportionnée par ce virus, ce que nous constatons réellement dans notre population de patients, c’est que le COVID-19 semble cibler d’autres groupes de manière plus cohérente, en particulier les personnes souffrant d’obésité, de diabète ou d’hypertension.

Le COVID-19 a-t-il des effets à long terme sur les poumons?

Ce nouveau virus n’existe que depuis quelques mois, il est donc trop tôt pour faire des déclarations définitives sur les effets possibles à long terme qu’il peut avoir sur les poumons d’une personne.

En fait, nous ne savons pas comment ce virus affecte un système organique à long terme, et cela s’applique également aux poumons, au cœur, au cerveau et aux systèmes vasculaires.

