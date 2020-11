Au Mexique, l’acquisition d’un bien immobilier est une nécessité incontournable aussi bien pour les familles qui veulent une maison qui leur est propre et pour les personnes qui ont besoin d’un local commercial pour travailler sereinement. Il existe plusieurs alternatives, mais HIR Casa et son modèle d’autofinancement font partie de celles qui correspondent le mieux à chaque besoin.

Ce n’est un secret pour personne que l’une des options de financement qu’ils aimeraient avoir est les prêts bancaires à domicile, malgré le fait que de nombreuses personnes ne répondent pas à toutes les demandes et exigences que les banques demanderont pour approbation, certaines d’entre elles étant les démonstration de revenus récurrents, d’un capital minimum initial et du paiement des autres coûts indirects liés à la gestion.

C’est là que d’autres alternatives, basées sur le système d’autofinancement, se démarquent et s’adaptent à un large public qui soit n’a pas de cotisation au système d’allocation de logement de l’Etat ou, au contraire, leur travail est informel, avec des revenus mixtes. et par conséquent, ils ne peuvent pas être enregistrés dans une attestation de revenu.

Pourquoi un prêt immobilier est-il pratique avec HIR Casa?

HIR Casa est une entreprise 100% mexicaine spécialisée dans l’attribution de prêts immobiliers à toutes les personnes intéressées par le service et qui, bien sûr, ont l’intérêt de posséder un bien.

Le système HIR Casa est simple et basé sur l’autofinancement, composé de 3 étapes. Le premier, où l’utilisateur intéressé loue le service et paiera des mensualités jusqu’à ce que le coût initial soit terminé -33% de la valeur de la propriété-. La seconde, lorsque l’utilisateur signe le contrat d’achat-vente et reçoit le bien. Et une dernière étape, le moment où vous finirez de payer le financement par mensualités confortables.

Le système simple et efficace est devenu une alternative pour de grands groupes de personnes et de familles qui, en raison de leurs caractéristiques socio-économiques, n’auraient pas la possibilité d’approbation auprès des banques.

La configuration des plans

L’une des principales raisons pour lesquelles HIR Casa est une entreprise à prendre en compte est la configuration des plans de financement en fonction des caractéristiques financières de chaque personne ou famille.

Ainsi, une personne sans antécédents de crédit, sans revenu récurrent de salaire et sans garanties, peut rejoindre son système de financement; tant qu’il prend en charge les mensualités que votre plan indique.

Ces plans sont également réalisés sur mesure, selon les études et analyses que HIR Casa réalise et, par conséquent; ils seront toujours moins chers et plus confortables pour les utilisateurs, parce qu’ils ont été entièrement étudiés avant l’affectation ou l’approbation.

Les avantages les plus importants

En plus d’une adaptabilité totale aux clients, HIR Casa se distingue par le fait de ne pas nécessiter d’approbation, pour ne pas pénaliser les personnes qui peuvent liquider partiellement ou totalement.

Vos frais de contrat pour reprendre votre maison et résilier la dette par anticipation pour fournir à tout moment des conseils spécialisés à ses utilisateurs et clients intéressés.

Aussi bien que également pour offrir des instruments de protection via HIR Seguros aux personnes qui ont un crédit immobilier avec elles; qui assure la sécurité de leurs clients et de leurs familles contre tout événement imprévu pouvant survenir.

Avec cela, le fait que les personnes ayant des emplois informels ou des revenus mixtes puissent rejoindre leurs services et une flexibilité absolue pour l’acquisition de biens immobiliers.

-Peut être des appartements, des maisons, des terrains, des locaux commerciaux à acheter, à construire ou à rénover- il a permis que les services de cette société aujourd’hui ne soient pas seulement une nécessité pour un grand nombre de familles au Mexique; mais aussi l’une des solutions les plus importantes et les plus solides dont ils disposent, car c’est la seule qui s’adaptera fidèlement aux conditions sociales uniques de chaque personne ou demandeur.

