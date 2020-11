13.00 / Le 1

‘Como Sapiens’ maintient son engagement pour la gastronomie

Le magazine gastronomique animé par l’acteur Miguel Ángel Muñoz poursuit ses efforts pour faire connaître les produits de saison, l’itinéraire des producteurs locaux et aussi différents trucs et conseils pour choisir une bonne matière première. Il se consacre également à l’art de l’apéritif, aux classiques populaires de la cuisine espagnole, à la haute cuisine de petit format et au monde de la pâtisserie.

15.00 / Cinéma Ñ

Le voyage de Carol

Espagne, 2002 (100 minutes). Directeur: Imanol Uribe. Interprètes: Clara Lago, Juan José Ballesta, Álvaro de Luna.

Bien qu’aujourd’hui on l’oublie un peu, Imanol Uribe a livré dans les quatre-vingt dix films aussi solides qu’El rey pasmado et Days comptaient. Dans ce drame attachant, il explore le monde sordide des adultes sous le regard de l’adolescente Carol, fille d’un pilote de la Brigade internationale, qui revient en Espagne en 1938.

16h55 / Sundance

Les examens

Bacalaureat. Roumanie, 2016 (128 minutes). Directeur: Cristian Mungiu. Interprétation: Adrian Titieni, Maria Victoria Dragus.

Une jeune femme est agressée sexuellement quelques jours à peine avant de se présenter à un examen crucial. Sur ce point de départ, Cristian Mungiu analyse la santé de son pays, élevant un cas particulier à un diagnostic général pour dessiner une société piégée par le copinage, les compromis et la mensonge. Les examens est une leçon de cinéma qui vibre d’une mise en scène exemplaire, abondante en plans de longue durée pleins de rythme interne dans lesquels les personnages souffrent, s’aiment et se battent piégés par le regard précis de Mungiu, récompensé en tant que réalisateur à Cannes neuf ans après avoir remporté la Palme d’Or avec ses 4 mois, 3 semaines, 2 jours également.

21.25 / Le Sixième

“ Sauvé ” regarde le roi émérite

Gonzo, à la tête de Salvados, s’approche de la figure du roi émérite pour lui demander s’il a bénéficié d’une protection politique et médiatique pendant son règne. Gonzo s’assoit avec des personnalités qui détenaient le pouvoir politique et médiatique sous le règne de Juan Carlos I pour savoir s’il y avait un “pacte de silence” autour des affaires privées du roi émérite. Le programme s’entretiendra avec Juan Luis Cebrián et Pedro J. Ramírez, ainsi qu’avec l’ancien président du Congrès, José Bono, et l’ancien ministre José Manuel García Margallo.

21h30 / Comédie Movistar

Ponyo sur la falaise

Gake no ue no Ponyo. Japon, 2008 (100 minutes). Directeur: Hayao Miyazaki.

Après le baroque visuel débordant de l’inoubliable château en mouvement de Howl et le futurisme violent de Nausicaa de la vallée du vent, le grand Hayao Miyazaki a livré une autre merveille, un sommet indéniable du cinéma d’animation. Dans ce cas, l’enseignant s’engage dans une tâche très délicate de concision visuelle, de débogage de tous les éléments graphiques, dans un film qui embrasse l’animation manuelle, sans trace d’ordinateurs. Un effort de courage sans précédent pour retracer la relation entre un garçon et une princesse poisson qui aspire à devenir un être humain.

21h30 / Le 2

‘Essentials’ rappelle le photographe et producteur Mario Pacheco

A l’occasion du dixième anniversaire de sa mort, l’espace Essentials rend hommage à Mario Pacheco, photographe et producteur. Le documentaire Revealing Mario dépeint le travail créatif d’un grand voyageur qui a vécu derrière son inséparable appareil photo Rolleiflex et ses disques vinyles. Loin des projecteurs médiatiques, Pacheco a joué dans une révolution dans la musique et la photographie espagnoles dans les années Movida. Merci à la maison de disques Nuevos Medios, qu’il a fondée avec sa femme Cucha Salazar. Ensemble, ils fondent le nouveau flamenco avec Ketama, Pata Negra et Ray Heredia et distribuent en Espagne des groupes internationaux tels que New Order ou The Smiths. Parmi plus de 20000 négatifs inédits révélés pour le documentaire, des photographies clés montrant des images surprenantes de stars nationales et internationales ou des instantanés devenus mythiques seront vues pour la première fois, d’après le portrait bien connu de Jimmy Hendrix au festival sur l’île de Wight jusqu’à la couverture de l’album de Camarón The Legend of Time.

22.00 / Drame Movistar

Chicago

États-Unis, 2002 (113 minutes. Réalisateur: Rob Marshall. Distribution: Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones, Richard Gere.

L’esprit de la chorégraphie du grand Bob Fosse, qui a créé Chicago à Broadway, bat dans les images d’un film solide et imaginatif, qui retrace le développement dramatique de son intrigue prévisible, se déroulant dans les années 1920, grâce à ses chansons inoubliables et ses séquences de danse extraordinaires.

22.10 / Antenne 3

‘Ton visage me semble familier’, vers la fin

Le dernier tronçon de l’espace Tucara semble avoir déjà commencé. Ce dimanche, déjà très proche de la finale, le programme diffuse un gala où seront revus les moments les plus drôles et les meilleures performances de cette dernière édition. Il est temps de se rappeler comment Gemeliers, María Isabel, Jorge González, El Monaguillo, Belinda Washington, Nerea Rodríguez, Rocío Madrid, Cristina Ramos et Mario Vaquerizo l’ont fait après avoir traversé le cloner.

22.15 / COSMO

Balle de match

États-Unis, 2005 (124 minutes). Directeur: Woody Allen. Interprétation: Jonathan Rhys-Meyers, Scarlett Johansson, Emily Mortimer.

Woody Allen a remplacé Londres par Manhattan pour tourner ce qui est encore son dernier chef-d’œuvre. Match Point est un film majestueux, d’une amertume écrasante, dans lequel Allen déchire la haute société britannique grâce au portrait implacable d’un sujet sans âme et carriériste. Mais le maître va plus loin et, au milieu d’une mise en scène très épurée qui remplit tous les cadres avec intensité, il joue avec le regard du spectateur pour provoquer que, dans les séquences clés, il sympathise avec le sinistre protagoniste plutôt qu’avec ses victimes.

22h30 / Le Sixième

Les pactes gouvernementaux, dans “ L’objectif ”

Le soutien d’EH Bildu aux premiers budgets de coalition dans l’histoire démocratique est au centre de l’objectif d’El, qui analysera la question avec l’aide des journalistes Borja Bergareche, Lucía Méndez et Luis R. Aizpeolea, et du professeur de droit constitutionnel de l’Université de Séville Javier Pérez Royo. En outre, l’objectif aura deux victimes du gang terroriste pour entendre leur point de vue sur la réalité sociale et politique de l’Espagne et du Pays basque, Consuelo Ordóñez, sœur du conseiller basque et député du PP Gregorio Ordóñez, assassiné en 1995, et Gorka Landaburu, que l’ETA a tenté d’assassiner au moyen d’un paquet bombe.