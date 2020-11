20.15 / TCM

La forêt

Le village. États-Unis, 2004 (103 minutes). Directeur: M. Night Shyamalan. Interprétation: Bryce Dallas Howard, Joaquin Phoenix, Adrien Brody.

Parfois, les jugements du critique sont déconcertants. The Forest a été le premier film de Shyamalan à être battu avec un consensus presque absolu. Pourtant, c’est une œuvre qui travaille avec les mêmes éléments que Le Sixième Sens, Le Protégé et Signes, tous loués: sa mise en scène sobre embrasse les formes classiques et ses personnages sont des sujets confrontés à leurs propres fantômes, qu’ils ne réussiront qu’à surmonter. après une catharsis personnelle aigre. De plus, l’histoire du film se lit également comme une fable morale. La forêt entre dans une communauté isolée, entourée de sa terreur des créatures surnaturelles qui vivent dans le fourré qui l’entoure. Et encore une fois, les images transparentes de Shyamalan expliquent que l’horreur et la paranoïa vivent à l’intérieur de l’être humain, en particulier chez ceux qui assument l’exercice du pouvoir.

20.15 / Le 2

20 ans du meurtre d’Ernest Luch

La 2 crée le documentaire Ernest Lluch, libre et audacieux, dans le but de rendre hommage au politicien socialiste assassiné par l’ETA. Lluch a été l’un des architectes de la modernité en Espagne, avec la mise en œuvre de la loi générale sur la santé de 1986 et de la première loi sur l’avortement. Alors qu’il essayait de construire des ponts de compréhension au Pays basque, le commandement de l’ETA à Barcelone a décidé de l’assassiner. Le documentaire plonge également dans son rôle au sein du socialisme catalan et valencien, ses divergences et la controverse du LOAPA (Loi organique d’harmonisation du processus autonome) et sa présence dans les médias, puisqu’il a été l’un des premiers politiciens médias qui ont participé à des rassemblements radiophoniques et télévisés.

21h00 / Movistar LaLiga

L’Atlético de Madrid accueille Barcelone

Le match de championnat d’aujourd’hui comprend un duel de haut niveau: l’Atlético de Madrid accueille Barcelone au Wanda Metropolitano, un match diffusé par Movistar LaLiga à 21h00. De plus, la journée comprend trois autres matches qui seront également proposés par la chaîne Movistar: Levante-Elche arrive à 14h00, Villarreal-Real Madrid se jouera à 16h15 et le tour de Séville-Celta à 18h30.

21.00 / Le Sixième

Inés Arrimadas assiste à la ‘laSexta noche’

L’espace laSexta noche reçoit la visite du député et président de Ciudadanos, Inés Arrimadas, qui abordera les principales questions d’actualité sociale et politique. En outre, l’espace sera suivi par le journaliste de guerre Hernán Zin, qui a réalisé le documentaire 2020, qui décrit la lutte contre le covid-19 lors de la première vague, ainsi que d’autres visages populaires tels que Karlos Arguiñano, Margarita del Val, Los Morancos et l’apothicaire García.

21h30 / Cinéma Ñ

Crime de Cuenca

Espagne, 1979. Directeur: Pilar Miró. Interprètes: José Manuel Cervino, Daniel Dicenta, Mary Carrillo, Fernando Rey, Amparo Soler Leal, Héctor Alterio.

Le deuxième film de Pilar Miró est devenu l’un des films les plus controversés de l’histoire du cinéma espagnol, au point d’être enlevé par la juridiction militaire, ce qui a empêché sa sortie jusqu’en 1981. C’est le seul film espagnol interdit pendant la démocratie, après la disparition de la censure en 1977. Le crime de Cuenca reflète un événement réel dramatique en Espagne noire en 1913: deux paysans sont accusés d’un meurtre qu’ils n’ont pas commis et brutalement torturés. Il est vrai qu’aujourd’hui, ses images ont vieilli, mais elles conservent toujours un pouvoir dramatique qui en fait un argument solide contre la torture et les abus de pouvoir.

22.00 / Quatre

Mars (le martien)

Le Martien. États-Unis, 2015 (142 minutes). Directeur: Ridley Scott. Interprétation: Matt Damon, Jessica Chastain, Chiwetel Ejiofor.

Un merveilleux scénario de Drew Goddard soutient ce portrait de la solitude d’un astronaute pris au piège sur Mars après avoir été présumé mort. Son combat pour la survie se concentre sur des images concises et nettes, avec un poids dramatique ferme.

22,00 / DMAX

Le travail des forces de police

La série documentaire 091: Police Alert revient sur DMAX, qui montre le travail des groupes policiers sous un angle différent, dans lequel le spectateur se situe au centre de l’action. Dans cet épisode de la deuxième saison, les agents se livrent à une opération de lutte contre l’exploitation sexuelle dans un club d’hôtesse. Egalement, entre autres activités, localiser des points de vente de médicaments.

22.10 / Antenne 3

Dunkerque

Dunkerque. Royaume-Uni, 2017 (107 minutes). Directeur: Christopher Nolan. Interprètes: Fionn Whitehead, Mark Rylance, Kenneth Branagh, Tom Hardy, Cillian Murphy, Harry Styles.

L’engagement stylistique de Nolan est étonnant: à partir de l’explosion visuelle, il parvient à atteindre une concision expressive. Une œuvre monumentale, qui dépeint le véritable drame des soldats alliés restés piégés sur la plage de Dunkerque, entourés par les Allemands, et affine l’histoire dans la catégorie de l’histoire du monde. Ainsi, la mise en scène de Dunkerque transcende l’intrigue elle-même pour devenir un flot de sensations et une arme de réflexion de premier ordre.

23,55 / Hollywood

Douze de la potence

Dirty Dozen. États-Unis, 1967 (143 minutes). Directeur: Robert Aldrich. Interprètes: Lee Marvin, Ernest Borgnine, Charles Bronson, John Casavettes, Telly Savalas, Donald Sutherland.

Un titre presque mythique, qui conserve encore sa puissance remarquable malgré le passage des années. Douze condamnés verront leur peine commuée s’ils participent à une mission suicide pendant la Seconde Guerre mondiale. Ses nombreuses aventures sont filmées avec nervosité et facilité par Robert Aldrich et la distribution abondante séduit sans effort le spectateur.

0.10 / Le 2

L’OMS, face à la pandémie

Cette semaine, The Thematic Night diffuse deux documentaires qui tournent autour de la pandémie de Covid-19. Chine-États-Unis. La bataille pour l’OMS se concentre sur l’histoire et les changements subis par cette organisation, depuis ses premiers succès jusqu’à ses problèmes actuels résultant de ruptures internes entre des intérêts divergents. Un travail dans lequel interviennent des experts de la santé publique et des personnalités politiques comme l’ancien secrétaire général de l’ONU Ban Ki Moon ou le président français Emmanuel Macron. Ensuite, les États-Unis: votre argent ou votre santé analyse le système de santé d’un pays dans lequel quelque 28 millions d’habitants n’ont pas d’assurance maladie aujourd’hui.