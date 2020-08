Plus tôt cette semaine, il a été annoncé que le film Disney de mars prochain, Raya et le dernier dragon, avait été refondu avec une nouvelle voix principale. Quelque 13 mois après que Cassie Steele et Awkwafina aient été annoncées comme les stars du film à D23 Expo, l’actrice de la saga Star Wars Kelly Marie Tran a été annoncée comme remplaçante de Steele.

Nous ne sommes qu’à trois mois de la date de sortie initiale du 25 novembre.

Si tout cela semble un peu de dernière minute, c’est bien. Disney a déjà remanié ses doubleurs, mais ces changements ont été apportés des années à l’avance. Et certainement, sans l’éclaboussure publique d’une salle pouvant accueillir 6800 places et des millions de personnes qui suivent attentivement les annonces de Disney à la maison.

Il est si tard que vous pouvez facilement imaginer un capitaine de cargo chinois recevant un message texte pour faire demi-tour, car les 100 000 poupées parlantes à bord ont la mauvaise voix. (Sur une note plus sérieuse, vous devez vous demander si Chronicle Books devra pulper leur tirage de The Art of Raya and the Last Dragon.)

Bien que nous ne sachions pas ce qui a provoqué la refonte, jetons un coup d’œil à certains des autres changements apportés aux moulages du Bossu de Notre-Dame, d’Hercule et de Mulan, et nous démystifions une rumeur souvent citée à propos de Pocahontas.

Les gargouilles veulent juste s’amuser

Les amis gargouilles de Quasimodo, Victor, Hugo et Laverne, n’ont pas toujours été Charles Kimborough, Jason Alexander et Mary Wickes. Le Bossu de Notre-Dame a initialement embauché une jeune femme et un acteur de sitcom différent pour deux des personnages.

La chanteuse de «True Colours» Cyndi Lauper a pensé qu’elle avait été choisie pour le rôle d’Esmeralda, seulement pour découvrir qu’elle était l’une des statues. Sam McMurray (The Tracy Ullman Show) a également été jeté comme une gargouille. Après quelques séances d’enregistrement, les réalisateurs ont décidé que ce n’était pas le matériel lui-même qui tombait à plat, les personnages étaient simplement mal interprétés.

On dit que Lauper avait continué à être une voix de Disney pendant plus d’une décennie et avait le cœur brisé.

Troisième rocher des enfers

Hercules méchant Hades, Lord of the Dead aurait pu être quelqu’un d’autre que James Woods.

L’acteur John Lithgow, lauréat d’un Oscar, a été embauché à l’automne 1994. Mais selon l’historien de Disney Jim Hill, «il n’y avait pas de véritable humour ni de menace dans la version de John du Seigneur des Enfers. Le personnage est juste apparu comme… enfin… un acteur martelé. Neuf mois plus tard, il a été libéré du projet et est devenu la célébrité de la sitcom avec Third Rock from the Sun.

Cette refonte intervient 20 mois avant la sortie du film.

Ils n’ont pas pu faire d’elle un homme

Lea Salonga avait déjà fourni la voix chantante de Jasmine d’Aladdin, quand elle a été choisie pour interpréter et chanter les voix de Mulan. Mais essayez comme elle le pouvait de faire entendre «Ping», sa tentative de ténor a échoué. Le narrateur du Joy Luck Club, Ming-Na Wen, a été embauché pour reprendre le rôle, Salonga restant la voix chantante.

Les rumeurs l’avaient: démystifier les refondations de Pocahontas

Apparemment, des centaines de sources en ligne affirment que Richard White (Gaston, La Belle et la Bête) avait été choisi comme gouverneur Ratcliffe à Pocahontas. L’équipage a eu froid aux pieds et l’a remplacé par David Ogden Stiers. Selon les histoires, Stiers avait à l’origine été choisi comme Wiggins.

Lors d’une session officielle «Ask Me Anything» sur Reddit en 2016, organisée pour promouvoir le 25e anniversaire du film, White a démystifié ce mythe.

Un nombre similaire de sources douteuses affirment que Gregory Peck avait été jeté comme «Old Man River», le précurseur de grand-mère Willow. Il recula, pensant qu’une figure maternelle conviendrait mieux à l’histoire. Le film comprenait une chanson intitulée «The Middle of the River», mais aucune des couvertures de presse de la période sur journaux.com ne fait référence à ce qui aurait été une victoire de casting majeure pour le studio.

Que pensez-vous de la refonte de Raya?

Sources –

Hannah E. Trotter, «10 choses que vous ne saviez jamais sur les Pocahontas de Disney», Yahoo! Voices, 5 juillet 2011. Jim Hill, «The Greatest Performances You Never Got to Hear», Laughing Place, 5 avril 2001. Oliver Mouroux, «Disney’s The Hunchback of Notre Dame», Animated Views, 1999-2003. Thomas S. Hischak «Salonga, Lea» Disney Voice Actors: Un dictionnaire biographique, McFarland, 2011, p. 186.

Nick Moreau

Nick Moreau travaille dans des archives, plongeant dans le passé de sa communauté. Sur DisKingdom, il se concentre sur le contenu vintage de Disney.