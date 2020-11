Mexico.- La telenovela rurale traditionnelle revient à Televisa avec Je veux tout avec Michelle Renaud Oui Danilo Carrera, avec une histoire d’ambition et de romance.

De la main du producteur Ignacio SadaAvec Quererlo todo, Televisa revient aux racines de ce genre qui lui a tant donné.

Ce matin, le producteur a présenté le casting et l’histoire dans une conférence numérique aux médias, et a raconté que les enregistrements avaient eu lieu au milieu de la pandémie, avec tous les protocoles de santé, mais heureusement, les emplacements sur le terrain et les espaces ouverts ont facilité la santé. distance.

«Il y a un public qui apprécie vraiment le feuilleton classique, rose, comme Indomitable Heart, et ils donnent des résultats magnifiques.

Le feuilleton, c’est échapper aux problèmes, se divertir, c’est une invitation au rêve ».

Une partie de la distribution a également eu le plaisir de participer à un feuilleton classique.

Michelle Renaud et Danilo Carrera, qui forment un couple dans la vraie vie, forment le couple principal.

C’est une mannequin qui vient en ville avec son fiancé pour contester un héritage, dans ce contexte elle rencontre un monsieur qui est le contraire, mais qui conquiert son cœur.

Qu’ont dit les protagonistes?

Michelle Renaud:

“Je suis heureuse d’être Valeria, c’est une femme qui a travaillé et est arrivée là où je voulais être … nous visions la même chose et elle arrive à Hacienda La Noria et découvre un monde totalement différent, et rencontre un paysan qui la touche.”

Danilo Carrera:

«C’est une histoire spectaculaire. Mon personnage est l’homme typique qui aide chaque fois qu’il le peut. Ils vont voyager avec nous dans cette ville magique, ils vont monter avec moi à cheval et ils verront la liberté d’un homme qui n’est esclave de rien ».

Sont également présents Manuel Ojeda, Víctor González, Olivia Bucio, Sara Corrales, Alexis Ayala et Roberto Blandón, entre autres.

Les enregistrements ont été réalisés à l’Hacienda La Agavia et dans des lieux de la ville d’El Oro, dans l’État du Mexique.

En voulant tout, les étoiles il revient au genre du mélodrame le temps de 15h30. La telenovela commence à être diffusée le lundi 9 novembre prochain.

