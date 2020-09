Ajamu X est au cœur du documentaire Me and My Penis de Channel 4, mais que savons-nous de l’artiste et du photographe?

Channel 4 a souvent été considérée comme un mouton noir parmi les chaînes de télévision traditionnelles et est une chaîne qui n’a pas peur de repousser les limites.

C’est certainement quelque chose qui peut être dit pour les documentaires de Channel 4, qui couvrent souvent des sujets jugés trop tabous pour la BBC.

Le dernier exemple est Me and My Penis de Channel 4, diffusé sur la chaîne le 31 août 2020.

Le documentaire d’une heure cherche à s’attaquer à certains des stigmates entourant le membre masculin.

Au cœur du documentaire se trouve le photographe et artiste Ajamu X, mais que savons-nous de ce personnage fascinant?

Moi et mon pénis sur Channel 4

Moi et mon pénis diffusé sur Channel 4 le 31 août 2020.

Le documentaire d’une heure, dirigé par le photographe et artiste Ajamu X, présente une série d’hommes qui partagent des histoires sur leurs organes génitaux, les réalités du sexe et leurs expériences en tant qu’hommes.

Parmi le groupe d’hommes que nous rencontrons dans le documentaire, il y a un ancien policier, un vétéran des forces armées et un homme trans, entre autres, qui offrent tous des histoires uniques et racontables sur leurs expériences.

Qui est le photographe Ajamu X?

Ajamu X est une artiste, photographe et activiste sexuelle qui est la figure centrale du documentaire Me and My Penis et peut être vue en train de photographier les sujets masculins qui apparaissent dans le programme.

Ajamu X, est né à Huddersfield en 1963 de parents jamaïcains et vit à Londres depuis 1988.

Ajamu n’est pas le nom de naissance de l’artiste, mais plutôt celui qu’il a lui-même adopté en 1991. Le «X» d’Ajamu X fait référence à Malcolm X qui était un des premiers modèles d’Ajamu, selon une interview avec Sam the Wheels.

Ajamu est queer et a dit que ses parents étaient étonnamment positifs quand il les avait rencontrés et que leur réaction l’avait aidé à réaliser qui il était.

Une grande partie du travail d’Ajamu est centrée sur sa sexualité et explore les histoires des membres de la communauté LGTBQ +, en particulier les hommes noirs.

Le travail d’Ajamu en tant qu’artiste et commissaire est de renommée internationale et son travail est apparu dans des galeries et des expositions à travers le monde, notamment l’exposition Get Up, Stand Up Now: Generation of Black Creative Pioneers qui a également eu lieu à Somerset House à Londres. comme exposition de groupe Kiss My Genders de la Hayward Gallery.

Me and My Penis est disponible pour diffuser sur All 4 après sa diffusion le 31 août 2020.

