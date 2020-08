[SPOILER ALERT: Spoilers ahead for Big Brother 22.]

Suite à la troisième expulsion de Big Brother 22: All-Stars, les invités se sont affrontés dans le nouveau concours de chef de famille. Tyler Crispen étant incapable de rivaliser, l’alliance principale a cherché à conserver le pouvoir tandis que Kaysar Ridha voulait renverser le jeu avec une victoire. Après une compétition serrée, Enzo Palumbo s’est imposé en tant que nouveau HOH pour la semaine 4. Peu de temps après sa victoire, il a déjà parlé avec son proche allié Cody Calafiore de qui il voulait nommer.

Concours HOH «Get Your Putt In Gear» sur la toute première édition de célébrités de Big Brother | Sonja Flemming

Tyler Crispen a nommé Janelle Pierzina et Kaysar Ridha pour expulsion

La principale alliance a maintenu le contrôle pour la troisième semaine consécutive alors que Tyler Crispen devenait le nouveau chef de famille. Son alliance voulait qu’il nomme Janelle Pierzina et Kaysar Ridha, mais il savait qu’ils étaient des cibles plus grandes que lui.

EN RELATION: «Big Brother 22»: Qui sont les nominations de la troisième semaine?

Tyler a fini par se ranger du côté de ses alliés et mettre les amis sur le bloc même s’il avait Memphis Garrett et Da’Vonne Rogers en tête. Son allié Cody Calafiore a ensuite remporté le pouvoir de veto, assurant que l’une ou l’autre des cibles rentrerait chez elle d’ici la fin de la semaine.

Janelle Pierzina est devenue la troisième expulsée

Après que Janelle et Kaysar aient perdu Keesha Smith Semaine 1, ils voulaient désespérément sauver Nicole Anthony parce qu’ils avaient besoin d’elle comme numéro. Cependant, la finaliste de BB21 a blâmé les alliés pour sa nomination car elle pensait qu’ils étaient proches de Memphis Garrett, alors chef de famille.

De plus, Nicole A. a commencé à écouter des gens qui l’ont convaincue que Janelle et Kaysar la manipulaient et se sont retournées contre eux. Alors que les alliés se battaient pour la sauver, Nicole A. a promis à tout le monde qu’elle nommerait Janelle et Kaysar si elle restait dans la maison.

Janelle Pierzina

BB6-BB22

La légende de la télé-réalité Janelle a été expulsée lors de son 200e jour dans la maison de Big Brother. Les rapports indiquent que la cause de l’expulsion était une vague de Janelleousy qui a envahi les autres invités. Elle laisse dans le deuil son grand frère Bestie Kaysar # BB22 pic.twitter.com/qv30PPqNxV – Brian Scally (@Brian_Scally) 28 août 2020

EN RELATION: «Big Brother 22»: Janelle Pierzina, première invité à atteindre 200 jours au BB House

Le finaliste BB21 a également averti sans le savoir l’autre partie que les deux étaient amis avec eux. Les invités de la maison ont quand même expulsé Nicole A., mais sa campagne contre Janelle et Kaysar, ainsi que l’alliance principale qui les voulait déjà, ont dépeint les amis comme les prochaines cibles.

Percevant Janelle comme la plus grande menace, les invités ont voté pour expulser le joueur légendaire.

Enzo Palumbo est le «Big Brother 22» Semaine 4 HOH

Les étoiles se sont affrontées dans la prochaine compétition HOH immédiatement après l’expulsion de Janelle. Après ce que Tyler a décrit comme un «mordeur d’ongles», la star de BB12 Enzo Palumbo a émergé avec la clé autour du cou pour sa première victoire HOH.

Bien que le Meow Meow soit lié à l’alliance majoritaire du jeu, il a déjà déclaré qu’il cherchait à faire un grand pas. Après avoir découvert que Dani Donato Briones est celui qui a évoqué la rumeur selon laquelle Da’Vonne essayait de renverser les voix lors de la semaine 2, Enzo a affirmé qu’il détournerait le finaliste du BB8.

EN RELATION: «Big Brother 22»: Pourquoi Enzo Palumbo a le surnom de «Meow Meow»

Peu de temps après avoir remporté le concours HOH, il s’est immédiatement entretenu avec les deux derniers partenaires Cody et a déclaré qu’il nommerait Kaysar et un pion. Si la star de BB7 gagnait le POV et se retirait du bloc, Enzo a déclaré qu’il détournerait Ian Terry parce que le gagnant de BB15 ne lui parlait jamais de jeu. La star BB12 fera ses nominations demain.

Big Brother 22: All-Stars est diffusé les dimanches, mercredis et jeudis à 20 h. EST sur CBS. Suivez Tamara Grant sur Twitter.