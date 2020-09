Harlots continue sur BBC Two et Sebastian Armesto devrait étonner le public. Prenons l’âge de l’acteur, ses rôles précédents et plus encore.

Il y a eu très peu de grâces salvatrices en 2020, mais il faut rester positif dans la mesure du possible.

En entrant dans le verrouillage, nous avions quelque chose à nous tourner… bien sûr, que quelque chose aurait pu être la télé, mais c’est toujours quelque chose!

Les savons ont dû espacer les épisodes comme jamais auparavant pour garder les fans satisfaits plus longtemps et de nouvelles séries ont été sélectionnées judicieusement pour les créneaux horaires de grande écoute.

Depuis le mois de mars, nous avons également assisté à un certain nombre de répétitions, les radiodiffuseurs déployant quelques grands favoris pour les auditoires nouveaux et récurrents. Certains d’entre eux ont été bien accueillis, d’autres non.

Heureusement, la BBC a récompensé le public en déployant Harlots, la série acclamée mettant en vedette Samantha Morton et Lesley Manville.

Nous sommes maintenant dans la saison 2 et elle réserve d’agréables surprises dans le domaine du casting.

Harlots: Qui est Sebastian Armesto?

Sebastian Armesto joue le rôle du juge Josiah Hunt dans les huit épisodes de Harlots saison 2.

Sa présence en tant que nouveau magistrat est très importante pour le récit, car il vise à nettoyer la ville alors que les tensions mijotent à chaque tournant.

La performance de l’acteur britannique a été saluée lors de la sortie initiale de la deuxième saison et ne manquera pas de faire vibrer de nouveaux publics lors de sa projection sur BBC Two.

S’il vous semble familier mais que vous ne pouvez pas vraiment comprendre pourquoi, nous pouvons vous donner de nombreuses raisons….

Sebastian Armesto: Âge et rôles précédents

Selon IMDb, le joueur de 38 ans est apparu pour la première fois sur les écrans dans le film de 1994 A Feast at Midnight (il a joué Oberoi) et a joué Cecil dans un épisode de The Famous Five un an plus tard.

Il y a alors un écart important, avec son prochain rôle crédité à venir neuf ans plus tard dans le téléfilm Hawking (Robert Silkin).

Depuis lors, il a joué dans des projets de films remarquables tels que Marie Antoinette (Comte Louis de Provence) en 2006, Pirates des Caraïbes: On Stranger Tides (King Ferdinand), Anonymous (Ben Jonson), Copenhague (Jeremy), Star Wars: Episode VII – The Force Awakens (Lieutenant Mitaka) et The Mercy (Nelson Messina).

Quant à la télévision ces dernières années, il a impressionné des publics tels que Gold Digger (Patrick), Silent Witness (DI Neil Taramelli), The Terror (Charles Des Voeux) et Broadchurch (Clive Lucas).

Plus récemment, en revanche, les fans de fantasy l’auront vu dans Netflix’s Cursed, abordant le rôle du roi Uther Pendragon.

Sebastian Armesto n’a pas reçu assez d’éloges pour son rôle de roi Uther. Vraiment l’un des personnages / acteurs les plus sous-estimés de la série. #CursedNetflix https://t.co/y7knLdxwPn – Charles Fernandez ᴮᴸᴹ #StanJosephineLangford (@movie_charles) 25 août 2020

Est-il sur Instagram?

Malheureusement, la star des Harlots n’est pas sur Instagram ou Twitter.

Donc, si vous voulez vous tenir au courant avec lui, le mieux est de garder un œil sur ses prochains rôles sur IMDb.

Pour le moment, tout ce qu’il avait aligné est le rôle de Freddie dans un court métrage intitulé Free Fall; il est actuellement en post-production.

Cependant, étant donné qu’il était dans l’un des spectacles les plus remarquables de l’année – Maudit – nous imaginons qu’il aura de nombreuses opportunités une fois que la situation mondiale s’améliorera.

