C’est dimanche et il est temps de jeter notre regard hebdomadaire sur ce que tout le monde regarde sur Disney +, encore une fois «Les Simpsons» reste en tête du tableau des tendances, bien que le plus gros nouveau Disney + Original de la semaine dernière, «The One and Only Ivan», soit directement le prochain meilleur endroit.

Voici le tableau des tendances Disney + pour la semaine se terminant le dimanche 30 août 2020 pour les États-Unis:

Les Simpsons (-)

Le seul et unique Ivan (NOUVEAU)

Pavillon Mickey Mouse (-)

Moana (2)

La Belle et la Bête (NOUVEAU)

Congelé 2 (5)

Les Indestructibles 2 (14)

Phineas et Ferb (10)

Jessie (7)

Le plus grand showman (4)

Congelé (9)

Hamilton (8)

Histoire de jouets 4 (11)

En avant (12)

Star Wars: La guerre des clones (13)

Zombies 2 (6)

Copains Chiot (24)

Star Wars: The Mandalorian (ré-entrée)

Hannah Montana (20)

Emmêlé (15)

Avengers: Fin de partie (21)

Gravity Falls (-)

Aladdin (réentrée)

T.O.T.S (23)

Histoire de jouets (18)

Le programme estival à succès de Disney continue d’ajouter de nouveaux films à Disney + chaque semaine, la version d’action en direct de « La Belle et la Bête » se déplaçant sur le graphique.

Disney ne fournit pas de chiffres de visionnage réels pour Disney +. Ce graphique est donc basé sur la section Tendances de mon application Disney + le dimanche matin. Les chiffres entre parenthèses indiquent la place des dernières semaines sur le graphique des tendances.

Qu’as-tu regardé sur Disney + cette semaine?

