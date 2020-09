Aujourd’hui, Disney a ajouté la version live-action 2015 de Cendrillon à Disney + aux États-Unis.

Après la mort inattendue de son père, la jeune Ella (Lily James) se retrouve à la merci de sa cruelle belle-mère (Cate Blanchett) et de ses demi-sœurs, qui la réduisent à l’arrière-cuisine. Malgré ses circonstances, elle refuse de désespérer. Une invitation à un bal du palais donne à Ella l’espoir qu’elle pourrait retrouver le fringant étranger (Richard Madden) qu’elle a rencontré dans les bois, mais sa belle-mère l’empêche de partir. L’aide arrive sous la forme d’une gentille mendiante qui a une touche magique pour les choses ordinaires.

Le film met en vedette Lily James de Dowton Abbey dans le rôle de Cendrillon, avec Cate Blanchett dans le rôle de la méchante belle-mère. Il met également en vedette Richard Madden dans le rôle du prince et Helena Bonham Carter dans le rôle de la fée marraine.

Découvrez la bande-annonce de Cendrillon ci-dessous:

Cendrillon est déjà disponible sur Disney + dans d’autres pays.

Allez-vous regarder Cendrillon cette semaine?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis qu’il est enfant et cet intérêt s’est développé au fil des ans. Il a visité les parcs Disney du monde entier et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk