Septembre approche à grands pas, ce qui signifie que cela a été une autre semaine calme sur Netflix Australie. La bibliothèque australienne propose 20 nouveaux films et séries télévisées. Voici les nouveautés de Netflix Australie pour le 29 août 2020.

Tout d’abord, voici les meilleurs moments de la semaine dernière sur Netflix Australie:

Psycho américain (2000)

Réalisateur: Mary Harron

Genre: Comédie, crime, drame | Durée: 101 minutes

Jeter: Christian Bale, Justin Theroux, Josh Lucas, Bill Sage, Chloë Sevigny

Avant que Christian Bale ne devienne The Batman, il était Patrick Bateman. Bien qu’il joue depuis 1986, il a fallu attendre les années 2000 dans American Psycho pour que l’acteur gallois attire vraiment l’attention de tous. Sadistiquement brillant, American Psycho devrait être sur votre liste de surveillance.

Le dirigeant très prospère de la banque d’investissement, Patrick Bateman, cache son sombre alter ego à ses collègues et amis alors qu’il plonge profondément dans ses fantasmes psychopathiques et meurtriers.

VICE (2018)

Réalisateur: Adam McKay

Genre: Biographie, crime, drame | Durée: 132 minutes

Jeter: Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell, Sam Rockwell, Alison Pill

Un deuxième lot de Bale dans la liste des films présentés cette semaine sur Netflix Australie. L’acteur de méthode a remporté une quatrième nomination aux Oscars bien méritée dans la catégorie Meilleur second rôle masculin pour son rôle de Dick Cheney, l’un des vice-présidents les plus tristement célèbres d’Amérique.

Sous la présidence de George W. Bush, le vice-président Dick Cheney est devenu l’un des bureaucrates les plus infâmes qui ont façonné le monde tel que nous le connaissons aujourd’hui.

Phénix ascendant (2020) N

Réalisateur: Ian Bonhôte, Peter Ettedgui

Genre: Documentaire, Sport | Durée: 105 minutes

Étoiles: Tatyana McFadden, Bebe Vio Beatrice, Jonnie Peacock, Jean Baptiste Alaize

Les Jeux paralympiques sont l’une des plus grandes compétitions sportives au monde, permettant à des milliers de paralympiens de remporter la gloire de leur nation. Les athlètes d’élite ont leur mot à dire sur ce que les Jeux paralympiques signifient pour eux et sur ce qu’ils font pour promouvoir la diversité et comprendre les handicaps dans le monde.

Films et séries télévisées les plus populaires sur Netflix Australie cette semaine: 29 août 2020

Project Power et Dirty John sont les artistes les plus remarquables sur Netflix Australie cette semaine.

Série télévisée la plus populaire sur @NetflixANZ cette semaine: 28 août 2020 1️⃣Dirty John

2️⃣L’Académie des parapluies

3️⃣Lucifer

4️⃣Chasseurs de primes chez les adolescents

5️⃣Cerceaux

6️⃣Haute note

7️⃣Rust Valley Restaurateurs

8️⃣Hannibal

9️⃣Bonnes filles

🔟Glow Up: la prochaine star du maquillage en Grande-Bretagne – Quoi de neuf sur Netflix (@whatonnetflix) 28 août 2020

Voici tous les derniers ajouts à Netflix Australie cette semaine

8 nouveaux films ajoutés à Netflix Australie cette semaine: 29 août 2020

Tous ensemble maintenant (2020) N

Psycho américain (2000)

Ojos in d’House (Saison 1)

Santana (2020)

La malédiction du pont (2020)

Les gentils (2016)

Origines inconnues (2020) N

Vice (2018)

8 nouvelles séries télévisées ajoutées à Netflix Australie cette semaine: 29 août 2020

Aggretsuko (Saison 3) N

Baewatch: Contrôle parental (Saison 1)

Cobra Kai (2 saisons) N

Emily’s Wonder Lab (Saison 1) N

Glitch (Saison 3)

Masaba Masaba (Saison 1) N

Les Indiens créatifs (Saison 2)

Bibelots (Saison 2) N

3 nouveaux documentaires et docu-séries ajoutés à Netflix Australie cette semaine: 29 août 2020

Faire The Witcher (2020) N

Phénix ascendant (2020) N

JE SUIS UN TUEUR: SORTIE (Saison 1) N

1 nouvelles séries documentaires ajoutées à Netflix Australie cette semaine: 29 août 2020

Million Dollar Beach House (Saison 1) N

Qu’allez-vous regarder sur Netflix Australie cette semaine? Faites le nous savoir dans les commentaires. au dessous de!