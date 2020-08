Ce fut une semaine chargée de nouveautés sur Netflix avec 28 nouveaux films et séries télévisées ajoutés au total la semaine dernière aux États-Unis. Ci-dessous, nous allons jeter un coup d’œil aux nouveautés de Netflix pour le 30 août et revenir sur les 7 derniers jours sur Netflix.

Avant d’entrer dans la liste complète de ce qui est arrivé à Netflix cette semaine, examinons d’abord les deux nouveaux titres en streaming aujourd’hui.

Blaze (2018)

Genre: Biographie, Drame, Musique

Réalisateur: Ethan Hawke

Jeter: Ben Dickey, Alia Shawkat, Charlie Sexton, Josh Hamilton

Écrivain: Ethan Hawke, Sybil Rosen, Sybil Rosen (basé sur le mémoire «Vivre dans les bois dans un arbre: en souvenir de Blaze Foley» par)

Durée: 129 min

Le premier des deux nouveaux films ajoutés à Netflix cette semaine est une autre reprise de IFC Films.

Voici ce que vous pouvez attendre du biopic musical.

«Un auteur-compositeur country influent, bien que méconnu, réfléchit à sa carrière et à la façon dont l’amour de sa vie l’a poussé à écrire sa musique la plus personnelle.

Blaze figurera probablement sur de nombreuses listes de joyaux cachés, car c’est l’une des meilleures performances que vous verrez d’Alia Shawkat, qui le saura le plus de son temps sur Arrested Development, qui a déclaré il y a deux ans qu’elle ne reviendrait pas à l’émission à succès.

Étrange mais vrai (2019)

Genre: Thriller en francais

Réalisateur: Rowan Athale

Jeter: Nick Robinson, Amy Ryan, Greg Kinnear, Brian Cox

Écrivain: Eric Garcia (scénario de), John Searles (basé sur le roman de)

Durée: 96 min

Le deuxième film ajouté aujourd’hui (et une surprise totale étant donné qu’il ne figurait dans aucune liste fournie par Netflix) est Strange But True, un thriller canadien.

Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre:

«Une jeune femme secoue la famille de son ancien petit ami lorsqu’elle révèle qu’elle est enceinte de son enfant – malgré sa mort il y a cinq ans.»

Ce sera un film familier pour tous ceux qui ont attrapé Amy Ryan dans un film de genre similaire sur Netflix plus tôt cette année appelé Lost Girls. Le film a divisé à la fois le public et les critiques au milieu, le film planant vers le milieu des années 50 sur Metacritic et le milieu de la 5,5 sur IMDb.

Liste complète des nouveaux films et séries télévisées sur Netflix US cette semaine

16 nouveaux films ajoutés cette semaine

1BR (2019)

Une princesse pour Noël (2011)

Tous ensemble maintenant (2020)

Blaze (2018)

Bord de dix-sept (1998)

Lingua Franca (2019)

Making The Witcher (2020) Netflix Original

Gloire du matin (2010)

La nuit arrive (2018)

Phénix ascendant (2020)

Santana (2020)

Étrange mais vrai (2019)

La malédiction du pont (2020)

Le sol gelé (2013)

Le jeune messie (2016)

Origines inconnues (Orígenes secretos) (2018) Netflix Original

12 nouvelles séries télévisées ajoutées cette semaine

Aggretsuko (saison 3) Netflix Original

Baewatch: Contrôle parental (Saison 1)

Bunk’d (Saison 4)

Cobra Kai (saisons 1-2) Netflix Original

Emily’s Wonder Lab (Saison 1) Netflix Original

Le tueur de sa mère (Saison 1) Netflix Original

JE SUIS UN TUEUR: SORTIE (Saison 1) Netflix Original

Masaba Masaba (Saison 1) Netflix Original

Million Dollar Beach House (Saison 1) Netflix Original

Ojos in d ‘House (Saison 1)

Les Indiens créatifs (Saison 2)

Bibelots (Saison 2) Netflix Original

