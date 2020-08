C’est une journée de bosse et Netflix a un tas de nouvelles versions, y compris un certain nombre de titres auxquels nous ne nous attendions pas et les fans de Witcher, en particulier, reçoivent un bon bonus aujourd’hui. Jetons un coup d’œil aux nouveautés de Netflix pour le 26 août 2020 aux États-Unis, et vérifions également les 10 meilleurs films et séries télévisées en ce moment.

Il y a encore beaucoup d’autres choses à attendre cette semaine sur Netflix, y compris la grande sortie de Cobra Kai vendredi. De plus, nous mettons continuellement à jour notre liste de versions de septembre 2020, alors gardez-y un œil également.

Jetons maintenant un œil aux six nouveaux titres du 26 août.

Gloire du matin (2011)

Genre: Comédie, Drame, Romance

Réalisateur: Roger Michell

Jeter: Rachel McAdams, Noah Bean, Jack Davidson, Vanessa Aspillaga

Écrivain: Aline Brosh McKenna

Durée: 107 min

De Paramount Pictures, Netflix a repris Morning Glory pour la première fois depuis la première du film de Rachel McAdams il y a dix ans dans une chose appelée cinéma.

Le film suit ce qu’un jeune producteur espère être un renouveau pour une émission de nouvelles matinale ratée.

Les critiques ont celui-ci fermement au milieu avec une note de 55% RottenTomatoes et 6,5 / 10 sur IMDb.

Faire The Witcher (2020)

Genre: Documentaire, dans les coulisses

Réalisateur: Nathan Wiley

Jeter: Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan, Eamon Farren, Mimi Ndiweni, Adam Levy

Durée: 32 minutes

Les fans de The Witcher seront sans aucun doute bien en avance sur nous en ajoutant Making The Witcher à leurs files d’attente. Le documentaire approfondi d’une demi-heure vous emmène dans les coulisses de la saison 1, du casting aux coulisses sur place.

Phénix ascendant (2020)

Genre: Documentaire, Sport

Réalisateur: Ian Bonhôte, Peter Ettedgui

Jeter: Tatyana McFadden, Bebe Vio Beatrice, Jonnie Peacock, Jean Baptiste Alaize

Durée: 105 min

Nous avons peut-être manqué les Jeux olympiques et paralympiques cette année, car Japon 2020 a été retardé, mais Netflix espère combler le vide avec son document impressionnant qui examine quelques-uns des athlètes participant aux jeux paralympiques.

Liste complète des nouveautés sur Netflix pour le 26 août 2020

4 nouveaux films ajoutés aujourd’huiLingua Franca (2019) Making The Witcher (2020) Netflix OriginalMorning Glory (2010) Rising Phoenix (2020) 2 nouvelles séries télévisées ajoutées aujourd’huiSer Mother’s Killer (Saison 1) Netflix Original Million Dollar Beach House (Saison 1) Netflix Original

Les plus populaires sur Netflix le 26 août 2020

Lucifer et Project Power continuent leur règne en haut des listes respectives de télévision et de films avec un certain mouvement plus bas dans les listes si vous comparez avec hier.

Notamment, Trinkets n’a pas réussi à entrer dans la liste des 10 meilleures séries télévisées, ce qui pourrait expliquer sa deuxième saison et son statut terminé.

Top 10 des films sur NetflixProject PowerDrunk ParentsThe Sleepover1BRM. Peabody & ShermanLe Mari PerduDespicable MeKill the IrishmanLe GrinchFearlessTop 10 TV Series on NetflixLuciferThe Umbrella AcademyCerceauxLa Légende de Korra

Que regardez-vous sur Netflix aujourd’hui? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.