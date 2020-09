jeC’est le premier du mois et apporte un grand nombre de nouveaux films et séries télévisées provenant principalement de fournisseurs tiers et au Royaume-Uni aujourd’hui, plus de 40 nouveaux titres sont sortis. Ci-dessous, nous allons jeter un coup d’œil à certains des faits saillants et nous allons également jeter un coup d’œil à ce qui est à la mode sur Netflix pour le 1er septembre 2020.

Ce sera un mois chargé pour les nouvelles sorties sur Netflix UK, comme nous l’avons vu dans notre aperçu de septembre 2020 pour la région. Aujourd’hui, ce n’est que le début des plus de 100 titres alignés tout au long du mois.

Avant d’entrer dans la liste complète, examinons rapidement quelques faits saillants.

Borgen (saisons 1-3)

Genre: Drame politique

House of Cards a en quelque sorte échoué pour Netflix avec la sixième saison, mais une émission qui non seulement s’est terminée au plus fort de son jeu mais qui a maintenant été relancée à Netflix est Borgen. La série à suspense politique danoise est probablement la meilleure de son genre et a atterri sur Netflix dans le monde entier aujourd’hui pour la saison 4 qui sortira dans les deux prochaines années.

Venez dîner avec moi et les couples, venez dîner avec moi (2 saisons)

Genre: Télé réalité

La série de téléréalité Tea-time de Channel 4 a atterri sur Netflix aujourd’hui avec deux saisons aujourd’hui. Si vous n’êtes pas familier avec le jeu télévisé, il a engendré des mèmes épiques au fil des ans, comme le montre la vidéo WatchMojo ci-dessous.

Il voit divers concurrents dîner autour des maisons les uns des autres avant de donner des notes sur les repas qu’ils ont pris.

Faits saillants du film du 1er septembre

Près de 30 nouveaux films ont frappé Netflix aujourd’hui, nos trois meilleurs choix étant:

9 (2009) – le film magnifiquement animé de Focus Features qui présente une poupée de chiffon chargée du salut de l’humanité dans l’apocalypse.

Willy Wonka et la chocolaterie (1971) – Un vrai classique. Le film original de Willy Wonka et le nouveau avec Johnny Depp sont tombés aujourd’hui, mais l’original est là où il en est. Cela devrait plus que vous exciter pour la suite de titres Netflix Original Roald Dahl en développement.

Zoolander (2001) – Si vous avez besoin d’un film pour alléger la charge et simplement éteindre votre cerveau, Zooland est le film pour cela. Ben Stiller incarne Derek Zooland, un mannequin qui subit un lavage de cerveau pour tuer le Premier ministre de Malaisie.

Liste complète des nouveautés sur Netflix UK pour le 1er septembre

29 nouveaux films sur Netflix UK le 1er septembre

40 jours et 40 nuits (2002)

9 (2009)

Un bel esprit (2001)

Coup (2001)

The Boss Baby: Obtenez cette baie! (2020)

Charlie et la chocolaterie (2005)

À la poursuite de la liberté (2004)

Malédiction de Chucky (2013)

Homme sombre (1990)

Homme de démolition (1993)

Dîner pour Schmucks (2010)

Ne soyez pas une menace pour le centre-sud en buvant votre jus dans le capot (1996)

Dudley Do-Right (1999)

Peur (1996)

Freddy contre Jason (2003)

G.I. Joe: La montée de Cobra (2009)

Proposition indécente (1993)

Tuez-moi trois fois (2014)

Le match (2020) N

Soldat (1998)

Les chroniques de Spiderwick (2008)

Mort subite (1995)

Les agents de recouvrement 2 (2020)

La somme de toutes les peurs (2002)

Vrai: Journée de l’amitié (2020) N

Gardiens (2009)

Willy Wonka et la chocolaterie (1971)

Zodiaque (2007)

Zoolander (2001)

16 nouvelles séries télévisées sur Netflix UK pour le 1er septembre

Beyblade Burst Turbo (Saison 1)

Livres noirs (3 saisons)

Body Fixers (Saison 2)

Borgen (saisons 1-3)

Viens dîner avec moi (Saison 1)

Les couples viennent dîner avec moi (Saison 1)

Felipe Esparza: Mauvaises décisions (Saison 1) N

H (4 saisons)

Heidi (Saison 1)

Suivre les Kardashians (saisons 3-4)

Mr. Bean (Saison 1)

M. Bean: La série animée (2 saisons)

Shameless (États-Unis) (Saison 9)

Space Dandy (2 saisons)

Ils doivent nous avoir (Saison 1)

Top Chef (saisons 1-4)

