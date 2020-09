Par rapport à l’excitation d’hier, mercredi est de retour à une journée normale sur Netflix UK avec trois nouveaux ajouts à la bibliothèque. Voici les nouveautés et les plus populaires sur Netflix UK le 2 septembre 2020.

Tout d’abord, voici les temps forts d’aujourd’hui:

Table du chef: BBQ (1 volume) N

Saisons: 1 | Épisodes: 4

Genre: Docuseries | Durée: 45 minutes

Votre bouche ne s’empêchera pas de vous arroser avec la sélection de différentes expériences de barbecue à savourer dans le monde entier. Vous emmène dans un voyage incroyable à travers l’Amérique, l’Australie et le Mexique chez certains des meilleurs maîtres de barbecue au monde.

Freaks – Vous êtes l’un des nôtres (2020) N

Réalisateur: Felix Binder

Genre: Action, Drame, Fantaisie | Durée: 92 minutes

Jeter: Cornelia Gröschel, Finnlay Berger, Thelma Buabeng, Gisa Flake, Ralph Herforth

L’expansion continue de Netflix dans le contenu allemand nous apporte encore plus d’escapades de super-héros.

La travailleuse de la restauration rapide, Wendy, a pris des médicaments toute sa vie. À l’insu de Wendy, ses médicaments ont supprimé son pouvoir latent de super-force. Quand elle et un collègue avec des pouvoirs électriques, Elmar, découvrent d’autres avec des super-pouvoirs, ils doivent accepter l’impact de ces pouvoirs sur leur vie personnelle. Alors qu’ils explorent plus en profondeur pourquoi ils ont des pouvoirs, un complot commence à prendre forme.

Quoi de neuf sur Netflix UK aujourd’hui: 2 septembre 2020

Table du chef: BBQ (1 volume) N

Freaks – Vous êtes l’un des nôtres (2020) N

Sky Tour: Le film (2020)

Films et séries télévisées quittant Netflix UK aujourd’hui: 2 septembre 2020

Molly Moon et l’incroyable livre de l’hypnose (2015)

Prochain Avengers: les héros de demain (2008)

Films et séries télévisées les plus populaires sur Netflix UK aujourd’hui: 2 septembre 2020

La plupart des séries télévisées sur Netflix UK: 2 septembre 2020 1️⃣Cobra Kai

2️⃣La chute

3️⃣Million Dollar Beach House

4️⃣Lucifer

5️⃣L’Académie des parapluies

6️⃣Dirty John

7️⃣Vendre le coucher du soleil

8️⃣Cerceaux

9️⃣Peppa Pig

🔟 Pat’Patrouille – Quoi de neuf sur Netflix (@whatonnetflix) 2 septembre 2020

Qu’allez-vous regarder sur Netflix UK aujourd’hui? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!