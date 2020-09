Cobra Kai est arrivé sur Netflix, mais les fans de la série de suites de Karate Kid ne peuvent pas se remettre des cheveux de Ralph Macchio, certains lui demandant s’il porte une perruque.

The Karate Kid est l’un des films les plus aimés, emblématiques et cités de tous les temps et a engendré plusieurs suites et remakes au cours des années qui ont suivi.

Désormais, Karate Kid a été ramené sur nos écrans sous la forme de la série télévisée Cobra Kai qui vient d’arriver sur Netflix après avoir fait ses débuts sur YouTube Premium en 2018.

La série perpétue la rivalité de longue date entre Daniel LaRusso (Ralph Macchio) et Johnny Lawrence (William Zabka), qui remonte à 1984, The Karate Kid, tout en faisant venir de nouveaux acteurs pour insuffler une nouvelle vie à la franchise.

Cependant, alors que l’action remplie de karaté peut être la pièce maîtresse de Cobra Kai, un certain nombre de fans ont attiré l’attention sur Ralph Macchio, en particulier ses cheveux et si l’acteur de 58 ans porte ou non une perruque.

Cobra Kai sur Netflix

Cobra Kai a commencé sa vie en tant que série sur YouTube Premium, mais en 2020, la série est passée à Netflix.

Les saisons 1 et 2 sont arrivées sur le service de streaming le 28 août et la série est rapidement devenue la série la plus tendance sur Netflix.

La série suit le Johnny Lawrence de Karate Kid, maintenant dans la cinquantaine, alors qu’il réforme le Cobra Kai dojo, le même dojo où il a appris le karaté dans le film original.

Rejoints par Ralph Macchio, le Karate Kid lui-même, et une foule de talents émergents, nous nous embarquons pour un nouveau voyage de karaté et de drame à enjeux élevés.

Netflix

Les fans discutent des cheveux de Ralph Macchio

Après la sortie de Cobra Kai sur Netflix, un certain nombre de téléspectateurs se sont rendus sur les réseaux sociaux pour discuter du sujet improbable des cheveux de Ralph Macchio.

Un fan sur Twitter a écrit: «Ralph Macchio à 22 ans contre lui maintenant …… mec, qu’est-il arrivé à tes cheveux ………»

Un autre a ajouté: « Si j’ouvrais un magasin de perruques, je l’appellerais » Wigs On, Wigs Off « et je demanderais à Ralph Macchio de faire l’annonce. »

Certains fans semblent croire que les cheveux de Ralph Macchio dans Cobra Kai ne sont peut-être pas ce qu’ils semblent être.

Photo par J. Countess / WireImage

Ralph Macchio porte-t-il une perruque en Cobra Kai?

On ne sait pas si Ralph Macchio porte ou non une perruque en Cobra Kai.

L’acteur de Karate Kid n’a jamais parlé publiquement de ses cheveux, bien que des rumeurs aient persisté à propos de l’homme de 58 ans portant un postiche ou une greffe de cheveux depuis plusieurs années.

Un article de Yahoo Entertainment de 2011 attire l’attention sur la ligne des cheveux apparemment en recul de Ralph Macchio dans une image du début des années 2000, puis sur sa chevelure pleine lorsqu’il est apparu dans la saison 12 de Dancing with the Stars en 2011.

Quoi qu’il en soit, les cheveux de Ralph Macchio sont majestueux dans Cobra Kai, tout comme dans The Karate Kid et nous devons dire que c’est formidable de revoir Macchio dans le rôle de Daniel LaRusso.

Netflix

Les saisons 1 et 2 de Cobra Kai sont maintenant disponibles en streaming sur Netflix et la saison 3 devrait suivre en 2021.

