Mexico – Raúl Jiménez a révélé qu’il y avait eu des offres de quitter Wolverhampton, mais aucune n’a convaincu le club.

Jiménez a indiqué que, pendant la période des vacances, plusieurs équipes l’ont recherché mais qu’aucun accord n’a été conclu avec aucune.

«Pendant les vacances ou la période de transfert, une nouvelle équipe sortait chaque jour qui m’aimait. Je suis calme, plus que tout ce que je savais, c’était ce qu’il y avait dans les nouvelles, dans les rumeurs ».

“Un jour, je me suis réveillé et j’ai vu sur Twitter que la Juventus vous aime, le lendemain je me suis réveillé et j’ai vu que Manchester United m’aimait, alors ce sont des choses qui arrivent”, a déclaré Jiménez à TUDN.

Raúl Jiménez a indiqué qu’il aura la patience de prendre une décision qui lui sera bénéfique dans sa carrière sportive.

«Ce que je sais, c’est qu’il y a eu certaines approches avec certaines équipes, mais aucun accord n’a été conclu ou quoi que ce soit. Il n’y avait rien de proche, comme je vous l’ai dit, je suis très bon aux loups ».

Jiménez a indiqué qu’il était content de Wolverhampton et, pour l’instant, n’analyse pas la possibilité de partir

“Je suis très heureux à Wolverhampton, ce n’est jamais du conformisme d’être dans un endroit où tu vas bien, ils savent que je ne suis pas satisfait, je cherche toujours plus.”

“Cela ne s’est pas produit cette fois, si cela arrive à un moment donné (le club qui le veut) devra vouloir le meilleur pour moi, les Wolves et l’équipe à laquelle il est venu, mais je suis très heureux que Wolves soit très important”, a déclaré Jiménez .

