Avant la saison 4 sur BBC One, voici un récapitulatif de Strike. Cela vaut certainement la peine de vous mettre au courant de Lethal White.

Il est de retour!

Les années 2010 ont vu l’arrivée de superbes adaptations d’écran et l’un des meilleurs est sans doute Strike.

Basée sur la série de romans policiers de J.K Rowling – écrite sous le pseudonyme de Robert Galbraith -, la série est arrivée pour la première fois sur les écrans en 2017, présentant au public Cormoran Strike (joué par Tom Burke) et Robin Ellacott (Holliday Grainger).

Au cours de trois saisons – L’appel du coucou, le ver à soie, la carrière du mal – les fans sont devenus incroyablement attachés à ce monde d’enquêteurs privés à la recherche de justice et, heureusement, nous sommes maintenant invités à y revenir.

Saison 4 – Lethal White – arrive sur BBC One le dimanche 20 août 2020 à 21h, mais avant de vous y plonger, voici quelques points à retenir …

toujours pour «Strike», BBC One et al.

BBC: Récapitulation de la grève

Bon, alors, abordons un certain nombre de détails qui méritent d’être connus au fur et à mesure que nous progressons dans la saison 4.

Premièrement, Strike a quitté l’université pour rejoindre l’armée à la suite du décès de sa mère et a perdu une partie de l’une de ses jambes dans une explosion. Cela a conduit à son transfert au SIB (Special Investigation Branch) où il a travaillé comme officier.

Par la suite, il a créé l’agence de détective Soho.

Quant à Robin, elle a été brièvement nommée assistante de Strike, mais il a été rapidement établi qu’elle était parfaite pour l’activité PI. Dans la saison 1, elle a eu la possibilité de poursuivre un travail mieux rémunéré, mais a trouvé le travail qu’elle avait adopté avec Strike plus épanouissant. Comme vous vous en souvenez peut-être, Matthew – son fiancé – a désapprouvé la décision.

En plongeant davantage dans les antécédents de Robin, il vaut certainement la peine de se rappeler qu’elle a abandonné ses études en psychologie après avoir été victime d’une agression choquante. Comme l’a souligné Den of Geek, les preuves qu’elle a fournies ont conduit à leurs condamnations pénales. Néanmoins, le traumatisme a fait des ravages et a changé le cours de sa vie.

En explorant les autres, il vaut la peine de distinguer Charlotte, à qui Strike était fiancé. Quand Robin est entré dans le mélange, ils se disputaient, au cours de laquelle elle lui a assuré qu’il reviendrait vers elle. Il a emménagé dans son bureau à la place et il a été révélé plus tard qu’elle était autrefois enceinte, mais notre protagoniste ne croyait pas qu’il était le père. Sur toute la ligne, sa nouvelle relation avec Jago Ross est établie.

Grève: plus à retenir

En continuant à nous souvenir des détails notables au fil des saisons, voyons maintenant qui sont les parents de Strike.

Nous avons Jonny Rokeby – son père – et Leda Strike. Jonny est essentiellement absent de la vie de ses enfants alors que Leda est en fait décédée d’une overdose, comme l’a noté Den of Geek.

Dans sa vie, elle a été mannequin et Jonny est un musicien de rock. Bien que, plus important encore, nous devons attirer l’attention sur les soupçons de Strike selon lesquels la surdose a été causée par Jeff Whitaker, son deuxième mari.

À partir de là, n’oublions pas que Robin et Matthew se sont mariés à la fin de Career of Evil, la troisième saison.

Cela a peut-être surpris certains publics compte tenu du fait que sa tromperie sur elle a été révélée; il était avec Sarah. Malgré ses tirs, Strike s’est en effet rendu à la cérémonie et des regards ont été échangés avant le grand moment.

Nous sommes impatients de voir comment les relations de la série se développeront au cours de la quatrième saison, mais d’abord, parlons de meurtre….

Dans The Cuckoo’s Calling, c’est Johnny Bristow (Leo Bill) – son frère adoptif – qui a tué Lula Landry, dans The Silkworm Owen Quine a été tué par son agent, Liz Tassel (Lia Williams) et dans Career of Evil, Kelsey Platt a été assassiné par Donald Laing (Neil Maskell).

Nous espérons que vous apprécierez les nouveaux épisodes!

