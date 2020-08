Avertissement: ce qui suit contient des spoilers pour la première mi-saison de mardi de Les Haves et les Have Nots. Si vous préférez regarder en premier, lisez plus tard, faites ce que Veronica dit à tant de jouets de son garçon de faire et de faire un scray!

Sérieusement, cependant, si The Haves and the Have Nots avait ajouté quelque chose de plus dans son retour en deux épisodes, la première de la mi-saison aurait éclaté à la couture. Nous avons eu un «lien» père / fils sous la menace d’une arme, l’arrestation d’un supervillain, trop de menaces inutiles à cataloguer, un rendez-vous qui s’est avéré être, euh, pas grand-chose, et au moment où nous avons terminé, une mort que nous n’avons jamais vue venir (mais aurait probablement dû). Êtes-vous à l’aise? Bien, car ce sera un récapitulatif long et cahoteux! Et c’est parti…

«JE VOUS FERAI PASSER PAR LA VOITURE LA PLUS GRANDE ET LA PLUS ROSE QUE JE PEUX TROUVER!» | Au début de la «procuration», Katheryn a pleuré après les gardiens de prison alors qu’ils tendaient à la tentative de suicide de Wyatt. Étonnamment, cela n’a rien fait pour aider (et s’ils disaient s’il était mort ou vivant, nous ne pouvions pas l’entendre sur les cris de sa mère). Ailleurs, pendant que Candace faisait de son mieux pour dissuader Benny de parler à Hanna de Derrick – vous avez tout ça? – leur maman s’est présentée à l’Iron Bone pour parler avec les Malone. Heureusement, elle manquait de peu la famille Mob en question. Après que Sandy eut reçu une ordonnance d’interdiction de la part de son ex Rianna, lui et l’oncle Vinny avaient été appelés pour renflouer Mama Rose, qui avait été arrêtée pour DUI. Parti pour diriger le joint, Mitch a immédiatement téléphoné à Benny et Candace pour leur donner le 411 sur les allées et venues dangereuses de Hanna.

Pendant ce temps, malgré la façon dont Landon le traite comme s’il était Jonah Ryan de Veep, Oliver a partagé qu’il avait appris que Candace avait (a) acheté un test de grossesse, (b) traîné autour de Mitch et (c) réservé un vol pour New York. . Immédiatement, Landon a ajouté l’amant du président à la liste d’interdiction de vol. Ensuite, Landon a remercié Oliver en le menaçant. «J’espère que vous en découvrez autant [about me] comme je suis pour vous. Ouais, c’est une relation saine. Chez David, le juge a battu en retraite précipitamment lorsque Jeffrey et Madison sont rentrés à la maison ivres et excités. À quel point une retraite a-t-elle été précipitée? Tellement précipité qu’il est parti dans son pantalon de pyjama, et plutôt que de rentrer à l’intérieur, il a emprunté la voiture de son garde du corps. Pendant qu’il faisait des morceaux, Madison a insisté pour que Jeffrey se déshabille dans le hall comme «une leçon pour vous mettre à l’aise». En un rien de temps, il était si à l’aise qu’il suggérait que quand ils allaient pour le deuxième tour, ils devraient le faire chez sa mère!

«VOUS SAVEZ QUE JE SUIS PRESQUE NUE ICI?» | Avant le dîner – parce que l’on n’arrange jamais l’estomac plein – John et Don, apparemment les comptables de Katheryn (?), Ont eu une brillante idée de canaliser 5 millions de dollars de ses comptes dans leur nouvelle entreprise. C’était infaillible, pensaient-ils. Elle serait bien trop distraite par des trucs comme, vous savez, être derrière les barreaux. Un problème possible: Marty, qui voulait les voir au bureau immédiatement. Pendant tout ce qui se passait, Justin a reçu une «délicieuse» visite de son frère, Tanner, qui n’a pas tardé à remarquer son mur de photos de Jeffrey. (Chaque harceleur doit avoir un tel mur; c’est dans les statuts.) Alors aidez-le, dit Tanner, si Justin faisait des choses «perverses» comme il l’avait fait quand il était enfant, il ramènerait leurs frères et le battrait plus sanglant. qu’ils ne l’avaient fait la dernière fois. Eh bien, pas étonnant que Justin ait des problèmes! Chez Veronica, la reine des salopes se promenait, buvant, quand elle remarqua Rodell dans sa piscine. Plutôt que de le rejoindre, elle a menacé de l’électrocuter. Au moins, elle s’est réchauffée vers lui – peut-être que «chauffé» est le meilleur mot – quand il s’est mis à genoux pour lui démontrer pourquoi elle devrait le laisser rester.

Lorsque Candace et Benny sont arrivés à l’Iron Bone, désespérés d’empêcher leur mère de dire un mot aux Malones, Hanna a fait une démonstration d’entêtement qui impressionnerait un mulet. Finalement, Candace a décidé de faire appel à Milo. Rentrez chez vous, dit-elle à Benny. «Ça va devenir moche. Ils vont la mettre dehors. » Répète?!? À la fin, Candace a donné à son frère cinq minutes de plus pour extraire Hanna des lieux. Et à la fin de l’épisode n ° 1, Jim a reçu la visite de Jimmy à l’hôpital. OMS? «Tu es mon père, un trou», cracha le jeune homme. «Je suis l’un des fils de Céline!» Puisque Jim a clairement fait comprendre qu’il ne pouvait pas s’en soucier, Jimmy a sorti une arme à feu et l’a pointée sur le bâtard de rat!

«Je suis un être humain méprisable» | Reprenant là où la première de mi-saison s’était arrêtée, « One Way or Another » a commencé avec Jim plaidant pour sa vie et insistant sur le fait qu’il ne savait pas pourquoi il était l’étron inutile qu’il est. Jimmy avait cependant une idée: c’était parce que son père était un sociopathe, «un homme pervers qui pense qu’il est un génie stable». Ha. Après avoir révélé que son arme était aussi fausse que Jim, Jimmy a rendu visite à la chambre de Wyatt. Comment il a su que son demi-frère était là, je n’en ai aucune idée. Celine envoie-t-elle un e-blast à chaque fois qu’un Cryer se présente? Quoi qu’il en soit, se révélant être une puce absolue de l’ancien bloc, Wyatt salua Jimmy ainsi: « Oh, c’est vrai, vous êtes le métis. » charmé. Ils soufflaient et soufflaient un peu l’un contre l’autre – Wyatt avait quelque chose que Jimmy n’aurait jamais (privilège), et Jimmy avait quelque chose que Wyatt n’aurait jamais (une mère qui l’aimait) – et c’était tout. Bonne conversation, les gars.

Pendant ce temps, ignorant que Wyatt avait raison comme la pluie, Katheryn a continué à pleurer derrière les barreaux, au grand dam de Mama Rose (et à peu près tout le monde à portée de voix; ils auraient basculé beaucoup mieux si elle avait juste pris leurs demandes pour «Tout sauf plus de ça! »). La matriarche Cryer a ajusté son attitude une fois qu’elle a réalisé l’identité de la vieille dame avec le La-Z-Boy dans sa cellule, mais à ce moment-là, il était trop tard. De plus, Wyatt avait poignardé Vinny. En enfer, Katheryn et Mama Rose n’étaient pas destinés à être des copines. Chez David, Jeffrey et Madison semblaient avoir un concours pour voir quels abdos pourraient faire plus de bruit. (Pour mon argent, un tirage au sort.) Quand David est revenu, il a trouvé qui l’attendait Alissa, une vieille amie d’Erica. Une autre pute, Alissa a joué à David une vidéo d’Erica s’excusant de l’avoir dupé et… eh bien, nous n’avons pas su ce qu’elle avait à dire d’autre, parce que David ne voulait pas regarder tout ça. Même s’il en avait fini avec Alissa, elle n’en avait pas fini avec lui. Elle l’a supplié de la laisser entrer, et quand il ne voulait pas, elle s’est déshabillée jusqu’à ses skivvies et a exécuté une danse d’interprétation dans sa fontaine.

«ENFER, TOUT LE MONDE PEUT COURIR À LA PRÉSIDENCE DANS CE PAYS» | Lors d’un bref pow-wow avec Laura et Samuel, Derrick est devenu méfiant quand il a appris que Veronica avait donné ses vêtements à sa nouvelle femme de chambre. Soyez prudent, prévint-il. «Elle a un agenda.» En parlant d’agendas, John et Don, apparemment les M. Wint et M. Kidd de l’émission (?), Ont été chagrinés d’apprendre de Marty que Katheryn avait donné une procuration à Hanna. Puisqu’ils avaient déjà financé 5 millions de dollars sur le compte de Mme Cryer – entre le restaurant et le bureau? – ils ont été truqués, craignaient-ils. Ou étaient-ils? S’ils laissaient simplement les choses rouler, ils pourraient tout simplement blâmer la femme de chambre si une anomalie était découverte. De retour à Iron Bone, Candace a fait battre Benny en retraite précipitée pour qu’il n’ait pas à regarder leur mère se faire traîner. Ailleurs, Veronica a expulsé Rodell du lit au milieu du coït. «Je connais des femmes avec un plus gros pénis que ça», siffla-t-elle.

Plus tard, après que Benny a découvert que Veronica avait déjà représenté Derrick, il lui a téléphoné et, au lieu d’informations, a reçu une invitation à venir – avec des préservatifs. «Apportez les petits que vous utilisez», a-t-elle ajouté. Si cette femme croise un jour un masochiste, elle est prête pour la vie sexuelle. En même temps, Oliver marquait des drogues de l’homme de main qui travaille également pour Jim et bavardait sur la manière dont son père allait se présenter à la présidence. Enfin, les Malone sont arrivés à la prison et ont été apoplectiques d’apprendre de l’officier d’arrestation au visage de bébé de Mama Rose qu’elle passerait la nuit. Les Malones étant les Malones, ils ont couvert la caméra de sécurité, et Vinny a tiré sur le pauvre gamin dans la tête! Alors, je suppose que vous pourriez dire au lieu de sortir avec un bang, The Haves and the Have Nots est venu avec un! Qu’avez-vous pensé de la première de la mi-saison? Notez-le dans le sondage ci-dessous, puis cliquez sur les commentaires avec vos observations.Répondez à notre sondage