Ce qui suit contient tous les spoilers de la première moitié de Lucifer Saison 5, sortie le 21 août sur Netflix.

Alors que la saison «5A» de Lucifer se terminait avec l’épisode 8, intitulé «Spoiler Alert», une querelle de famille céleste nécessitait l’intervention la plus divine – par papa.

Car, au moment où Lucifer et Chloé semblaient sur le point de faire un autre pas en avant dans leur relation – il était (peut-être) sur le point de professer son amour, à la suite de leur (enfin) accomplissement des choses – le temps s’est arrêté à l’intérieur du Quartier LAPD. En regardant autour de lui et en trouvant Amenadiel (qui était avec Linda et Charlie «gelés»), Lucifer a été conduit, par Michael, à supposer que l’anxiété de leur frère à propos de son bébé étant un simple mortel a déclenché un ralentissement complet dans le temps.

Alors que des mots durs ont été échangés (Michael a-t-il rendu Charlie malade, pour prouver un point?) Et avec l’arrivée de Maze (toujours furieuse que Luci gardait secrète l’existence de sa mère Lilith), un rejet tectonique à deux contre deux a commencé. Après que Maze ait obtenu KO’d et que Lucifer et Amenadiel se soient associés / ailés contre Michael, la voix de toutes les voix a retenti, mettant un terme à la bagarre.

« C’est assez! » dit Dieu, apparaissant sur le palier de l’escalier, baigné de lumière (et joué par Dennis Haysbert de 24 ans dans un pull très douillet). Ayant attiré l’attention des garçons, Il a dit avec une étincelle dans Ses yeux: «Les enfants, vous savez que je déteste quand vous vous battez.

À l’issue de ladite finale de la mi-saison, TVLine s’est entretenue avec les co-showrunners Ildy Modrovich et Joe Henderson.

TVLINE | Parlez-moi de Dieu….

ILDY MODROVICH | Je vais dire ceci, nous étions nerveux à l’idée de faire entrer Dieu. Dès le début, dans la saison 1, nous avons dit que nous n’irions jamais en enfer et nous avons dit que nous n’aurions jamais Dieu. Et c’est surtout parce qu’il a été cet homme mystérieux, non? [Lucifer] a toujours été au sujet des personnages interprétant ce que sont Ses intentions plutôt que d’avoir le gars là-bas capable de vous parler directement, mais je pense que nous avons réussi à Le faire marcher sur une ligne fine, et en même temps, nous apprenons à savoir qui Il est .

TVLINE | Y a-t-il une raison pour laquelle Lucifer n’a pas encore dit à Chloé qu’il l’aimait? Je pensais qu’il allait peut-être lui expliquer que le Diable est incapable d’exprimer l’amour.

JOE | C’est une grande partie de la saison 5B.

ILDY | Je voudrais citer RuPaul, qui dit à la fin de chaque course de dragsters de RuPaul: « Si vous ne pouvez pas vous aimer, comment allez-vous aimer quelqu’un d’autre? »

TVLINE | C’étaient de très belles scènes à la fin de l’épisode 5, où Amenadiel explique ce qu’est le véritable «cadeau» de Chloé à Lucifer, et comment elle ne rend pas Lucifer vulnérable mais lui donne envie d’être vulnérable autour d’elle.

JOE | Nous voulions trouver comment rendre l’histoire digne de cette idée, car pour moi, c’est une chose tellement simple, humaine et racontable, alors nous voulions tous les deux la préparer, l’explorer et y arriver. Alors merci, car c’était vraiment très important pour nous.

ILDY | Je pense qu’une étoile directrice pour nous dans la série est de responsabiliser tous nos personnages. Nous avons en quelque sorte conçu l’Enfer de sorte que ce soit notre propre culpabilité qui nous y met, cela dépend toujours de nous, le choix nous appartient, et je pense que c’est juste une autre façon d’explorer ce thème. C’est Lucifer qui le fait agir comme il agit. Personne ne nous oblige à nous comporter d’une certaine manière. Nous choisissons notre comportement.

TVLINE | Parlez de la décision de rendre Charlie mortel. Il semble que ce serait plus amusant d’avoir un bébé demi-ange qui vole littéralement!

JOE | Nous voulions explorer la relation entre Linda et Amenadiel, et Charlie est le point central pour cela. De plus, ils sont dans une relation biraciale, avec un enfant biracial, mais aussi c’est en partie humain / en partie céleste, et nous voulions explorer les attentes de la parentalité sur nos enfants. Il y a cette idée que vous voulez qu’ils prennent tous les deux après vous, mais qu’ils soient aussi leur propre peuple, alors combien il est difficile pour les parents de savoir quand un enfant choisit une autre voie ou se dirige dans cette direction? Cela peut à la fois être difficile mais renforcer une connexion. La réponse la plus courte est: nous essayons toujours de choisir l’histoire qui est la plus dure pour nos personnages, car nous sommes des écrivains cruels et méchants. [Laughs]

TVLINE | Maze a été assez en colère contre Lucifer cette saison. À quel point devrions-nous nous inquiéter de cette amitié?

JOE | Maze avait cette blessure déchiquetée à la fin de la saison 4, Maze et Chloé vraiment, et c’est pourquoi ils sont jumelés au sommet de la saison 5. Mais Maze a le cœur brisé. Et même si elle est en colère contre Lucifer et le monde, elle est vraiment juste en colère parce qu’elle se sent rejetée, et c’est une grande partie de son voyage cette saison que nous explorons.

