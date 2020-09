Benny l’a dit pour nous tous dans l’épisode de mardi lorsqu’il a suggéré à Alissa de «penser à ne pas avoir si soif tout le temps». Ils ne se connaissaient que depuis, comme, une heure, au maximum, et quand même, il avait réussi. Avant qu’ils ne se rencontrent, le vieil ami d’Erica a incité David à la laisser entrer chez lui, auquel cas elle a suggéré un plan à trois avec son gardien de sécurité, Leo. Au lieu de cela, David, pensant que la pute avait été envoyée par Veronica, l’a emmenée chez son ex … où ils sont entrés sur Benny en apprenant cette information sexuellement indiscrète sur Derrick de son ancien amant. Comme vous pouvez l’imaginer, l’hilarité s’est ensuivie. Continuez à lire, et nous passerons en revue non seulement cette scène, mais tout le reste de ce qui se passe dans « Fine Together ».

«Je ne pense pas que je vous aime» | Reprenant là où la première de la saison s’était arrêtée, l’heure a commencé avec un officier Miller soutenant l’histoire ridicule de Vinny sur le suicide de l’agent Morris juste devant les Malone. Alors que les flics s’occupaient de leur camarade tombé au combat, Vinny a crié que sa mère était enfermée comme si la police n’était pas un peu préoccupée à ce moment-là par leurs tentatives de garder une partie du sang de l’officier Morris dans son corps. Ayant entendu le coup de feu depuis le lock-up, Mama Rose devina correctement que ses garçons étaient arrivés, puis reprit la colère de Katheryn, qui, heureusement, avait cessé de pleurer sur Wyatt. En parlant de qui, comment Mama Rose voulait savoir, Katheryn avait-elle soulevé une si mauvaise graine même avec tout l’argent et toutes les opportunités dont elle disposait? Lorsque Katheryn a rappelé à la reine de la foule que les Cryers avaient payé 75000 dollars pour annuler le coup sur son fils, Mama Rose a décidé qu’elle voulait maintenant 1 million de dollars. Malheureusement, elle ne l’a pas dit comme le Dr Evil d’Austin Powers.

À l’hôpital, Wyatt a continué d’essayer de battre son record pour la plupart des mauvais choix faits en une seule journée en croquant la serrure des menottes qui le fixaient à son lit, en courant dans les rues dans sa robe de patient, par effraction dans le manoir Cryer. et nettoyer le placard de sa mère. Une tentative solide mais pas un record. Pendant ce temps, Madison est arrivée à la maison et a trouvé Justin qui attendait devant sa porte (que l’infirmière a mis plus de temps à déverrouiller qu’il n’en avait fallu à Wyatt pour prendre ses menottes). « Je vais finir par me suicider », a déclaré Justin, suppliant Madison de lui parler. « Tu es le seul à me comprendre. » Désolé, pas de dés, lui dit Madison. Quand il a appelé Jeffrey pour le combler, son hué a sauté à la conclusion que Justin préparait quelque chose. Cela étant, Jeffrey a pensé qu’il valait mieux y aller. Hé, aucune excuse! Chez Hanna, Candace et Mitch ont découvert que sa mère n’était toujours pas à la maison après avoir été «retirée» de l’os de fer. En colère, Benny est parti enquêter sur Derrick, ce qui a incité Candace à recruter Mitch pour jeter son copain hors de la piste. Alors qu’ils étaient tous les deux assis dans le camion de Mitch, Candace a appris qu’elle avait été renversée de son vol – merci Landon – juste à temps pour Hanna.

«GANGSTER PRINCESS» | Après avoir renvoyé Mitch, Candace a supplié Hanna de la laisser entrer et obtenir son passeport et tout. «Tu as 8 millions de dollars», lui rappela sa mère. « Vous n’avez besoin de rien. » Ils ont tourné en rond pendant un moment, puis Hanna a été appelée chez les Cryers à propos du cambriolage. Pendant qu’elle décollait, Benny est arrivé chez Veronica. Immédiatement, elle lui lança une partie de son doux discours breveté. «Benny, tu es stupide», dit-elle, «mais tu portes un gros bâton.» En fait, il était le meilleur qu’elle ait jamais eu. Juste au moment où il est apparu qu’elle l’avait convaincu de prendre sa colère sur elle, pour ainsi dire, est venu David, exigeant de savoir qui était Alissa. Prétendant qu’il demandait qui était Benny, Veronica a répondu: «C’est mon jeune amant. Quant à Alissa, « Je ne sais pas qui c’est, » cracha Veronica. «À première vue, c’est quelqu’un qui a besoin d’un soin du visage, d’un bain et de quelques antibiotiques, et je ne suis même pas sûr que cela suffira à tout régler.» Bref, Veronica ne l’avait pas envoyée, insista-t-elle (comme si vous pouviez croire tout ce que Veronica dit!).

Sur ce, David est parti – et a laissé Alissa sans son sac à main ni son téléphone! Veronica a presque sympathisé avec elle à propos des mauvais traitements infligés à David jusqu’à ce qu’elle hume le parfum de la prostituée. « Qu’est-ce que c’est? » elle a demandé. « Cul? » Finalement, Alissa a convaincu Benny de lui donner un ascenseur en échange d’une introduction à son ami Rog, dont elle était sûre qu’elle connaîtrait le Derrick qu’il recherchait. Et elle avait raison – Rog a dit à Benny dans quelle rue vivait le père de Candace. Pourtant, Benny a réussi à résister aux ruses d’Alissa. De retour à l’hôpital, après qu’un flic a informé Jim de l’effraction, il a regardé une application téléphonique et a découvert que le cambrioleur était Wyatt. Cela étant le cas, Jim décida de poursuivre l’affaire et envoya plutôt David à la maison pour voir à quel point son fils avait quitté l’armoire à pharmacie de Katheryn. Finalement, Hanna s’est rendue sur les lieux du crime et la police lui a demandé d’identifier un suspect: Ack! C’était Derrick! Alors, qu’avez-vous pensé de «Fine Together»? Y a-t-il quelque chose de plus drôle que Veronica à sa plus garce? Frappez les commentaires avec vos réactions.