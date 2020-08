Surréaliste et élégant, déchirant et incroyablement doux, la finale de lundi de I May Destroy You était probablement l’un des meilleurs épisodes de télévision depuis « International Assassin » de The Leftovers. Continuez à lire et nous passerons en revue tout ce qui s’est passé – ou aurait pu se passer – après qu’Arabella ait croisé les yeux avec son violeur dans l’avant-dernier épisode de la comédie dramatique HBO.

«STOP TREMBLING, YOU LOKE COMME UN CRACKHEAD» | Ramasser où « Aimeriez-vous connaître le sexe? » laissé, Arabella a repéré son agresseur, David, de l’autre côté du bar, comme s’il n’avait aucun souci au monde. En un clin d’œil, elle attira Terry dans les toilettes et lui révéla son plan pour le droguer et lui donner un avant-goût de ses propres médicaments. « Putain, c’est beaucoup, » dit Terry. « Cela fait beaucoup, n’est-ce pas? » Répondit Bella. Ça, ça avait été. Alors ils se sont déguisés et sont retournés au club, utilisant Terry comme leurre avec l’ami de David, Michael, afin qu’Arabella puisse se présenter à son agresseur – désolé, «Patrick», n’est-ce pas? – tandis que Théodora sortait de la poche du prédateur les restes du sédatif avec lequel il avait dosé la boisson de sa victime potentielle. Jouant droguée (puisque, évidemment, elle n’a pas bu le cocktail), Arabella a permis à David de la conduire à la salle de bain et d’enlever sa culotte avant de révéler qu’elle était non seulement consciente, mais qu’elle savait qu’un criminel revenait toujours sur les lieux de le crime. En d’autres termes, éclaté, bâtard. Sous la stalle, Theo a réussi à poignarder David avec une seringue pleine de sa propre drogue du viol, après quoi les femmes l’ont autorisé à partir. Mais, euh, et si Théo lui avait donné trop de drogue? «Il pourrait mourir pour tout ce que je veux», dit Terry. Sauf le fait qu’il avait les sous-vêtements de Bella – des preuves. Le trio a donc suivi David. Et l’a suivi. Et l’a suivi. Finalement, la drogue a fait des ravages et il s’est effondré dans la rue. À ce moment-là, Arabella a récupéré ses skivvies. Mais elle n’était pas encore prête à le quitter.

«Je veux voir son pénis,» déclara Bella. « Il a vu mon truc, je veux voir le sien. » Soudain, elle touchait leurs, euh, choses. « Oh, » lâcha Theo, « c’est un peu chaud. » (Euh, non.) Juste à ce moment-là, David s’est réveillé, alors Theo l’a étouffé avec la culotte d’Arabella pendant que sa victime lui donnait un coup de poing et lui donnait un coup de pied. Au point qu’il semblait qu’il avait expiré. Aucun problème: Arabella savait où le cacher. Elle l’a ramené chez elle par bus et l’a caché sous son lit avec toutes les autres mauvaises choses. Ensuite, elle a ajouté un dernier post-it sanglant à son story-board sur le mur. Non pas que ce soit vraiment sa dernière, car à partir de là, nous sommes retournés à Arabella parlant à Ben, un oiseau bruyant qui gazouillait en arrière-plan, avant qu’elle ne revienne à Ego Death pour rejouer le même scénario, bien que très différemment. Cette fois, c’était Terry, et non Arabella, qui avait l’intention de «s’occuper» de David. Terry regrettait tellement d’avoir dit à Simon qu’il était normal de laisser sa meilleure amie seule et perdue, qu’elle avait hâte de se racheter.

«Je suis DERANGED, TERRY; JE PENSAIS QUE TU LE SAVAIS’ | Le plan de Terry, il s’est avéré, impliquait que Bella renifle beaucoup de coca pour conjurer les effets de la drogue du viol dont ils savaient que David lui échapperait. Elle a ensuite joué dopé (par le plus dur), lui permettant de la conduire à la salle de bain et de se mettre en position pour… eh bien, vous savez. «Hé, David,» dit-elle à ce moment-là. Il était confu. Elle savait qu’il allait lui donner un verre, mais elle était d’accord avec ça? Il y a des sans-abri là-bas, a-t-il déploré. Et elle allait faire tout un plat à propos d’un mec qui la droguait? À son avis, elle n’était rien de plus qu’une «petite princesse idiote de f-king», une «putain de f-king à elle-même». Oui, c’était tout ce qu’il était, dit-il, perdu dans les souvenirs de ses propres abus. « Tu n’es qu’une petite pute stupide, David. » (Travail assez stellaire de Lewis Reeves.) De là, nous sommes retournés dans la chambre de Bella, où David était déconcerté par sa volonté de le laisser s’asseoir sur son lit. «Ce n’est pas juste», dit-il. «Si vous n’avez pas peur, je ne sais pas comment je suis censé être. Ce n’est pas bien, non? » Non, David, rien de tout cela ne l’était. Et bientôt, la police est arrivée pour l’emmener – merci, Terry – et une fois de plus, Arabella a ajouté un dernier chapitre à son mur.

De là, nous avons réduit encore une fois Arabella et Ben et l’oiseau extra-fort. Cette fois à Ego Death, Terry s’est rendu compte qu’elle avait été trompée dans ce trio à l’étranger. Elle pourrait même rejoindre le groupe de soutien de Theo en conséquence. Après la réunion des copains dans la salle des dames, Arabella s’est approchée de David – désolé, «Patrick» encore une fois – lui a acheté un verre et lui a chuchoté quelque chose à l’oreille qui l’a incité à la suivre chez le client pour une séance de maquillage. Dans ce scénario, Michael s’est cogné et s’est mis à la place de Terry, et non l’inverse, et Arabella et David ont eu des relations sexuelles – toutes sortes de relations sexuelles consensuelles – chez elle. Dans la matinée, il lui a dit: « Je ne vais pas y aller à moins que vous ne me le disiez. » Sa réponse: «Allez». C’était tellement pacifique. Doux. Puis, il est allé à la salle de bain, un David ensanglanté et battu a rampé hors du lit après lui. Trippy. Brillant.

«MERCI D’ÊTRE VENU, PAR LA VOIE» | Ensuite, nous revenons à Ben, Arabella et l’oiseau à nouveau. (Cet oiseau a dû être facturé Special Guest Star comme Heather Locklear ou quelque chose comme ça.) Arabella n’avait pas besoin de refaire le truc du bar-watch, dit-elle à sa colocataire. Alors ils allaient juste pendre ce soir-là. Quelque temps plus tard – en se basant sur la croissance des plantes de Ben – Bella donna à Terry un exemplaire de son nouveau livre, le 22 janvier, la réduisant aux larmes avec sa dédicace. (De façon hilarante, Terry avait eu peur que Bella le consacre à Biagio – comme si!) Plus tard, les meilleures amies se sont réunies avec les nouveaux petits amis de Kwamé et Terry, ainsi que Theo, pour regarder la première de la publicité de l’actrice. Et à la fin de la saison, Bella a donné une lecture du livre que nous avions si souvent été sûrs qu’elle ne finirait jamais d’écrire. Aaand expirez. Qu’as-tu pensé de «Ego Death»? Notez la finale dans le sondage ci-dessous, puis cliquez sur les commentaires avec vos réactions à cette demi-heure de télévision sauvage et incroyable.Répondez à notre sondage