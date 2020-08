HISTOIRES CONNEXES

Cet article contient des spoilers pour la finale de la saison 3 de The Chi.

Eh bien, pour sa défense, ce n’est pas comme si Douda était le premier maire corrompu de Chicago.

Oui, dans la finale de la saison 3 de dimanche de The Chi, Otis «Douda» Perry a été élu directeur général de Windy City. Il a fermement battu Camille Hallaway, probablement parce qu’elle a joué juste et n’a rien fait avec les preuves incriminantes que Jake et Trig ont remises en mains propres à son quartier général de campagne dans l’épisode précédent. (Nous comprenons pourquoi elle a dit à Roselyn qu’elle ne voulait pas gagner de cette façon, mais allez!)

Douda manque également l’audience de Jake. Le juge a donc accordé la garde du garçon à Trig et Imani. Ouais, non? Mais attendez: Douda passe à leur place à la fin de l’heure, disant qu’il a sauté la date d’audience exprès: s’il avait été là, il aurait certainement gagné la garde. Mais maintenant, il continuera à payer l’éducation de Jake… tant que Trig dirigera la rue de Douda. Contre les meilleurs voeux d’Imani, Trig accepte l’arrangement.

Mais un tas d’autres choses se sont également produites dans l’épisode:

* Après un enterrement de vie de jeune fille bruyant (Tiff) et un voyage de célibataire malheureux au salon de massage avec Darnell (Emmett), les parents d’EJ se marient avec un juge de paix. Ensuite, ils ont des relations sexuelles en lune de miel sur le canapé de Jada.

* En parlant de sexe, Kevin et Jemma se maquillent et font l’amour pour la première fois.

* Kiesha va chez le médecin pour un avortement mais ne peut pas le faire. Sa décision de garder le bébé enrage Kevin.

* Avant de prendre cette décision, cependant, Kiesha reçoit des conseils de Tiffany. Et c’est à ce moment-là que nous découvrons enfin pourquoi Tiff n’a pas été enceinte cette saison, malgré son annonce à la fin de la saison 2: elle et Emmett ont décidé qu’ils ne pouvaient pas avoir un autre bébé, et elle l’a avorté à un moment donné hors écran.

* Le père de Papa est arrêté pour blanchiment d’argent, bouleversant Papa. Quand il confronte le pasteur à propos de l’endroit où l’argent de Camille est allé, son père dit qu’il l’a utilisé pour aider les gens et aider sa propre famille. (De plus, papa et Maisha se procurent des chaînes pour porter et échanger « Je t’aime », et c’est si doux .)

* Tout le monde dit au revoir à Ronnie à ses funérailles. Kiesha pose des roses sur son cercueil et murmure: « Merci. »

