Attention: ce qui suit contient des spoilers pour la finale de la saison 3 de Yellowstone qui sont si colossaux qu’il devrait y avoir un meilleur mot que des spoilers pour les décrire. Si vous voulez être surpris lorsque vous regardez (et ne l’avez pas encore fait), étourdissez-vous!

Bien foutu! Personne ne peut dire que Yellowstone ne sait pas comment garder son public sur le bord de ses sièges – ou, d’ailleurs, comment les assommer. La finale de la saison 3 de dimanche a été un choc après l’autre – au point que, même si je pense que nous aimerions tous que la saison 4 commence la semaine prochaine, il nous faudra probablement jusqu’à l’été prochain pour vraiment récupérer. Qu’est-il arrivé? Qu’est-ce pas! Continuez à lire et à mesure que la fumée disparaîtra, nous en discuterons.

«IL EST LA PREUVE VIVANTE QUE SEUL LE BIEN MEURT JEUNE» | Au début de «Le monde est violet», les tensions étaient vives dans les dortoirs. Non seulement Mia était perturbée par le fait que Jimmy ait été marqué, mais Lloyd était naturellement un peu décontenancé de voir Laramie se réveiller dans le lit de Walker. Chez Garrett, le père biologique de Jamie a raconté l’histoire sordide du jour où il a tué la mère de son garçon. Il rentrait à la maison après un long trajet pour trouver Jamie en train de crier, utilisant une pipe à crack comme tétine de remplacement, et sa mère se faisant baiser au-dessus de l’évier. «Je savais que tu n’avais qu’une seule chance dans la vie», a déclaré Garrett, «et c’était sans elle. Alors j’ai fait ce que j’ai fait »- et en regardant ce que Jamie était devenu, il ne le regrettait pas non plus. Lorsque les discussions se sont tournées vers Yellowstone et sur la façon dont Jamie était sur le point de perdre la place pour laquelle il avait été élevé pour courir, Garrett lui a dit que ce n’était pas un endroit mais un empire. On n’a pas acheté d’empire, a-t-il expliqué. L’un l’a pris. Mais comment? «La chose la plus simple au monde», a déclaré Garrett. «Tu tues le roi.» (Gorgée.)

Lors d’une réunion avec Rainwater, Angela se moqua du chef et se moqua de son espoir qu’un jour leur tribu rappellerait à Yellowstone chez elle. « Pas avec toi [in charge], nous ne le ferons pas », dit-elle. Il essayait de faire les choses d’une manière morale, et il n’y avait pas de place pour la moralité dans une guerre. «Les gagnants ne sont jamais jugés sur la manière dont ils gagnent», a-t-elle souligné. «Ils gardent ça pour les perdants.» (Elle grandit sur moi, cette Angela.) Quand Rip est rentré chez lui après sa longue, longue nuit, Beth a plaisanté: « Qui as-tu tué? » seulement pour se rendre compte que, oh, il avait tué quelqu’un. Quand il ne voulait pas lui dire les noms du défunt – peut-être qu’il ne connaissait pas non plus le nom du fils de Wade – elle a décidé qu’elle s’en moquait. Nietzschéenne dans l’âme, elle croyait qu’il fallait aimer de toute son âme et tuer tout ce qui veut détruire ce que vous aimez. Maintenant, « si vous voulez bien m’excuser, » dit-elle, « je dois tuer quelqu’un aussi. »

«CE TRAIN NE FONCTIONNE QUE DANS UNE SEULE DIRECTION» | Plus tard, Rip a rapporté à John qu’il avait récupéré cette «chose» qu’il voulait récupérer de Wade. Rip a également rapporté que l’homme mort et son fils travaillaient pour un gars nommé Roarke. Le nom ne signifiait rien pour John – pas encore, en tout cas. Mais la journée était jeune. Croisant Kayce, John s’est dit ravi que son plan pour son fils se déroule si bien. Et encore une fois, la journée était jeune! En route vers le rodéo, Mia a poussé et poussé Jimmy pour expliquer pourquoi il s’était laissé marquer comme s’il était le bétail de John. Laramie a noté que Walker avait également été marqué, mais il allait si bien, « il pouvait avoir son trou sur la poitrine, et je m’en fichais. » (Les pensées profondes de Laramie pourraient devenir l’un de mes morceaux préférés de cette émission.) Au bureau de Jamie, Roarke, Willa et Team Market Equities se sont réunis avec Rainwater, Mo et Angela, le gouverneur, et John et Beth pour décider du sort de Yellowstone . Cela ne s’est pas déroulé comme prévu – du moins pas comme Roarke et Willa l’avaient prévu.

À peine Roarke avait-il commencé à faire son discours à Lynelle que tout le monde avait reçu un texte de dernière minute: Willa avait été accusée de harcèlement au travail par une Jane Doe. «Un problème, Willa?» demanda Beth. «Prends ça, espèce de putain de salope.» S’excusant, Willa a dit que Roarke pouvait parler en son nom. Roarke? Oooh, dit John, une ampoule a explosé au-dessus de sa tête. Quoi qu’il en soit, après que Roarke ait fait sa présentation, Jamie a usurpé la procuration de Beth, en raison du fait qu’elle avait déposé ses papiers dans l’Utah, pas dans le Montana, et a approuvé la vente de Yellowstone à Market Equities afin que la Commission foncière ne condamne pas le la propriété et la faillite des Duttons. Il n’a pas eu le choix, a-t-il soutenu. «Il n’y a plus le choix, John», a ajouté Lynelle. «Il n’y a que des options.» Heureusement, Rainwater avait un plan: demander à Angela de déposer un recours collectif pour bloquer le développement en raison de l’impact que cela aurait sur la faune locale. «Nous avons arrêté la chasse au loup pendant une décennie», dit-elle en souriant à Roarke. « Que pensez-vous que nous allons faire à un aéroport? »

«CETTE TERRE EST À MOI» | Avant le départ de Rainwater, il a demandé à John de se joindre à son action en justice – cela servirait leurs deux objectifs et ne coûterait pas un sou à l’éleveur. Alors que le bureau commençait à se vider, John jeta un coup d’œil à Roarke au sujet de son «animal perdu» (Wade). « Vous pensez que vous gagnez ce jeu, vous ne connaissez même pas les putains de règles », ricana le patriarche Dutton. « Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous les apprendre. » En sortant de la porte, lui et Beth ont donné à Jamie une chance de parler maintenant ou de se taire pour toujours; après avoir tourné un coin et commencé à acheter Garrett comme sa vraie famille, il a choisi ce dernier. «A partir de maintenant», dit-il à Lynelle, «ce que je fais est pour moi.» Yikes – il me semble que Bad Jamie vient de s’aggraver. Au rodéo, Mia a entendu assez de conversation pour glaner que Jimmy avait fini de chevaucher des broncos. Était-il vraiment juste le bœuf de John Dutton maintenant? «Quand je t’ai vu rodéo, j’ai vu un homme vraiment heureux – et je suis tombée amoureuse de lui», a-t-elle déclaré. «Soyez cet homme, et vous pouvez m’avoir. Mais sois celui-ci, et je te verrai plus tard. » Bon Dieu, cette fille a fait accepter à Jimmy de risquer à nouveau son cou (et toutes les autres parties de lui!). La prochaine chose que nous savions, il était de retour en selle au ranch et se faisait jeter si fort que cela l’a laissé inconscient.

Sur le chemin du retour à son bureau, Rainwater a insisté auprès d’Angela pour qu’il puisse et battrait les Duttons et tout le monde en respectant leurs règles. C’était de la folie, répéta-t-elle. Ils établissent des règles pour les esclaves et des règles pour les maîtres – et il choisissait les règles des esclaves. Peut-être que Mo prendrait les choses en main, suggéra-t-elle, en regardant le chauffeur. Peut-être qu’il tuerait John, «ferait la guerre à notre peuple, puis… nous rentrerons chez nous». (Combien de cibles John peut-il avoir peint sur lui? Sheesh.) Pendant ce temps, au bureau de Kayce, les présidents de la Stock Growers Assoc. sont venus dire qu’ils voulaient faire de lui le prochain gouverneur du Montana. Il rit, mais ils étaient aussi graves qu’une crise cardiaque. Mieux vaut s’habituer à porter un costume, mon pote! Ailleurs, Rip a fait exhumer le corps de sa mère pour la plus douce raison que j’estime que l’on pourrait déterrer un cadavre – il voulait enlever la bague de son doigt pour la donner à Beth. De retour chez Roarke, une Willa livide a noté que cela ne ressemblait pas à un accord foncier au Montana, «cela ressemble à un accord pétrolier au Yémen – et à partir de maintenant, c’est ainsi que nous le traitons.» Roarke pourrait-il faire ça? Comme Josh Holloway a annoncé pour TVLine au début de la saison, vous pariez qu’il pourrait.

«TOUTE LA VALLÉE DU F – KING MORT AUJOURD’HUI» | Alors que l’épisode et la saison tiraient à leur fin, Beth et sa secrétaire nettoyaient son bureau (et vraiment tout Schwartz & Meyer) lorsque l’assistante a commencé à ouvrir une boîte dans une autre boîte adressée à son patron. Plus vite que Beth ne pouvait sortir le mot «Ne fais pas ça», ka-freakin’-boom! Au même moment, des hommes armés ont fait irruption dans le bureau de Kayce et ont ouvert le feu! Et pendant que John aidait une mère et son enfant à changer son appartement sur le bord de la route, une camionnette s’est arrêtée. « Vous êtes John Dutton, n’est-ce pas? » demanda le chauffeur. «Ouais,» répondit-il. Sur ce, l’arrière de la camionnette s’est ouvert et un autre gars a rempli non seulement John de plomb, mais aussi la mère. (Il aurait probablement aussi offensé l’enfant s’il ne s’était pas éloigné pour trouver les écrous de roue perdus.) Paniqué quand il ne pouvait joindre personne au téléphone, Rip a appelé Jamie, qui à ce moment-là était si loin, il a dit: « Je ne pense pas que vous devriez m’appeler plus. » Oh, Jamie. À Yellowstone, Rip a repéré un cheval mourant en train de se faire picorer par des corbeaux et, malheureusement, l’a déposé. «Je préfère tuer mille hommes, soupira-t-il, plutôt que de tirer sur un autre cheval. Finalement, nous avons eu un dernier aperçu de John, bien pire pour l’usure mais au moins vivant – peut-être à cause du fait que son téléphone portable détesté avait pris une balle! «Ce n’est pas cette figure de f-kin», grogna-t-il. Mec, avait-il jamais eu raison quand il avait dit à Kayce qu’il n’allait pas passer une bonne journée!

Alors, qu’avez-vous pensé de la finale de la saison 3? Notez-le dans le sondage ci-dessous, puis cliquez sur les commentaires. Nous savons que John est vivant, du moins pour l’instant. Mais qu’en est-il de Kayce… et Beth?

Répondez à notre sondage