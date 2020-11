Aujourd’hui est le jour de Stranger Things et comme de coutume à ce jour, les créateurs et le casting de la série en profitent pour révéler de nouveaux détails de la série, c’est ainsi que le logo du Hellfire Club est révélé à travers le compte Instagram officiel du programme, qui On pense que c’est le nom que les protagonistes prendront pour leur nouveau groupe.

Il y a un an, les frères Duffer, ont révélé que le premier chapitre de la série s’appellerait The Hellfire Club, Tant de théories ont surgi autour du titre, car il pourrait faire référence au fait que le gang sera à nouveau ensemble, comme cela s’est produit lors de la première saison, et qu’ensemble, ils feront face à une nouvelle menace.

Et apparemment cette spéculation était vraie, car aujourd’hui le compte ‘Stranger Things’ a publié une image dans laquelle il révélait le logo officiel du Hellfire Club et Celui-ci contient des éléments caractéristiques du jeu populaire ‘Dungeons & Dragons’, De même, Gaten Matarazzo sort vêtu d’une chemise avec le logo et les deux images étaient accompagnées de la phrase «J’ai entendu dire que le Hellfire Club cherchait de nouveaux membres», ce qui confirmerait le nouveau nom du groupe.

Également, On pense que le titre du Hellfire Club fait référence aux bandes dessinées X-Men, dans laquelle une société dangereuse qui prend ce nom est constamment confrontée à des mutants, une théorie qui prend maintenant beaucoup plus de force avec Dustin portant une chemise avec ce nom, cependant, nous ne pensons pas que les garçons deviennent les méchants de l’histoire.

En réalité, ‘Stranger Things ‘avait déjà fait référence au Hellfire Club dès le premier épisode de sa première saison, quand Will dit à Dustin qu ‘”il emportera son X-Men # 134″, une histoire dans laquelle les mutants ont riposté contre cette société perverse, ce qui indiquerait que les créateurs avaient déjà prévu de se connecter tous ces détails depuis 2016, l’année de la sortie du programme.

Voilà comment ‘Stranger Things’ révèle le logo du Hellfire Club et il est prévu que pendant la journée, la production révèle plus de détails sur la nouvelle saison, nous serons donc attentifs à vous apporter plus de détails sur cette série populaire, qui est devenue l’une des lettres les plus fortes de Netflix pour y faire face. à vos concurrents.