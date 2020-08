HISTOIRES CONNEXES

Lady Gaga et Ariana Grande n’ont pas seulement régné sur les MTV Video Music Awards 2020 – elles ont plu dessus.

Pour la première fois à la télévision, Gaga et Grande se sont réunis dimanche pour une représentation de «Rain On Me», le single à succès du sixième album studio de Gaga, Chromatica. Le duo était pris en sandwich entre les performances en solo des autres morceaux de A + Chromatica de Gaga, «911» et «Stupid Love».

Entre les deux, Gaga et Grande ont participé à la cérémonie de dimanche avec 18 nominations au total. «Rain on Me» a valu aux icônes sept hochements de tête partagés (vidéo de l’année, chanson de l’année, meilleure collaboration, meilleure pop, meilleure photographie, meilleurs effets visuels et meilleure chorégraphie), tandis que Gaga était également en lice pour l’artiste de l’année et Meilleure performance de quarantaine pour son interprétation à domicile de «Smile» lors du téléthon One World: Together at Home. Pendant ce temps, Grande a également partagé les nominations de la meilleure collaboration et du meilleur clip vidéo de chez soi avec Justin Bieber pour «Stuck With U».

Les deux artistes ont une longue histoire de succès aux VMA. Gaga a remporté 13 Moon People depuis sa première nomination en 2009, tandis que Grande a amassé cinq trophées depuis ses débuts au VMA en 2014.

Animés par Keke Palmer du Barclays Center de New York, les VMA 2020 comprenaient également des performances socialement distantes de Miley Cyrus, Black Eyed Peas, BTS, CNCO, Doja Cat, Maluma, DaBaby et The Weeknd.

Appuyez sur PLAY sur la vidéo ci-dessus pour regarder des images du duo de VMA de Gaga et Grande, puis déposez un commentaire avec votre avis.

