The Rock rejoindra le FBI et non pas parce qu’il quitte le théâtre, mais pour son nouveau film produit par Netflix, qui a récemment terminé ses enregistrements, donc, pour augmenter les attentes de ladite production, le nouveau a été révélé cette semaine sur les réseaux sociaux. Image de Dwayne Johnson dans ‘Red Notice’.

Pour ceux qui ne sont pas au courant de ce projet, il racontera l’histoire d’un agent spécial qui doit attraper l’un des voleurs d’art les plus importants au monde, mais pour remplir sa mission, elle doit faire équipe avec un escroc, qui pourrait apporter plus problèmes que solutions.

Bien que quelques premiers aperçus du personnage The Rock aient déjà été partagés sur les réseaux sociaux, une présentation formelle de ce protagoniste n’avait pas été faite jusqu’à présent, une image de Dwayne Johnson dans “ Red Notice ” a été partagée sur l’Instagram de l’acteur où il était voir déjà caractérisé.

La photo montre le célèbre homme au milieu d’une galerie d’art, assis sur une statue en pierre vêtue de vêtements noirs qui mettent en valeur sa plaque dorée FB; Dans la légende, vous pouvez lire: “Le FBI Behavior Profiler (moins le sac banane). Le voleur d’art le plus recherché au monde. Et le plus grand escroc que le monde ait jamais vu.”