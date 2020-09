Le tournage de certaines émissions Disney + à venir devrait reprendre après l’arrêt de la production plus tôt cette année en raison du coronavirus. Deadline a confirmé que la série «The Mighty Ducks» a repris le tournage à Vancouver, Canada mardi, tout en suivant les protocoles COVID-19

La nouvelle émission se compose de 10 épisodes et se déroulera dans le Minnesota actuel et les Mighty Ducks sont passés d’outsider décousus à une équipe de hockey jeunesse ultra-compétitive et puissante. Après qu’Evan (Bradly Noon), 12 ans, ait été coupé sans cérémonie des Ducks, lui et sa mère Alex (Lauren Graham) ont décidé de créer leur propre équipe de marginaux pour défier la culture féroce et gagnant-à-tout-prix. des sports de compétition pour les jeunes. Avec l’aide de Gordon Bombay (Emilio Estevez), ils découvrent les joies de jouer rien que pour l’amour du jeu.

«The Mighty Ducks» est produit par ABC Signature Studios, une partie des Disney Television Studios. Steve Brill, le créateur original, scénariste et producteur exécutif des trois films, qui ont engendré une franchise de la LNH, est de retour en tant que co-créateur et producteur exécutif de la nouvelle série. Josh Goldsmith et Cathy Yuspa («Le roi des reines», «13 Going On 30»), sont co-créateurs et serviront de showrunners. James Griffiths et Michael Spiller seront les producteurs exécutifs sous la direction de Griffiths. Lauren Graham est co-productrice exécutive. George Heller et Brad Petrigala de Brillstein Entertainment Partners et Jordan Kerner sont également producteurs exécutifs non rédacteurs.

Le film original Mighty Ducks est maintenant disponible sur Disney +, les deux suites D2 et D3 devraient arriver sur Disney + aux États-Unis ce vendredi.

Êtes-vous impatient de « The Mighty Ducks »?

Source – Date limite

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis qu’il est enfant et cet intérêt s’est développé au fil des ans. Il a visité les parcs Disney du monde entier et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk