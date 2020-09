L’America’s Got Talent a bouclé ses quarts de finale de la saison 15 mercredi, confirmant les 20 actes qui passeront en demi-finale la semaine prochaine.

Commençons, comme toujours, par la bonne nouvelle: chanteur / pianiste Kenadi Dodds, duo de guitare Racines cassées et poète de la parole Brandon Leake a reçu le plus de votes et les a immédiatement mis en sécurité. Ils ont ensuite été rejoints par le chanteur Célina Graves, le gagnant du Dunkin ’Save de cette semaine, ainsi que du trio acrobatique Sœurs Bello, qui a remporté la dernière place de la soirée grâce à la bienveillante miséricorde des juges.

Malheureusement, cela signifie que c’est la fin de la route pour les six actes suivants: le danseur Noah Epps, le cheerleading C.A. Wildcats, le groupe de marionnettistes Lightwave Theatre Company, le groupe de danse / percussion Divas & Drummers of Compton, le comédien de stand-up Alex Hooper et le trio vocal Resound.

Les cinq chanceux de cette semaine rejoignent les demi-finalistes de l’émission précédemment annoncés: le voltigeur Alan Silva, le chanteur Archie Williams, les danseurs BAD Salsa, l’avaleur d’épée Brett Loudermilk, la chanteuse Cristina Rae, la chanteuse Daneliya Tuleshova, le duo de performances Double Dragon, le casse-cou Jonathan Goodwin, le batteur Malik DOPE, le magicien Max Major, la chanteuse Roberta Battaglia, la chanteuse Shaquira McGrath, le duo de diabolos Spyros Brothers, le groupe choral Voices of Our City Choir et le groupe de danse WAFFLE Équipage. (Cliquez ici pour voir de plus près tous les demi-finalistes.)

Laquelle des éliminations de cette semaine vous a déçu? Et quel (s) acte (s) allez-vous encourager lorsque les demi-finales commenceront la semaine prochaine? Quoi que vous pensiez, déposez-le dans un commentaire ci-dessous.