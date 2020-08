Jay et Gloria Pritchett ont été brièvement réunis mercredi lorsque Ed O’Neill est entré dans America’s Got Talent pour retrouver l’ancienne épouse de la télévision Sofia Vergara.

Mais avant d’en arriver là, commençons par les résultats de cette semaine: voltige Alan Silva, chanteur Cristina Rae et magicien Max Major a reçu le plus de votes, leur assurant à chacun une place en demi-finale de la saison 15. Ils ont été rejoints par GAUFRE. Équipage, le vainqueur du Dunkin ’Save de cette semaine, et batteur Malik Dope, l’acte choisi par les juges pour rester dans le jeu.

Malheureusement, leur victoire collective nous a obligé à dire au revoir à des artistes assez solides: Dance Town Family, le chanteur Sheldon Riley, la chanteuse Annie Jones, le groupe de danse Bone Breakers, le comédien Usama Siddiquee et le chanteur Nolan Neal.

En ce qui concerne la réunion de la famille moderne dont nous avons parlé plus tôt, O’Neill a surpris Vergara au milieu de l’heure en lui demandant: «Comment avez-vous réussi à obtenir l’emploi parfait où vous êtes assis tout le temps et que d’autres font tout le travail?» Elle a répondu que Dieu était toujours bon avec elle (euh, ouais!) Et l’a informé qu’elle n’était pas tombée sur le plateau de l’AGT. Vergara a apparemment souffert d’un problème d’équilibre sur Modern Family, O’Neill affirmant que c’était «comme une marionnette quand quelqu’un coupe les ficelles». (Une vidéo de la réunion sera ajoutée si / quand elle sera disponible.)

L’épisode des résultats de cette semaine a également accueilli de nouveau Jon Dorenbos, l’ancienne star de la NFL qui a charmé l’Amérique avec sa supercherie magique dans la saison 11 de America’s Got Talent et la première saison de AGT: The Champions.

Les cinq chanceux de mercredi rejoignent les demi-finalistes précédemment annoncés: Archie Williams, BAD Salsa, Brett Loudermilk, Daneliya Tuleshova, Double Dragon, Jonathan Goodwin, Roberta Battaglia, Shaquira McGrath, Spyros Brothers et Voices of Our City Choir. (Cliquez ici pour voir de plus près tous les demi-finalistes de la saison 15.)

Bon, parlons des résultats de mercredi: quelle élimination vous a le plus surpris, et quel (s) acte (s) allez-vous encourager en demi-finale? Laissez un commentaire avec vos réflexions sur AGT Saison 15 ci-dessous.