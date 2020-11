Noël pour Rey sera épique! Le premier trailer de ‘LEGO Star Wars Holiday Special’, le nouveau film d’animation, a été publié ce jeudi 5 novembre, où tous les personnages de la franchise se retrouveront, y compris Baby Yoda dans cette spéciale qui laissera la bouche ouverte à plus d’un ventilateur.

Cette prochaine aventure est dirigée par Ken Cunningham, réalisateur qui a réalisé la mini-série de “ LEGO Jurassic World: Legend of Isla Nublar ” et “ LEGO Marvel Spider-Man: Vexed by Venom ”, tandis qu’une partie de la distribution qui prêtera leur voix est d’acteurs de cinéma comme Kelly Marie Tran (Rose Tico) et Billy Dee Williams (Lando Calrissian), entre autres.

Le synopsis officiel se lit comme suit: «Rey se lance dans une nouvelle aventure avec BB-8 pour acquérir une compréhension plus profonde de la Force. Dans un mystérieux temple Jedi, elle se retrouve embarquée dans une aventure à travers la chronologie à travers des moments bien-aimés. dans l’histoire cinématographique de Star Wars, entrer en contact avec Luke Skywalker, Dark Vader, Yoda, Obi-Wan et d’autres personnages emblématiques des neuf sagas Skywalker. Mais reviendra-t-il à temps pour la fête du jour de la vie et apprendra-t-il le vrai sens de l’esprit des fêtes? “

