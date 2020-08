Carole Radziwill de The Real Housewives of New York City est une auteure et journaliste à succès. L’ancienne star de Bravo a quitté l’émission de télé-réalité après la saison 10 et c’est précisément cette saison qu’elle a récemment rappelée dans un tweet. Radziwill a critiqué Megyn Kelly après que ce dernier a tweeté à propos de Jacob Blake. L’écrivain a ensuite rappelé à ses fans qu’elle avait été renvoyée de son talk-show NBC pour avoir défendu Luann de Lesseps, son ancienne co-star.

Carole Radziwill et Megyn Kelly | Patrick Ecclesine / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via . / Nathan Congleton / NBC

Qu’a dit Cardole Radziwill à propos de Megyn Kelly?

Tout a commencé lorsque Kelly a tweeté un reportage du Daily Mail affirmant que «Jacob Blake était armé d’un COUTEAU lorsque des flics l’ont abattu», selon le procureur général du Wisconsin. Comme vous le savez peut-être, Blake est un homme noir qui a été abattu sept fois dans le dos par la police du Wisconsin alors qu’il aurait attrapé son couteau.

Radziwill a vu le tweet de Kelly et n’était pas sur le point de la laisser glisser. Elle a tenu à rappeler à tout le monde comment elle avait perdu son emploi en défendant blackface.

« Ceci vient d’une femme qui a été licenciée pour avoir défendu Luann de Lesseps portant BLACKFACE à une soirée RHONY », a tweeté Radziwill. «On dit que le couteau a été planté dans la voiture par les flics. Asseyez-vous Megyn Kelly.

CONNEXES: « RHONY »: Elyse Slaine a « Regret and Remorse » Over Shady Ramona Singer Comment

Radziwill a été coché, comme le reste du pays, avec des journalistes poussant un agenda qui tente de diaboliser la victime.

«Megyn Kelly peut-elle être renvoyée à nouveau ou est-ce un double danger?» Radziwill a demandé dans un autre tweet.

Kelly a poursuivi en tweetant une citation de Ben Shapiro selon laquelle les médias établissent un récit raciste et qu’aucune preuve n’aura d’importance, essayant de calomnier Blake.

« Preuve? Tir 7 fois dans le dos avec des bébés dans la voiture. Vous avez seulement besoin d’yeux pour voir que c’était injustifié et raciste », a riposté le journaliste. «C’est ça le gaslighting. Ne m’obligez pas à publier les centaines de vidéos d’hommes blancs avec des fusils et des couteaux menaçant la police. «

Preuve? Tir 7 fois dans le dos avec des bébés dans la voiture. Vous avez seulement besoin d’yeux pour voir que c’était injustifié et raciste. Voilà ce qu’est Gaslighting .. Ne m’obligez pas à publier les centaines de vidéos d’hommes blancs avec des fusils et des couteaux menaçant la police. https://t.co/vfMVYqcxwj – Carole Radziwill (@CaroleRadziwill) 27 août 2020

CONNEXES: «RHONY»: Andy Cohen taquine la diversité pour la saison 13

Carole Radziwill publie la vidéo de Luann de Lesseps

Kelly a tweeté une fois de plus en tirant une citation d’un article d’opinion disant que l’incident impliquant Blake n’était pas du racisme systémique, mais un «exemple de résistance à l’arrestation».

« Résister à l’arrestation n’est pas une condamnation à mort dans ce pays », a déclaré Radziwill. «Votre héros de RHONY Luann de Lesseps a résisté à son arrestation et elle n’est pas morte. Rayshard Brooks n’était même pas aussi ivre que De Lesseps. Ne m’obligez pas à publier cette vidéo. Qu’est-ce qui ne va pas avec toi? «

Radziwill a procédé à un lien vers la vidéo où son ancienne co-star de RHONY a été vue se faire arrêter et lui enlever les menottes.

«Si vous êtes confus: voici à quoi ressemble la résistance à l’arrestation», a-t-elle ajouté. « [De Lesseps] a été arrêté pour avoir agressé un flic. Elle a menacé de le tuer. Aucun des hommes dont vous parlez n’a mis la main sur un flic. Ils sont tous morts. Elle est toujours à la télévision. «

« [Kelly] n’a pas d’autre intérêt que de diaboliser les hommes noirs et de soutenir les nationalistes blancs », a poursuivi Radziwill.

CONNEXES: «RHONY»: Leah McSweeney affirme que Luann de Lesseps s’est précipité sur le gars avec qui elle se battait

Megyn Kelly a-t-elle vraiment été virée pour avoir soutenu Luann de Lesseps?

Pendant la saison 10 de RHONY, les dames se rendent à une fête d’Halloween où Radziwill est allée dans le rôle d’Amelia Earhart. Au même événement, De Lesseps est arrivée portant une grande perruque afro et son teint s’est assombri. La comtesse a dit qu’elle était là en tant que Diana Ross. À l’époque, Radziwill était le seul à l’appeler pour blackface.

Lorsque le sujet a été soulevé dans l’émission NBC de Kelly, elle a défendu le costume d’Halloween en disant qu’il était « OK » de faire du blackface quand elle était enfant « tant que vous vous habillez comme un personnage. »

Le commentaire a suscité des réactions négatives: le lendemain, elle s’est excusée pour ses remarques.

«Je veux commencer par deux mots: je suis désolée», a-t-elle déclaré en octobre 2018. «J’ai défendu l’idée [of blackface], disant que tant qu’il était respectueux et faisait partie d’un costume d’Halloween, cela semblait correct. Eh bien, je me suis trompé et je suis désolé.

CONNEXES: Dorinda Medley revient-elle à «RHONY»? Bravo serait «ouvert» à l’idée

L’émission de Kelly a été suspendue et NBC a pris ses distances avec elle, ce dont Radziwill se souvenait.

«Imaginez être viré de votre concert de réseau de 50 millions de dollars pour avoir défendu la prérogative de Bravo Real Housewives de porter un visage noir», a-t-elle écrit.

Au lendemain de toute la controverse, De Lesseps a déclaré qu’elle n’avait pas fait de blackface.

«J’avais de la poudre bronzante que je porte normalement comme le reste de ma peau», a-t-elle déclaré sur Watch What Happens Live. «Je suis bronzé, comme en ce moment. Donc, je n’ai rien ajouté ou je n’aurais jamais rêvé de faire un blackface. Déjà. »