Mexico.- Petróleos Mexicanos (Pemex) doit divulguer le nombre de travailleurs qui ont été blessés et / ou ont perdu la vie lors de la lutte contre le vol de carburant du 1er janvier 2019 au 18 septembre 2020.

Ce problème a été résolu par l’Institut national de la transparence, de l’accès à l’information et de la protection des données personnelles (INAI).

Les informations doivent préciser la date, le lieu, le poste de l’employé et s’il y avait des détenus.

«Il est important de rendre l’information transparente, car elle permettra aux citoyens d’avoir une clarté, d’une part, sur deux des répercussions les plus graves du huachicol; les blessures et la privation de vie des personnes qui fournissent leurs services au parapublic; et, d’autre part, sur l’éventuelle intervention des membres de la compagnie pétrolière dans les réseaux qui rendent possible le huachicol », a déclaré la commissaire Blanca Lilia Ibarra Cadena.