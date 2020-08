En 2020, le travail principal de Rose McGowan a été son plaidoyer contre les agressions sexuelles, intensifié depuis l’affaire Harvey Weinstein de 2017 et la montée du mouvement #MeToo. McGowan fait également la une des journaux lorsqu’elle se dispute avec l’ancienne co-vedette de Charmed Alyssa Milano sur Twitter. En 1998, McGowan a utilisé les MTV Video Music Awards pour faire une déclaration et a également fait ses propres titres avec les MTV VMA.

Les MTV VMA seront différents en 2020, en raison des protocoles de sécurité du coronavirus (COVID-19). McGowan a donné Yahoo! une interview au cours de laquelle elle réfléchit à son apparence de 1998 avec des yeux modernes.

Rose McGowan n’a jamais aimé les tapis rouges

Les tapis rouges étaient un mal nécessaire du travail de McGowan. En tant que star de films comme Scream et Grindhouse, McGowan devrait marcher sur le tapis rouge, poser pour des photos et donner des interviews, mais elle détestait ça. De même lors de récompenses comme les MTV VMA.

« Vous avez ces grands hommes, une centaine d’entre eux criant à haute voix essayant de vous amener à les regarder », a déclaré McGowan à Yahoo !. «Votre corps ne comprend pas pourquoi il est crié et agressé. Je me dis: «J’ai l’impression d’être abattu avec des armes à feu en ce moment.» »

Rose McGowan a assisté aux VMA avec Marilyn Manson en 1998

En 1998, McGowan sortait avec la chanteuse Marilyn Manson. Alors qu’elle fréquentait les MTV VMA en couple, elle portait une robe transparente pour faire une déclaration. En 1998, elle n’avait pas parlé exactement de ce qui s’était passé avec Weinstein.

«C’était ma première grande apparition publique après avoir été agressée sexuellement», a déclaré McGowan. «Je me sentais juste comme, ‘Oh Hollywood, voulez-vous un corps que vous pouvez simplement utiliser et jeter? Ensuite, j’en ai un pour vous! »C’était comme à la fin de Gladiator quand il sort et il dit:« Vous n’êtes pas divertis? »»

McGowan n’avait cependant pas l’intention de titiller avec sa robe révélatrice.

Les gens ont-ils compris le message?

McGowan a déclaré qu’elle avait suscité beaucoup de réactions négatives pour son apparition aux VMA. C’était accablant à l’époque.

«C’était un peu difficile», a déclaré McGowan. «Je n’avais jamais vraiment eu affaire à la honte médiatique mondiale. Mais cela m’a préparé pour que plus tard cela m’arrive tout un tas. C’était aussi comme, « Désolé, vous êtes carré et je ne suis pas déçu. »

Avec les yeux de 2020, McGowan a trouvé d’autres moyens de faire ses déclarations. Est-ce qu’elle reconsidérerait sa robe VMA de 1998?

« Je me dis: » Pourquoi ai-je fait ça? « , A déclaré McGowan. «J’ai dû regarder ça. Lorsque vous faites des choses parfois d’instinct et d’humeur, comme quand une humeur vous envahit, vous analysez ce qui vous a amené à cette humeur ou à ce choix. Donc, j’ai certainement eu beaucoup de temps pour analyser et je regarde la chronologie. Mais je comprends parfaitement pourquoi j’ai fait ce que j’ai fait.