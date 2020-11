RuPaul dans une scène de ‘AJ and the Queen’. En vidéo, la bande annonce de la série. Vidéo: Netflix

«Vous pouvez m’appeler lui, vous pouvez m’appeler elle. Je m’en fiche, tant que vous m’appelez », dit l’une des phrases les plus connues de RuPaul (États-Unis, 1960). Le mantra de la drag queen la plus puissante de l’histoire, et l’un des visages les plus reconnaissables de la télévision américaine, qui vient de présenter sur Netflix sa première série en tant que protagoniste, AJ and the Queen, ne laisse aucun doute. Dans son cas, son énorme succès personnel est étroitement lié à l’activisme en faveur des droits de la communauté LGTBI + et des personnes racialisées.

Ces dernières années, cependant, ses téléspectateurs les plus critiques considèrent qu’il protège sa précieuse marque au-dessus des intérêts des minorités qui en ont fait une star des médias.

Le concours RuPaul: Drag Queens, une opération triomphe du transformisme dont les 11 saisons acclamées sont disponibles sur Netflix, est ce produit que vous voulez protéger à tout prix. Un groupe d’hommes habillés en femmes s’affrontent pour recréer et exagérer les stéréotypes attribués au sexe opposé.

En plus de grandes doses de plaisir, le spectacle, comme la traînée, est fortement chargé politiquement. Il cherche à anéantir les rôles de genre sur lesquels la masculinité toxique est soutenue. En l’absence de télévote dans un espace qui n’est pas diffusé en direct, c’est l’omniprésent RuPaul, créateur, producteur et présentateur de l’affaire, qui fait également office de juge. Mais il est également vrai que le Californien, qui depuis des décennies a gagné son statut de référence LGTBI +, est hanté depuis des années par l’image d’un millionnaire éloigné des réalités proches des gens qui se connectent à son programme.

Des déclarations comme celles qu’il a faites à The Guardian en 2018 y ont contribué, dans lesquelles il admet qu’il ne permettrait à aucune femme de concourir dans son programme, malgré le fait qu’elles aient toujours participé de manière minoritaire au mouvement de drag. Ni les femmes transsexuelles ni cisgenres (celles nées avec des organes génitaux féminins) ne sont les bienvenues dans leur paradis multicolore. «Le drag perd son ironie s’il n’est pas fait par des hommes, car c’est une déclaration sociale et une provocation contre la culture dominée par les hommes. C’est un vrai rejet de la masculinité. Sinon, tout le concept de ce que nous faisons change », a-t-il commenté lors de cet entretien.

Pour Alex Gallego, porte-parole de la zone trans de l’association LGTBI + Gylda, “cet argument, au lieu de faire tomber les barrières, continue d’imposer des limites aux femmes”, explique-t-il à EL PAÍS par téléphone. «RuPaul, en tant que pionnier, devrait défendre plus que quiconque que toutes les formes de transgression de genre sont les bienvenues. Certaines de ses idées sont devenues dépassées et sont typiques de quelqu’un qui se préoccupe davantage des intérêts économiques que d’une véritable lutte sociale ».

Manuel Segade, commissaire artistique et directeur du Madrid Centro de Arte 2 de Mayo, convient que RuPaul a tort de défendre l’idée que seul un homme peut lutter de cette manière contre la masculinité toxique. «Avec ses paroles, il restreint l’usage qu’une femme peut faire de son corps. C’est un machisme secret et une idée du genre aussi obsolète que celle des féministes qui nient la possibilité aux femmes transsexuelles de faire partie de leur collectif », explique-t-elle.

La drag queen, devenue au fil des années le roi du divertissement, est également accusée d’avoir oublié la lutte raciale. Le moment où lui et l’équipe de son émission RuPaul: Drag Queens ont choisi un nouvel Emmy en septembre 2019, le troisième d’affilée, pour la meilleure émission de téléréalité sert de radiographie de la situation. En haut d’une scène et le prix en main, le créateur du concours a assisté à la presse entouré de producteurs, réalisateurs et scénaristes blancs.

Et puis vint la question délicate. “Ne pensez-vous pas qu’il est également important que les minorités soient représentées derrière les caméras dans un espace télévisuel aussi diversifié que le vôtre?”, Lui a dit un journaliste américain.

Ni lui ni ses compagnons n’ont pu donner une réponse solide et la question est devenue virale dans les réseaux et dans les chroniques ultérieures qui ont résumé le gala de remise des prix. “Qui a été le vrai gagnant?”, A demandé le journal Independent quelques jours après la cérémonie. L’édition britannique de son émission de télé-réalité, qui vient de diffuser sa première saison, a également été critiquée pour la pénurie de candidats non blancs.

RuPaul lors d’une séance photo à New York en 1990 Michel Delsol

Référent

S’il accroche désormais l’étiquette de fin de nuit, l’âge de RuPaul André Charles (il aura 60 ans en 2020) a joué en sa faveur lorsqu’il s’agit de réussir à la télévision. Il était un enfant spectateur des grands classiques du médium aux États-Unis, de Carol Burnett aux spéciaux musicaux de Sony et Cher en passant par la série Perry Mason qu’il a regardée avec sa mère. De plus, sa jeunesse a coïncidé avec la révolution qu’Andy Warhol et John Waters ont appliquée à la culture pop.

Cette tempête parfaite de références ajoutée à son ambition et à son statut de visionnaire a contribué à faire un saut d’obstacles vers les médias de masse. Il a d’abord triomphé dans la musique et a été une présence récurrente au cinéma, jusqu’à devenir la figure de proue du petit écran. En 1996, il réussit à faire en sorte qu’un représentant des minorités sociales organise son propre talk-show, comme Oprah Winfrey l’avait fait dix ans auparavant et, un peu après lui, Ellen Degeneres.

“On ne peut pas oublier que si l’on compare leurs réalisations par rapport à leurs échecs, le bilan reste positif”, se défend Manuel Segade. «Son émission et son rire contagieux en tant que rideau de télévision montrent une image de la communauté des dragsters loin du drame et du marginal. Son programme réalise quelque chose d’aussi difficile que d’être une usine internationale de talents pour des personnes qui autrement resteraient invisibles. “