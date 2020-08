Le créateur de Queer as Folk, Torchwood et de nombreuses saisons de Dr Who, a fait part de ses inquiétudes quant au fait que le service de streaming de Disney marginalise les voix LGBTQ + en raison de sa concentration sur les programmes adaptés aux familles. Il a récemment pris la parole lors d’un panel virtuel pour le Edinburgh TV Festival et a évoqué son inquiétude concernant la montée en puissance de Disney +.

«J’adore un spectacle de Disney, j’aime un film de Disney, j’adore ces choses, mais c’est un géant. Disney + dure à peine un an et c’est déjà vaste. Il a déjà commencé à facturer votre action en direct Mulan, vous pouvez donc voir l’argent rouler vers lui, et mon grand souci avec d’énormes monolithes comme celui-ci est qu’il est axé sur la famille, c’est familial. «

Il a également parlé de la façon dont Disney a déplacé «Love, Victor» de Disney + à Hulu et des problèmes qu’il a avec la nouvelle plate-forme de streaming:

Ils l’ont commandé et développé, puis ils l’ont déplacé. Il y a un petit signe là-bas de ce qui se passera une fois que ce libre pour tous deviendra de grands monolithes, comme il le fera. Disney est prêt à acheter toutes ces entreprises et continuera à les acheter, puis, en tant qu’homme gay, je suis assis là à dire «Eh bien, où est mon contenu? Lorsque Disney + a été lancé, il y avait 3931 heures de divertissement, cela a pris 23 semaines à regarder, je pouvais regarder le contenu gay en une demi-heure et c’est vraiment important pour moi et cela me fait vraiment peur. »

Disney + a présenté des histoires gays dans un certain nombre de ses émissions originales, notamment «High School Musical: The Musical – The Series», «Diary of a Future President» et le Sparkshort, «Out». Cependant, il a été critiqué pour avoir déplacé «Love, Victor» à Hulu et ne pas représenter la vie moderne.

Êtes-vous d’accord avec Russell T Davis?

Source – Gardien

