Alors que les fans de ‘The Witcher’ attendent la première de la deuxième saison, qui a été retardée par la pandémie de coronavirus, Netflix semble déjà être dans le développement de la série dérivée de cette franchise car les détails de la protagonistes de «The Witcher: Blood Origin».

Ce projet sera une préquelle qui se situera 1200 ans avant les aventures de Geralt of Rivia, la mini-série racontera l’histoire du premier Witcher ainsi que les événements qui mènent à la conjonction cruciale des sphères, lorsque les mondes des monstres, des hommes et les elfes ont fusionné pour ne faire qu’un.

Dans les premiers rapports publiés en juillet, il n’était pas mentionné qui pourraient être les protagonistes de “ The Witcher: Blood Origin ”, cependant, le portail Recapped a révélé que ce serait deux personnages féminins sur lesquels l’intrigue se concentrera. Leurs noms seront Eile “The Lark” Lithe et Princess Merwyn, la première est décrite comme une vingtaine musclée et la seconde un peu plus jeune.

Les deux seraient impliqués dans les conflits entre humains et elfes qui ont déclenché de nombreuses batailles sur le continent et transformé l’histoire de cet univers; Cependant, il n’est pas mentionné exactement de quelle race ils sont ou qui seront les actrices qui seront chargées de donner vie à ces personnages.

L’entité souligne que les enregistrements pourraient commencer entre mai et décembre 2021, date à laquelle la pandémie de Covid-19 devrait avoir été maîtrisée, car grâce à cette contingence sanitaire, le tournage de la deuxième saison de The Witcher a été arrêté un encore une fois.

Pour “ The Witcher: Blood Origin ”, les producteurs exécutifs seront Declan de Barra et Lauren Schmidt Hissrich, cette dernière était le créateur et scénariste du live-action Geralt of Rivia, tandis que l’auteur des romans originaux Andrzej Sapkowski sera le consultant créatif de la série.