Mexico,- Barcelone a battu le Dynamo Kiev 4-0 et a scellé sa place au tour suivant. Avec autant de Braithwaite, à plusieurs reprises, Dest et Griezmann, les Catalans se sont battus et sont déjà au deuxième tour de la Ligue des champions.

Martin Braithwaite double dans la victoire du Barça. Premier départ de l’UEFA Champions League de toute sa carrière professionnelle. Premier but en UEFA Champions League (et en compétitions européennes). Premier doublé avec le FC Barcelone.

Barcelone a égalé le Real Madrid comme l’équipe qui s’est qualifiée le plus de fois consécutivement en huitièmes de finale de l’histoire de la Ligue des champions. (17 saisons consécutives).

La Juve revient pour se qualifier

La Juventus a battu Ferencvaros et s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Avec un but angoissant de l’Espagnol Álvaro Morata, l’équipe de Pirlo a battu l’équipe hongroise de Ferencvarosi 2-1. Le premier de la nuit a été écrit par Cristiano. L’Argentin Paulo Dybala a commencé, mais est parti 15 minutes après le début de la seconde période

Cristiano Ronaldo et Álvaro Morata ont marqué les buts après les passes décisives du Colombien Juan Guillermo Cuadrado. Cristiano Ronaldo a atteint aujourd’hui 749 buts au cours de sa carrière et est 8 derrière Pelé et 10 derrière Bican pour être le meilleur buteur de l’histoire du football.

Barcelone et la Juventus, avec leurs triomphes ce mardi, ont remporté leur billet pour les huitièmes de finale.

